EEUU ofrece recompensas de unos 4,2 millones de euros por dos "jefes de plaza" del Cártel de Sinaloa

Las autoridades estadounidenses han sancionado previamente a René y Alfonso Arzate García en agosto de 2023, según consignó el medio Europa Press basado en información oficial. Ambos han figurado como principales líderes del Cártel de Sinaloa en Tijuana durante más de 15 años, con acusaciones formales desde 2014 por tráfico de drogas ante un tribunal de California, que los considera fugitivos desde hace más de una década. En este contexto, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha ofrecido ahora una recompensa de hasta cinco millones de dólares cada uno —alrededor de 4,23 millones de euros por persona— por información que permita localizar, capturar o lograr la condena de René Arzate García, conocido como 'la Rana', y su hermano, Alfonso Arzate García, apodado 'Aquiles'.

De acuerdo con Europa Press, la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado detalló que la campaña de recompensas se desarrolla en un esfuerzo conjunto con la División de San Diego de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y la oficina del fiscal federal para el Distrito Sur de California. El objetivo de esta colaboración es concentrar recursos y fortalecer las acciones destinadas a la detención y procesamiento judicial de estos líderes del narcotráfico.

El viceportavoz del Departamento de Estado, Thomas Pigott, explicó que, según la DEA, los hermanos Arzate García mantienen el control de la plaza de Tijuana gracias al uso sistemático de la violencia, el establecimiento de alianzas estratégicas y un peso considerable a nivel local, donde se señala la existencia de corrupción política y policial. Europa Press publicó que Pigott enfatizó la persistencia de los Arzate en el control de este corredor clave del narcotráfico, a pesar de los conflictos internos en la zona.

Dentro de sus operaciones, los hermanos Arzate formulan una pieza esencial en el tráfico de drogas ilícitas, incluidos estupefacientes como la metanfetamina, la cocaína, el fentanilo y la marihuana hacia los Estados Unidos. Esto incluye el tráfico de fentanilo ilícito, que la administración Trump llegó a catalogar como arma de destrucción masiva debido al impacto letal que ha producido en comunidades estadounidenses, según recordaron fuentes citadas por Europa Press.

La nueva acción del gobierno estadounidense se anunció simultáneamente con la presentación de una acusación adicional por parte del Departamento de Justicia contra René Arzate García. Entre los cargos aparecen los de narcoterrorismo, conducción de empresa criminal, suministro de apoyo material a una organización terrorista extranjera, participación en conspiración internacional para distribuir distintas drogas y lavado de dinero. Europa Press informó que esta acusación de “narcoterrorismo” sitúa a René Arzate en la mira de la justicia federal como uno de los actores más perseguidos en operaciones antinarcóticos transfronterizas.

Respecto a la designación oficial, el gobierno de Estados Unidos incluyó en 2025 al Cártel de Sinaloa como organización terrorista, aumentando con ello la presión jurídica sobre sus principales mandos y estableciendo herramientas legales más contundentes para combatir la red de operaciones delictivas, según publicó Europa Press.

Además de las acusaciones penales, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro aplicó sanciones financieras a ambos hermanos en el mes de agosto de 2023. Se congelaron activos bajo jurisdicción estadounidense e impusieron restricciones a toda relación financiera y comercial en el sistema internacional que pudiera favorecer a los implicados, reportó Europa Press.

A lo largo de los últimos quince años, la influencia de René y Alfonso Arzate García sobre la plaza de Tijuana provocó enfrentamientos entre facciones del narcotráfico, consolidando al Cártel de Sinaloa como una organización dominante en la región. Según reiteró Europa Press citando fuentes oficiales, la prolongación del control ejercido por ambos hermanos sobre la ciudad fronteriza ha estado marcada por una constante adaptación a las dinámicas de violencia, ampliación del portafolio de drogas traficadas y cultivo de nexos con actores dentro de los organismos gubernamentales locales.

El despliegue de la campaña de recompensas, de acuerdo a lo expuesto por el Departamento de Estado y reflejado en Europa Press, representa uno de los mayores incentivos ofrecidos públicamente en el esfuerzo binacional para desarticular redes criminales en la frontera norte de México. Las autoridades federales estadounidenses reiteraron el llamado a la ciudadanía y a personas con información relevante a colaborar en el proceso judicial contra los hermanos Arzate, asegurando la confidencialidad de quienes aporten datos que faciliten las detenciones y futuras condenas.

Estas actuaciones se enmarcan en una ofensiva amplia del gobierno estadounidense orientada a frenar la expansión del tráfico de fentanilo y otros opiáceos sintéticos hacia su territorio, fenómeno que ha disparado las tasas de muertes por sobredosis y ha provocado presiones adicionales sobre la seguridad fronteriza, consignó Europa Press. La evolución del caso de los hermanos Arzate y la respuesta de las autoridades de ambos países continúan bajo la atención de organismos judiciales y de seguridad internacionales.