Alexander Sorloth sumó en apenas algo más de una temporada y media con el Atlético de Madrid un tercio de los 'hat-tricks' que registra en su carrera profesional, alcanzando tres tripletes con la camiseta rojiblanca y quedando este desempeño solo por detrás de Harry Kane en las cinco grandes ligas europeas, según consignó el medio original. De acuerdo con la información publicada, el delantero noruego consiguió su tercer triplete con el club madrileño el pasado martes, en el partido de vuelta de los 'playoffs' de la Liga de Campeones contra el Club Brujas de Bélgica, disputado en el estadio Riyadh Air Metropolitano y resuelto con un marcador de 4-1 a favor del Atlético. Este resultado permitió a Sorloth convertirse en el máximo goleador del Atlético de Madrid en la presente temporada, superando así al argentino Julián Álvarez, quien ostentaba ese liderazgo previamente y consolidando el rendimiento ofensivo del ariete en el tramo final del curso.

El medio detalló que Sorloth fue incorporado al Atlético de Madrid en el verano de 2024, procedente del Villarreal, después de haber finalizado la temporada como segundo máximo anotador de la Liga española con 23 goles, solo uno menos que Artem Dovbyk, delantero del Girona FC. Junto a Julián Álvarez y formando dupla con el francés Antoine Griezmann, el delantero noruego fue fichado para reforzar el ataque rojiblanco y disputar todos los títulos en juego. No obstante, su integración en el esquema de Diego Pablo Simeone resultó progresiva; Sorloth inició la campaña como revulsivo y participó como suplente en 20 de los 53 partidos de la temporada, según publicó el medio de origen.

A pesar de ese inicio, los registros de Sorloth en su primera temporada en el Atlético le situaron como el segundo máximo goleador del equipo, con 24 tantos en todas las competiciones. Lo consiguió a pesar de haber disputado 1.560 minutos menos que Julián Álvarez, quien concluyó con cinco goles más. En la Liga, Sorloth acumuló 20 dianas, una cifra que no alcanzaba ningún jugador rojiblanco desde Luis Suárez en la campaña 2020-2021, que terminó con el Atlético como campeón.

Tal como informó el medio consultado, la fase final de las temporadas ha sido constantemente el tramo más productivo del delantero nórdico. En la recta final del campeonato liguero, Sorloth sumó nueve goles, incluyendo un póker anotado contra la Real Sociedad y un triplete frente al Girona en la jornada final. Este patrón de rendimiento se corresponde con etapas anteriores de su carrera, como sucedió en el Villarreal durante la campaña 2023-2024, en la que 18 de sus 26 tantos llegaron a partir de enero.

Durante el inicio del año natural 2026, Sorloth ha mostrado una destacada progresión, acumulando 10 goles en apenas 14 encuentros entre todas las competiciones, con un total de 896 minutos jugados, lo que establece un promedio de un gol por cada 90 minutos en el campo. Según detalló la fuente original, esa efectividad le colocó como el segundo máximo goleador en las principales ligas europeas en ese periodo, solo por detrás de Harry Kane del Bayern de Múnich, quien acumula 13 anotaciones. Jugadores como Gorka Guruzeta (Athletic Club) y Kylian Mbappé (Real Madrid) también figuran en este ranking, aunque con un registro inferior, nueve tantos cada uno.

La publicación precisó que el noruego destaca por su capacidad para firmar más de un gol en el mismo enfrentamiento. Distribuyó sus conquistas en 12 partidos diferentes en la actual temporada, de los cuales sobresalen tres dobletes y un 'hat-trick'. Desde su arribo al conjunto madrileño, Sorloth ha completado dos tripletes, un póker y cinco dobletes, aspecto que lo define como el futbolista del Atlético que más veces se ha llevado el balón de recuerdo al finalizar un partido, una tradición en el fútbol para quienes marcan tres o más goles en un solo encuentro.

En el balance general de su carrera profesional, el delantero noruego contabiliza nueve 'hat-tricks'. Esta estadística recoge tres logrados en el Atlético de Madrid, dos con el Villarreal, uno con Trabzonspor (Turquía), uno con Midtjylland (Dinamarca) y uno con Bodo/Glimt (Noruega). Según consignó el medio citado, resulta significativo que un tercio de estos tripletes corresponde a su etapa en el club madrileño, considerando el corto periodo transcurrido desde su llegada.

El primer triplete de Sorloth en el ámbito español ocurrió en marzo de 2024, defendiendo los colores del Villarreal, en un enfrentamiento contra el Granada. En esa misma temporada, anotó también los cuatro goles del empate 4-4 ante el Real Madrid. Ya como jugador rojiblanco, repitió la gesta frente a la Real Sociedad y se convirtió en el futbolista más veloz en lograr tres goles en un solo partido de la historia del Atlético, con apenas 3 minutos y 57 segundos entre el primer y el tercer tanto. En la última jornada liguera, una quincena después de ese récord, volvió a repetir triplete contra el Girona FC. Su último registro de tres goles corresponde al choque ante el Club Brujas, en la mencionada eliminatoria europea.

La información difundida por el medio también pone en perspectiva la progresión de Alexander Sorloth y su transformación en uno de los referentes ofensivos del Atlético. El delantero noruego ha logrado convertir su rendimiento en una amenaza recurrente para las defensas rivales, particularmente en los últimos tramos de temporada. Su capacidad para elevar sus cifras goleadoras en momentos clave ha sido uno de los factores determinantes en la actual campaña, tanto en el ámbito local como internacional.

Analistas consultados por el medio original subrayan que la incorporación de Sorloth permitió al técnico Simeone disponer de variables en ataque que han pasado de la rotación al protagonismo titular. Pese a la competencia directa con Julián Álvarez, el noruego ha capitalizado sus oportunidades mediante un promedio de minutos en el campo inferior al de sus compañeros de línea, maximizando su efectividad y facilitando la acumulación de registros históricos para la institución.

En conclusión, según detalló el medio de origen, Alexander Sorloth ha instaurado nuevas marcas individuales en el Atlético de Madrid, posicionándose temporalmente por delante de sus compañeros en la tabla de goleadores e inscribiendo su nombre entre los artilleros más productivos de las principales ligas europeas en lo que va de año.