Guillermo Almada: "Indudablemente el equipo que ponga Simeone va a ser de primera línea"

Guillermo Almada expresó que la plantilla del Atlético de Madrid sobresale por la profundidad de sus recursos y por la calidad de sus jugadores, lo que genera expectativas de un desafío elevado para el Real Oviedo en la jornada 26 de LaLiga EA Sports. En la previa del partido que se disputará en el Estadio Carlos Tartiere este sábado, el entrenador uruguayo contextualizó el encuentro y remarcó la competitividad del rival, adelantando que sumar puntos en esta instancia resulta vital para los intereses de su equipo en la lucha por la permanencia. Según consignó el medio fuente, Almada declaró: “Indudablemente el equipo que ponga Simeone va a ser de primera línea”.

En su conferencia de prensa antes del compromiso, el técnico del Real Oviedo argumentó que, sin importar qué jugadores elija Diego Pablo Simeone para el once titular, el Atlético dispone de “una plantilla de las más ricas de la Liga española, con mucha cantidad y calidad”. Almada consideró que cualquier alineación del conjunto colchonero representa para el Oviedo un reto complicado, ya que combina valores individuales y el resultado de un proceso sostenido durante varios años bajo la dirección del técnico argentino, según publicó la fuente. “Cualquiera que presente va a ser muy competitiva y muy complicada para nosotros, vuelvo a insistir, por la calidad que tiene y por la idea de juego que transmiten y un proceso que llevan de hace muchísimo”, señaló el entrenador oviedista.

El análisis de Almada sobre la realidad de su equipo se enfocó en la diferencia de recursos disponibles respecto a otros clubes de la categoría. Explicó, citado por el medio de origen, que cuando se dispone de “menos cantidad y menos calidad en la plantilla de jugadores”, la alternativa radica en “nivelar con intensidad y ritmo”, un aspecto en el que el técnico afirma haber incidido en sus distintas etapas en otros clubes. Explicó que la intensidad resulta “difícil de mejorar” en el contexto actual, dado que el ritmo exigente de partidos en periodos cortos limita la posibilidad de aumentar la carga de trabajo durante la semana sin que los jugadores lleguen exhaustos al duelo del fin de semana. “Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Estoy seguro de que si hubiéramos estado el inicio de temporada, eso sería un punto a favor nuestro”, expresó.

El entrenador añadió que el equipo persigue el objetivo de sostener durante más tiempo el nivel de juego mostrado hasta ahora en los partidos, aunque reconoció “vaivenes” a lo largo del desarrollo de los encuentros que, si bien no desea, aparecen por la dinámica del torneo y el desgaste acumulado. Planteó que, debido a las numerosas competiciones en agenda, el club debe administrar la intensidad y las cargas en los entrenamientos para evitar que los futbolistas afronten los partidos en condiciones físicas limitadas.

Sobre la actual posición del Real Oviedo en la tabla de Primera División, Almada reconoció la complejidad de la misión de lograr la permanencia, aunque se autodefinió como un “optimista por naturaleza”. De acuerdo con el medio fuente, aseguró: “Indudablemente no vamos a decir que es una empresa fácil y difícil, pero analicemos el juego y hay muchos partidos que hemos merecido ganar. Se nos han ido, pero lo seguiremos intentando y nos vamos a dejar la vida deportiva en encontrar resultados que nos permitan una permanencia”.

El técnico carbayón indicó que su optimismo parte de la entrega y la predisposición que, a su juicio, el equipo ha evidenciado en la cancha. “¿Qué me hace ser optimista? Lo que demostramos muchas veces dentro del partido: la entrega, la disposición, que eso no nos puede faltar nunca porque eso está en mi actitud y no en mis condiciones. Ha ido evolucionando, por más que hay otros condimentos que no nos han acompañado, que no nos gustan y que nos han limitado, como dijimos anteriormente, pero debemos seguir en la búsqueda de esos resultados que nos sostengan la permanencia”, argumentó, según detalló el medio original.

A nivel táctico, Almada afirmó que su propuesta es que el equipo actúe con protagonismo, jugando cerca del área contraria y otorgando confianza a los jugadores. Según el mismo medio, declaró preferir a sus futbolistas proponiendo el juego y no cediendo la iniciativa, postura que ha observado mejoras en las últimas jornadas, aunque manifiesta que aún deben progresar más. “Independientemente del rival que tengamos enfrente, el equipo protagonista y que salga a buscar, que se ubique cerca del área rival, generarle confianza a los futbolistas que juegan. Y creo que por razón lo hemos hecho muy bien y nos hemos acercado a lo que a nosotros nos gusta. Y nos gustaría mejorar mucho más”, recalcó.

El técnico valoró la evolución colectiva e instó a sus jugadores a persistir con la misma valentía en las siguientes jornadas. Remarcó que en el fútbol la diferencia no la marcan los nombres ni los equipos, sino el rendimiento de los once en el césped, e insistió en que “debemos creer en la calidad individual y colectiva de ellos y tratar de imponernos en el juego”. Agregó que todavía deben lograr que el nivel alcanzado en distintos tramos del partido pueda sostenerse hasta el final, especialmente en la fase de cierre de los encuentros, según difundió la fuente consultada.

Consultado sobre situaciones polémicas recientes, en particular sobre el partido frente al Rayo Vallecano, Almada lamentó que el Real Oviedo fue, en su opinión, el “más perjudicado” por una serie de circunstancias que prefirió no enumerar pero sobre las que dejó constancia. “Lamentablemente en esta situación el más perjudicado de todos fue el Real Oviedo por una cantidad de circunstancias que no me voy a poner a analizar. Y es el que menos tiene que ver en toda esta situación, pero en definitiva al que se perjudicó más fue al Oviedo y no se pensó en ese perjuicio que nos causaron”, remarcó según el medio original.

Para finalizar su intervención, el técnico del Real Oviedo sostuvo que el equipo afronta estos contratiempos con la mayor fortaleza posible y el enfoque está en el siguiente enfrentamiento ante el Atlético de Madrid, un compromiso de alto nivel en el que buscan sumar puntos que ayuden a alcanzar sus objetivos competitivos.