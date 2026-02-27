La influencer Lorena Ramiro revela su 'affaire' con Can Yamal: "No nos escondimos"

Durante la emisión del programa ‘El tiempo justo’, la influencer Lorena Ramiro abordó abiertamente las insinuaciones sobre una posible relación con el actor turco Can Yamal, al afirmar que, tras un encuentro, “no dormí en casa” y describir la conexión entre ambos como “inexplicable”, lo que deja abierta la posibilidad de que su historia continúe. Según informó el medio responsable de la transmisión, Ramiro explicó que Yamal la contactó después de que ella interactuara con una de sus publicaciones en redes sociales, iniciando así un intercambio que culminó en una invitación a cenar en Madrid.

Lorena Ramiro, conocida por su reciente paso por los ‘Warrior Games’ y por los rumores sobre su cercanía con el futbolista del F.C. Barcelona Pedri, detalló que el primer contacto personal con Can Yamal ocurrió en el contexto del rodaje de la serie ‘El laberinto de las mariposas’, que actualmente se realiza en la ciudad donde reside su familia. Tal como publicó el medio, la influencer relató que ambos se vieron durante una pausa en la grabación: “hubo contacto visual” desde el primer momento, lo que impulsó posteriormente la aproximación en redes sociales.

Según reportó el medio, luego de que Can Yamal localizara a Lorena Ramiro online, la conversación inicial giró en torno a la posibilidad de verse fuera del plató. Pese a que, en un primer momento, el actor manifestó estar “cansado” y contar con un ritmo de vida intenso, la invitación a una cena en un conocido restaurante de Madrid concretó el acercamiento. A esa cena asistieron también dos amigos italianos del actor, según relató Ramiro.

Durante esa velada, la exposición pública de ambos quedó patente: la influencer afirmó que no intentaron pasar desapercibidos y que varias personas se acercaron para solicitar fotografías al actor, conocido por su papel en la serie ‘Pájaro soñador’. La situación, comentó Ramiro en el plató, se desarrolló con naturalidad y sin buscar el anonimato propio de otros vínculos de figuras públicas.

Lorena Ramiro, al regresar al plató de televisión, no quiso entrar en detalles exactos sobre el desarrollo de la noche, pero sí explicó, citada por el medio, que tras esa cita “como dos personas solteras, disfrutar. No dormí en casa”. Al ser consultada sobre si esa experiencia conduciría a un nuevo encuentro, Ramiro confirmó que la comunicación entre ambos ha continuado por redes sociales y que no descarta una segunda cita: “Lo dejo en el aire, lo dejo en el aire”, declaró al abandonar el set.

Además, la influencer quiso remarcar que tanto ella como el actor están solteros, y que ambos disfrutan de su independencia: “Me encanta disfrutar la vida, a él también...”, señaló. Aclaró también que, debido a su trabajo en redes sociales, prefiere no exponer en exceso su vida personal: “Al dedicarme a redes es verdad que el lado sentimental prefiero apartarlo. Porque hay gente que te quiere ver bien, pero no mejor que ellos. Entonces, prefiero dejarlo ahí”, citó el medio. Insistió en que prefiere mantener en reserva si la relación con Can Yamal irá más allá.

En cuanto a las especulaciones sobre su supuesta relación anterior con el futbolista Pedri, Lorena Ramiro descartó ofrecer detalles al respecto. Según informó el medio, respondió: “Es un tema que yo nunca me he pronunciado y prefiero mantenerme así. Creo que la privacidad es algo de dos personas y poco más”, y añadió que, dado que Pedri tiene pareja, desea respetar esa situación.

El medio también consignó que Ramiro expresó su admiración por Can Yamal, al referirse a él como una persona que, a su juicio, tiene potencial para avanzar profesionalmente. Subrayó esa opinión antes de despedirse de la audiencia, confirmando tanto la reserva sobre el futuro de la relación como su determinación de mantener su vida privada fuera de la exposición mediática constante.

La aparición de Lorena Ramiro en ‘El tiempo justo’ se enmarca en el contexto de una creciente atención pública sobre sus vínculos personales, una cuestión a la que la influencer responde con declaraciones controladas y abiertas a especulación, evitando la confirmación definitiva de los hechos e invitando a la audiencia a continuar pendiente del curso de su historia.