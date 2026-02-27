El ECDC notifica más de 70 casos de chikungunya entre viajeros que regresan de Seychelles a Europa desde noviembre

El brote del virus chikungunya en Seychelles se presenta en el contexto de una propagación que afecta a varias islas del océano Índico, según detalló el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés). De acuerdo con la información dada a conocer por el ECDC, desde noviembre de 2025 se detectaron más de 70 casos de chikungunya en 10 países europeos, todos ellos en viajeros que regresaron recientemente de Seychelles, lo que representa un incremento importante respecto a los primeros meses del mismo año. Las autoridades sanitarias europeas remarcan que estos casos constituyen el primer grupo relacionado con Seychelles registrado desde que se empezó a tener vigilancia al respecto, lo que resalta la magnitud del repunte.

El organismo europeo advirtió que la transmisión del virus en Seychelles permanece activa, e indicó que el riesgo de contagio entre viajeros hacia ese país es elevado. Según consignó el ECDC, la temporada que concentra la mayor afluencia de viajeros se registra entre los meses de febrero y abril, lo que podría aumentar la cifra de infecciones importadas al continente europeo. Ante este escenario, el ECDC recomendó intensificar las precauciones individuales contra las picaduras de mosquitos, lo que incluye el uso de repelentes autorizados, mosquiteras en zonas de descanso y vestimenta que cubra la mayor parte del cuerpo. Para algunas personas también puede considerarse la vacunación recomendada de acuerdo al país de residencia.

El medio ECDC subrayó que la aparición del chikungunya en Seychelles coincide con un aumento de la actividad viral en la región, con brotes notificados en otros territorios como Mauricio y Comoras, así como en departamentos de ultramar de la Unión Europea como la Isla Reunión y Mayotte. Tanto en la Isla Reunión como en Mayotte se han observado brotes de gran magnitud a lo largo de 2025, de acuerdo con lo que informan las autoridades sanitarias locales. El ECDC precisa además que, en el territorio de Seychelles, el virus chikungunya representa actualmente el agente transmitido por vectores con mayor incidencia, superando a otros virus similares en la zona.

En lo referente a la posibilidad de que se produzca una transmisión local del virus dentro de Europa continental, el ECDC considera que, en este momento, ese escenario resulta improbable. La razón, explicó el organismo, radica en que las condiciones ambientales del invierno europeo desfavorecen la actividad de los mosquitos Aedes, que son los vectores responsables de transmitir el chikungunya. Pese a esto, la entidad sanitaria europea recomendó la vigilancia ante casos importados y la notificación de posibles infecciones asociadas a viajes.

El cuadro clínico de la enfermedad puede surgir varios días después de la exposición, en ocasiones cuando el viajero ya se encuentra de regreso en su país. El ECDC describió los principales síntomas, entre los que figuran fiebre, dolor articular y muscular, cefalea, náuseas y vómitos. Recomienda que quienes experimenten malestar durante su estancia en Seychelles, o a su regreso de ese país, consulten cuanto antes a un médico, en especial si presentan fiebre o molestias en las articulaciones. Se aconseja a estas personas adoptar medidas estrictas para no sufrir nuevas picaduras, como la aplicación de repelentes y el uso de prendas adecuadas, además del descanso e hidratación. El ECDC recomendó además rechazar la continuación del viaje si el estado de salud empeora.

Al regreso, los viajeros deben mantener la observación sobre su estado de salud hasta por tres semanas, y reportar cualquier síntoma asociado a su médico, informando expresamente del viaje reciente a la región del océano Índico. Según explicó el medio, la mayoría de las infecciones por chikungunya no derivan en complicaciones graves ni representan un riesgo letal, aunque existen categorías de población para quienes el peligro de una forma severa aumenta. Entre ellas se encuentran las mujeres embarazadas en las semanas finales de gestación, quienes pueden transmitir la infección al recién nacido durante el parto, las personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades de base.

El organismo europeo ECDC puntualizó que se mantiene alerta y realiza un monitoreo continuo del brote, comprometiéndose a divulgar informes periódicos a través de sus medios de comunicación habituales y la actualización de su web oficial. La entidad insistió en la necesidad de informar a la población viajera y de sostener las recomendaciones de protección, en especial durante los periodos de mayor intercambio turístico con regiones endémicas.