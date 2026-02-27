Agencias

LaLiga cambia los horarios de Barça y Real Madrid en la jornada 27

LaLiga anunció este viernes cambios en los horarios de los partidos de FC Barcelona y Real Madrid de la jornada 27 de LaLiga EA Sports, después del sorteo de los cruces de la Champions.

El cuadro catalán tenía programado su partido contra el Athletic Club el domingo 8 de marzo a las 16.15, pero su encuentro pasa a ser el sábado a las 21.00. Mientras, el Real Madrid adelanta su choque contra el RC Celta al viernes 6 a las 21.00, en vez del sábado.

La patronal ya avisó el pasado 11 de febrero, cuando publicó los horarios de la jornada 27 de Primera División, que estos estaban sujetos al sorteo de la Champions. Por otro lado, el CA Osasuna-RCD Mallorca pasa al sábado 7 de marzo a las 14.00. El Atlético de Madrid recibirá a la Real Sociedad el sábado a las 18.30 horas.

