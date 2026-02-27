Pakistán anuncia una "guerra abierta" con Afganistán, bombardea Kabul y reivindica 133 muertes

Las estimaciones oficiales procedentes del interior de Afganistán apuntan al fallecimiento de 55 militares paquistaníes durante enfrentamientos en la frontera, según informes del Ministerio de Defensa afgano. El mismo organismo comunicó la captura de dos bases y diecinueve puestos pertenecientes a las fuerzas de Pakistán, así como la detención de varios efectivos y el traslado de cuerpos de soldados a territorio afgano. Esta contraofensiva, que involucró ataques en las provincias de Paktika, Paktia, Khost, Nangarhar, Kunar y Nuristán, se desarrolló a lo largo de cuatro horas y concluyó a medianoche bajo las órdenes del Jefe de Estado Mayor del Emirato Islámico, conforme detalló el ministerio afgano en un comunicado citado por medios internacionales. Al mismo tiempo, Kabul reconoció la pérdida de ocho de sus propios militares y reportó trece civiles heridos, incluyendo mujeres y niños, tras un ataque con misiles dirigido al campo de refugiados en Nangarhar.

De acuerdo con la información volcada por el medio, la escalada militar entre Pakistán y Afganistán se intensificó luego de que el gobierno pakistaní anunciara el inicio de operaciones aéreas sobre Kabul y otras localidades afganas en la madrugada del viernes. El ministro de Defensa de Pakistán, Jawaya Asif, calificó la situación actual como una “guerra abierta” y atribuyó la muerte de al menos 133 talibán afganos a estas intervenciones, en el marco de lo que las autoridades pakistaníes llamaron operación “Ira de la Verdad”. El ministro de Información pakistaní, Ataulá Tarar, divulgó un informe en redes sociales en el que puntualizó la destrucción de más de 80 tanques, piezas de artillería y vehículos blindados enemigos, junto a la eliminación de 27 puestos talibán y la captura de otros nueve.

Tal como publicó el medio, el portavoz del gobierno afgano, Zabihulá Muyahid, repudió estos hechos a través de mensajes en redes sociales. Si bien confirmó ataques en Kabul, Kandahar y Paktia perpetrados por el ejército paquistaní, sostuvo que “nadie ha resultado herido”, rebatiendo así la versión sostenida por Islamabad respecto al número de bajas afganas.

Por su parte, el ministro de Defensa de Pakistán, Jawaya Asif, afirmó en una publicación pública que el gobierno talibán se ha convertido en un aliado de la India, pese a que, según sus palabras, “el papel de Pakistán en el pasado ha sido positivo”. Asif remarcó que el país ha acogido a 5 millones de afganos durante 50 años y que actualmente millones viven en territorio pakistaní. Aseguró que la paciencia de su país “se ha agotado” y declaró: “Ahora tendremos una guerra abierta con vosotros”. Según consignó el medio, justificó así los recientes bombardeos, que calificó como una respuesta “decisiva” a intentos de agresión desde Afganistán.

En el contexto de este conflicto, el medio detalló que la situación en la frontera responde no solo a las operaciones más recientes, sino también a episodios previos. Kabul había presentado una denuncia ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el lunes anterior, responsabilizando a Pakistán por bombardeos el fin de semana que dejaron más de diez civiles fallecidos. Las autoridades afganas sostuvieron que Islamabad buscaba atacar campamentos y refugios de Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán pakistaníes, y de la organización Estado Islámico, como represalia por ataques suicidas cometidos en suelo pakistaní.

El Ministerio de Defensa afgano subrayó, mediante el comunicado recogido por el medio, la intensidad de los bombardeos hacia el este y sureste del país, haciendo hincapié en la línea Durand —frontera de 2.640 kilómetros que separa ambos estados— como epicentro de los enfrentamientos. Según sus declaraciones, las operaciones buscaban responder a “insurrecciones” impulsadas por sectores militares pakistaníes.

En los últimos días, ambas naciones se atribuyeron la responsabilidad por las numerosas víctimas y daños materiales. Islamabad sostuvo, según cifras oficiales de su gobierno, que 133 talibán afganos murieron en los ataques, mientras que Kabul fijó el número de bajas pakistaníes en 55 militares. Respecto a los daños materiales, Pakistán detalló la destrucción de equipos pesados del adversario, mientras que Afganistán reportó la captura de puestos fronterizos clave.

Los reportes recogidos por los medios internacionales incluyeron también información sobre las consecuencias para la población civil. Los ataques con misiles contra el campo de refugiados de Nangarhar dejaron trece civiles heridos, incluidos mujeres y niños. La información difundida por las autoridades afganas puntualizó que los combatientes involucrados en estas operaciones provenían de las zonas limítrofes y que los bombardeos se concentraron en áreas estratégicas tanto urbanas como rurales.

En el plano diplomático, el intercambio de acusaciones se agudizó, con Islamabad responsabilizando al gobierno talibán afgano de cooperar con la India, al tiempo que Kabul denunció la presencia de campamentos enemigos en su territorio. Según indicó el medio, ambas partes intensificaron la retórica y el tono de sus comunicaciones públicas, lo que puso de manifiesto una crisis militar en aumento en la región.

A pesar de afirmar el éxito de sus ofensivas, Islamabad expresó preocupación por la continuidad de ataques suicidas dentro de su territorio, acto que utilizaron para justificar su acción militar transfronteriza. A su vez, Kabul consideró los bombardeos como atentados directos que contravienen los acuerdos bilaterales existentes.

El medio precisó que el conflicto actual surge en un entorno de prolongadas tensiones entre ambos países, marcado por históricas disputas fronterizas y la actividad de diversos grupos armados que operan a ambos lados de la línea Durand. Las recientes operaciones militares y la magnitud de los daños reportados acentúan la gravedad de la crisis y la dificultad de restaurar un escenario de estabilidad entre las partes involucradas.