Mateu Alemany: "El Tottenham es un equipo de máximo nivel, sólo hay que fijarse en el curso pasado"

La importancia del partido de ida en el Riyadh Air Metropolitano frente al Tottenham ha sido subrayada por Mateu Alemany, director deportivo del Atlético de Madrid, quien considera que este primer cruce marcará el desarrollo de la eliminatoria en los octavos de final de la Liga de Campeones. Según informó Europa Press, Alemany opinó que medirse al conjunto inglés representa un desafío de máximo nivel, dado el historial reciente de su rival, protagonista en la pasada edición de la Liga Europa, torneo en el que se coronó campeón.

Al concluir el sorteo que determinó el emparejamiento entre el Atlético de Madrid y el Tottenham, Mateu Alemany reflexionó sobre la dificultad del reto planteado: “Cualquiera de los dos rivales era complicadísimo, sólo hay que fijarse en su trayectoria en el curso pasado. El Tottenham es un equipo Premier de máximo nivel, pero sabíamos que cual fuese el sorteo iba a ser muy difícil. Hay que tomarse el partido de casa con la importancia que en este caso va a tener”, declaró el dirigente, según publicó Europa Press, haciendo énfasis en la necesidad de afrontar el compromiso con plena concentración.

En sus declaraciones recogidas por Europa Press, el director deportivo explicó que para él la extensión de la serie —sea corta o larga— resulta indiferente, justificando que existen motivos sólidos en cualquier formato. “Nos adaptaremos y trataremos de hacer la mejor competición. Lo importante ahora es el partido de mañana en Liga y en marzo el trascendental duelo ante el Barcelona”, agregó, dejando claro que el plan del club es encarar cada torneo con seriedad, mientras distribuyen esfuerzos entre las distintas competiciones.

El medio Europa Press detalló que Alemany también contextualizó el momento actual del Atlético, recordando que el equipo afronta, de forma simultánea, compromisos en tres frentes: LaLiga, la Copa del Rey y la Liga de Campeones. Valoró la dificultad de lidiar con esta carga: “Esto es como el chino de los platos, tenemos que estar en las tres competiciones y tratar de que los platos estén rodando el máximo tiempo posible. Tenemos la ilusión de poder estar en las tres competiciones vivos y aspirando a hacerlo lo mejor posible, sobre todo en la Champions y en la Copa”, expuso.

En relación con el duelo inmediato correspondiente a la Copa del Rey frente al FC Barcelona, Mateu Alemany indicó que considera ese encuentro como un desafío de alta exigencia y relevancia para la temporada rojiblanca. El directivo manifestó a Europa Press su intención de que el equipo mantenga un buen rendimiento en el máximo de frentes posibles, manteniéndose competitivo hasta el final en todas las competiciones.

En otro aspecto, Europa Press recogió sus declaraciones sobre los recientes rumores respecto a la posible salida de Antoine Griezmann a la Major League Soccer (MLS). Mateu Alemany abordó tales informaciones catalogándolas como especulaciones de la prensa. “Griezmann tiene esta temporada o dos temporadas más con nosotros de contrato y está absolutamente focalizado en lo que nos viene. Su rendimiento está siendo muy bueno y, por tanto, que nos ayude con la Champions y en el final de temporada”, afirmó el director deportivo, restando peso a los rumores y subrayando la implicación actual del jugador francés en los objetivos del club.

A lo largo de la intervención de Alemany, publicada por Europa Press, se reitera la estrategia de abordar las máximas aspiraciones en todas las competiciones, gestionando la plantilla para mantener la competitividad y asegurar el rendimiento colectivo tanto en el campeonato doméstico como en las competiciones europeas e intercontinentales.