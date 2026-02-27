(Crónica) Marco Bezzecchi (Aprilia) abre con récord la primera Práctica del Mundial 2026

El registro de Ai Ogura en los ensayos de la semana previa, donde alcanzó un tiempo de 1:28.765 y se consolidó en los primeros puestos, marcó expectativas elevadas para el piloto japonés. Sin embargo, durante la jornada inaugural del Gran Premio de Tailandia, el escenario se modificó. Tal como detalló Europa Press, Marco Bezzecchi (Aprilia) dominó la primera Práctica del Mundial 2026 de motociclismo e impuso un nuevo récord en la pista del Chang International Circuit de Buriram con un crono de 1:28.526, superando a Marc Márquez (Ducati) y a Fabio di Giannantonio (Ducati), quienes se perfilaban como principales rivales.

Según consignó Europa Press, Bezzecchi ya había anticipado su capacidad competitiva durante los entrenamientos de pretemporada al firmar un mejor tiempo de 1:28.668 en el mismo circuito. En la apertura del campeonato, no solo rebajó esa marca previa, sino que corroboró los avances de las motos Aprilia, que incorporaron mejoras aerodinámicas para este debut. El piloto italiano también encabezó la FP1 matinal con un tiempo de 1:29.346, confirmando la tendencia al alza del equipo de Noale a lo largo del viernes.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, Marc Márquez, nueve veces campeón mundial y vigente monarca de la categoría reina, inició la sesión con cierta cautela y protagonizó una salida de pista sin consecuencias en la curva 3. Márquez logró ajustar su rendimiento progresivamente y concluyó la tanda con un registro de 1:28.947, situándose a cuatro décimas del crono marcado por Bezzecchi y asegurando su pase directo a la Q2.

El italiano Fabio di Giannantonio, que ya había evidenciado una mejora sustancial en los ensayos invernales, marcó el tercer mejor tiempo del día con 1:29.010. Este resultado le permitió seguir en la dinámica ascendente iniciada durante la pretemporada, según reportó el medio. Por su parte, Pedro Acosta, con la KTM oficial, finalizó a un paso del Top 3 gracias a un tiempo de 1:29.185, consolidando así su posición entre los principales candidatos.

Jorge Martín, representante de Aprilia y víctima de una caída en la primera sesión, se recuperó y obtuvo la quinta plaza de la jornada con un registro de 1:29.229. El grupo de los diez más veloces también incluyó a Álex Márquez (1:29.376), Joan Mir (1:29.517), Brad Binder (1:29.532), Ai Ogura (1:29.579) y Johann Zarco (1:29.590). Europa Press destacó la presencia de dos Honda entre los primeros diez, hecho que representó una nota distintiva respecto a las expectativas previas.

Ai Ogura, a pesar de una caída que limitó su potencial en la sesión, quedó habilitado para pelear por la pole desde la Q2 gracias a su rendimiento con la Aprilia satélite. El medio subrayó que el japonés no pudo igualar la referencia obtenida la semana pasada, pero su tiempo fue suficiente para sortear el corte inicial.

Entre quienes no ingresaron en el Top 10 figuraron pilotos de renombre. Maverick Viñales se situó en la duodécima posición. Francesco 'Pecco' Bagnaia, quien compite con Ducati oficial y ostenta el título de campeón de temporadas anteriores, quedó en el decimoquinto lugar tras marcar 1:29.824, mientras que Fabio Quartararo, con la Yamaha más veloz de la jornada, finalizó decimosexto con 1:29.884. Estos tres competidores tendrán que disputar la Q1 en busca del pase a la sesión definitiva, según publicó Europa Press.

El informe del medio subrayó que las diferencias de tiempo entre los principales pilotos continúan siendo mínimas en la categoría principal, pese a las nuevas incorporaciones técnicas y el arranque de la temporada 2026. También hizo referencia a la presencia de Jorge Lorenzo, ex campeón mundial y ahora manager de Viñales, en el ‘box’ de KTM durante la sesión.

En las restantes categorías, las primeras referencias dejaron un panorama ajustado. En Moto2, Manuel González (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) se quedó con el mejor tiempo después de registrar 1:34.501, superando por poco más de una décima a Alex Escrig. Izan Guevara concluyó entre los tres primeros antes de que la aparición de la lluvia alterase el desarrollo de la práctica. Daniel Holgado se ubicó a las puertas del trío de punta, delineando una sesión marcada por la paridad, tal como describió Europa Press.

La categoría Moto3 también inició con competitividad destacada. David Almansa encabezó la tabla con un registro de 1:40.990, adelantándose por 78 milésimas a Álvaro Carpe. Valentín Perrone cerró el Top 3, en tanto que Máximo Quiles y Marco Morelli completaron la nómina de los cinco primeros puestos en el inicio del campeonato para los pilotos jóvenes, según informó el mismo medio.

El estado de la pista, los ajustes técnicos en las motos y la estrategia adoptada por los equipos influyeron en los resultados en cada categoría durante la jornada inaugural. Europa Press constató que, pese a los cambios introducidos y la aparición intermitente de la lluvia, las diferencias entre los líderes se mantuvieron estrechas tanto en MotoGP como en Moto2 y Moto3, dejando en claro que el desarrollo del campeonato permanecerá abierto a múltiples alternativas. Aprilia, en particular, se posicionó como uno de los protagonistas del día, impulsada por los avances aerodinámicos implementados en sus máquinas oficiales.