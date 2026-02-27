Delegación tiene indicios de que algunos de los incendios en Cantabria fueron provocados, sin detenidos hasta el momento

Las investigaciones sobre los recientes incendios en Cantabria toman en cuenta, entre sus líneas principales, la posibilidad de que la acción humana haya tenido un papel importante, según señaló el delegado del Gobierno en la región, Pedro Casares. Aunque la atención pública se ha dirigido a la evolución meteorológica y el control de los focos de fuego, Casares precisó que existen indicios de que algunos de los incendios forestales registrados recientemente “han podido ser provocados”. El funcionario realizó sus declaraciones durante un acto público el viernes, donde detalló la respuesta de las fuerzas de seguridad a las preguntas de la prensa sobre estos sucesos.

De acuerdo con lo publicado por el medio, Casares explicó que la Guardia Civil mantiene abierto un protocolo de investigación para esclarecer el origen de los incendios y, en caso de confirmarse la hipótesis de provocación, identificar a los posibles responsables. El delegado recalcó que por el momento no se han efectuado arrestos ni se ha logrado individualizar a los autores, apuntando que estos procedimientos podrían prolongarse durante varios días o incluso semanas, dependiendo de la complejidad de los casos y las pruebas recabadas.

Según informó el medio, el representante del Gobierno detalló también los factores ambientales que se registraron en los últimos días en Cantabria. Las condiciones meteorológicas durante el periodo de los incendios incluyeron un aumento de las temperaturas por encima de lo habitual en febrero y vientos fuertes, factores considerados favorables para la propagación rápida del fuego en zonas forestales. Casares subrayó la necesidad de tener en cuenta la confluencia de varios elementos que pudieron favorecer el desarrollo de los focos, además de la posible intervención humana.

El delegado expresó que la mejora prevista en el tiempo atmosférico durante las siguientes horas podría incidir positivamente en las tareas de extinción, las cuales hasta ese momento permitieron que los diferentes focos estuvieran bajo control. Según consignó el medio, Casares valoró la labor realizada por los servicios de emergencias y los equipos que participan en el operativo para frenar la expansión del fuego y apuntó que la situación meteorológica más benigna podría facilitar la resolución definitiva de los incidentes.

Durante su intervención ante los medios, el delegado del Gobierno también situó estas declaraciones en el marco de la presentación de los nuevos puntos violeta, que serán instalados en farmacias de la región. La atención inmediata, sin embargo, se centró en el seguimiento que mantienen las autoridades sobre los incendios recientes y la marcha de las indagaciones que tratan de determinar tanto las causas como las eventuales responsabilidades penales en aquellos casos donde se confirme la provocación deliberada, según reportó el medio.

El seguimiento de los procesos emprendidos por la Guardia Civil y el análisis de los factores ambientales persiste como parte de la estrategia oficial para abordar tanto la prevención como la investigación de los episodios que han afectado a Cantabria en las últimas jornadas.