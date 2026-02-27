La infanta Cristina vive un momento angustioso en su apoyo incansable a su hijo Pablo Urdangarín

Un incidente durante el partido de balonmano entre el Fraikin BM Granollers y el Oporto centró la atención en la grada sobre la infanta Cristina, quien se mostró visiblemente preocupada cuando su hijo Pablo Urdangarín sufrió una caída abrupta. Según publicó ¡HOLA!, este episodio de tensión no impidió que el jugador siguiera en la cancha después de recibir la asistencia que requería, para alivio de los presentes.

De acuerdo con ¡HOLA!, la agenda de la infanta Cristina incluyó esa misma semana presencia en el acto conmemorativo dedicado a la princesa Irene de Grecia. La ceremonia tuvo lugar en la Catedral Ortodoxa de San Andrés y San Demetrio de Madrid, cuarenta días después del fallecimiento de la hermana de la reina Sofía. Tras acompañar a la familia en ese evento, la infanta viajó a Barcelona para apoyar a su hijo menor durante un enfrentamiento decisivo en la temporada del club de balonmano Fraikin BM Granollers.

El compromiso deportivo revestía especial relevancia, ya que el equipo se jugaba su posible clasificación a la EHF European League, según consignó ¡HOLA!. El conjunto catalán se enfrentó al Oporto en un partido que terminó con derrota por dos goles de diferencia, resultado que complicó sus aspiraciones en el torneo europeo.

Durante el encuentro, la infanta Cristina acudió acompañada por un grupo de amigos, entre los que destacaba el exregatista Roberto Molina y su esposa. Como reportó ¡HOLA!, la hermana del rey Felipe VI siguió cada jugada desde la grada y mostró activa participación animando a Pablo, aplaudiendo, exclamando y poniéndose de pie cada vez que el partido lo ameritaba. El momento de máximo nerviosismo sobrevino cuando Pablo Urdangarín quedó tendido en el suelo con gestos de dolor tras una jugada. El medio ¡HOLA! detalló que la preocupación de Cristina fue evidente, aunque el jugador pudo reincorporarse y volver a participar en el encuentro tras el susto inicial.

Además, Pablo Urdangarín contó en las gradas con el respaldo de allegados de Johanna Zott, su pareja, quienes asistieron al partido. La infanta Cristina interactuó con ellos en el intermedio, saludándolos durante la pausa. Según el relato de ¡HOLA!, la hermana de la princesa Leonor no escatimó en muestras de afecto ni en cercanía con el círculo del deportista.

La jornada tuvo una carga emocional considerable, potenciada por el momento que atraviesa la familia real tras el reciente homenaje a la princesa Irene. La presencia de la infanta en Barcelona remarcó el apoyo familiar a Pablo tras un episodio que, según detalló ¡HOLA!, no pasó a mayores. El final del partido propició una secuencia donde Cristina abrazó a su hijo, manifestando consuelo tanto por la caída sufrida en el terreno de juego como por la derrota del equipo. El abrazo fue captado por varios testigos y se prolongó aún cuando ambos abandonaron juntos el recinto deportivo.

Antes de dejar el pabellón, la infanta accedió a tomarse fotografías con jóvenes que se acercaron a saludarla y a preservar un recuerdo del momento. Según narró ¡HOLA!, la cercanía y predisposición de la infanta permitió a las aficionadas obtener varias imágenes junto a ella.

Previo a la visita al partido del Fraikin BM Granollers, familiares allegados a Pablo Urdangarín se hicieron presentes en otros compromisos deportivos recientes, como fue el caso de Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia en un encuentro anterior. Con su asistencia conjunta, ambos despejaron las versiones sobre supuestos conflictos personales, manteniendo una actitud relajada y cómplice en la tribuna, indicó ¡HOLA!.

El entorno familiar de la infanta Cristina, marcado por la sucesión de eventos públicos y privados, pone de relieve la prioridad otorgada a sus hijos y a su núcleo cercano, como evidenció la doble cita en Madrid y Barcelona. La prensa especializada, entre ellos ¡HOLA!, documentó cada etapa tanto del homenaje a la princesa Irene como de la actividad deportiva de Pablo, proporcionando detalles sobre la constante presencia de los miembros de la familia en acontecimientos de relevancia.