Espí da al Levante una victoria obligada contra un Alavés con diez

Carlos Espí rompió el equilibrio en el marcador a escasos minutos del cierre del encuentro y volvió a marcar durante el tiempo de descuento, gestando así el triunfo por 2-0 del Levante UD sobre el Deportivo Alavés. El enfrentamiento, correspondiente al inicio de la jornada 26 de LaLiga EA Sports, permitió al equipo valenciano cortar una seguidilla de cuatro derrotas consecutivas y mantener viva su esperanza de alcanzar la permanencia. Según informó el medio que cubrió el partido, el desarrollo se vio marcado por la expulsión del jugador Víctor Parada del Alavés, quien recibió la segunda cartulina amarilla a falta de media hora para el final.

Tal como detalló la misma fuente, el Levante afrontaba el duelo con la obligación de sumar tres puntos para no agravar su posición en la tabla. Este objetivo adquirió carácter de urgencia luego de que el conjunto visitante quedara con un hombre menos, lo que convirtió el desenlace del encuentro en un escenario propicio para los locales. El equipo dirigido por Chacho Coudet, envuelto en rumores sobre la posible salida del técnico hacia River Plate, buscó encontrar soluciones ofensivas a través de Toni Martínez. Sin embargo, la falta de acierto al momento de definir dejó sin premio los intentos de los vascos.

El primer tiempo estuvo marcado por la alternancia en los ataques y dejó varias oportunidades de gol para ambos bandos. Carlos Álvarez dispuso de una ocasión clara a los diez minutos para los locales. Desde ese momento, el Alavés comenzó a ejercer presión, manteniendo el juego en campo rival y forzando al Levante a defenderse en su área. El portero Mathew Ryan se convirtió en figura al desviar una doble oportunidad visitante, mientras que Carles Aleñá despejó un posible gol sobre la línea. Por parte de los levantinistas, Iván Romero protagonizó una jugada individual justo antes del descanso que requirió una estirada de Antonio Sivera.

En el inicio de la segunda mitad, el Levante mostró una mejor versión. Carlos Álvarez estuvo cerca de abrir el marcador al estrellar el balón contra el poste en la primera acción tras la reanudación, aunque poco después debió abandonar el campo por lesión. El golpe más severo llegó para el Alavés, que se quedó con diez tras la expulsión de Parada. El equipo local incrementó su dominio y generó varias oportunidades, pero el arquero Sivera se destacó con atajadas decisivas, entre ellas una parada acrobática tras un remate de Espí, según publicó el medio original.

La igualdad se mantuvo hasta los minutos finales, cuando Carlos Espí logró romper el cero. Un rebote afortunado culminó en el primer gol, marcado en el minuto 88, y ya en el tiempo de descuento, Espí firmó su segundo tanto, sellando así el resultado definitivo. De acuerdo con la cobertura ofrecida, este desenlace alivia la situación del Levante, que queda a cuatro puntos de la salvación aunque con un partido más disputado que sus rivales directos. Por su parte, el Alavés pasa a estar bajo amenaza directa de la zona de descenso, tras no haber sabido materializar su dominio en la primera parte y sufrir la desventaja numérica en el segundo tiempo.

El partido reflejó la tensión habitual en la lucha por la permanencia en LaLiga. Los fallos en la salida de balón por parte del Levante provocaron que el Alavés dispusiera de más llegadas en la etapa inicial, aunque careció de eficacia para concretar las ocasiones generadas. A nivel defensivo, las intervenciones de Ryan y la salvada de Aleñá evidenciaron el compromiso de los locales para sostener el cero. A pesar de las dificultades, la afición del Ciudad de Valencia incentivó al equipo y participó activamente en el ambiente del encuentro, de acuerdo con la descripción de los hechos publicada por el medio de origen.

La victoria, considerada vital por el contexto de resultados previos, devuelve algo de confianza al conjunto valenciano en su objetivo de conservar la categoría. El Alavés, en cambio, se enfrenta a la posibilidad de ser alcanzado por los equipos ubicados en la parte baja de la tabla, tras no haber conseguido sacar provecho de sus buenos momentos ni neutralizar la superioridad numérica de su rival. Así lo reportó la fuente consultada, que también destacó la participación destacada de Espí y las intervenciones determinantes de ambos porteros en distintos tramos del partido.