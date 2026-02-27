Carlos Lozano acaba de un plumazo con las ilusiones de Cristina Piaget: "Las cosas se sienten y no se tienen dudas"

“Las cosas se sienten y no se tienen dudas”. Con estas palabras, Cristina Piaget ha respondido a las declaraciones de Carlos Lozano, quien frente a la expectación del público y la mirada atenta de Jorge Javier Vázquez, descartó públicamente la posibilidad de iniciar una relación sentimental fuera del programa con la modelo. Según informó el medio, el presentador se expresó de manera directa durante la última gala, terminando de forma abierta con las expectativas de un posible romance surgido en la convivencia de ‘GH DÚO’.

Durante la semifinal, ambos tuvieron la oportunidad de conversar fuera de cámaras y disipar las incógnitas sobre su futuro juntos. De acuerdo con el medio, este encuentro sucedió poco después de que Cristina Piaget regresara a la casa como ‘jefa anticampaña’ contra Sandra Barrio, situación que se dio tras la declaración amorosa de Lozano días antes en la gala, donde reconoció que, al finalizar el concurso, quisiera intentar algo con la modelo. Al reencontrarse en la gala del jueves, lejos de un clima romántico o de la promesa de una nueva historia de amor, Carlos Lozano manifestó sus reservas.

El medio detalló que Jorge Javier Vázquez no perdió la oportunidad de consultar a ambos sobre la situación de sus sentimientos, especialmente después de que Carlos escuchara las afirmaciones de Cristina del martes anterior, cuando la modelo expresaba su deseo de que él le dijera “a la cara, mirándola a los ojos”, si veía realmente un futuro juntos. Al abordar el tema, Lozano aludió a las reacciones de su expareja Mónica Hoyos, cuya expresión, tras las declaraciones de la modelo, agregó tensión a la conversación, tal como reportó el medio.

Carlos Lozano explicó abiertamente: “He estado echándote de menos pero con mis dudas. Creo que estamos igual, a ti no te gustan cosas de mí y a mí no me gustan cosas de ti”. Su declaración subrayó que no percibe amor y que, según sus propias palabras, “hemos madurado y somos muy distintos. Los cambios de temperamento, esas cosas me echan para atrás de ti”. Además, Lozano remarcó que si bien le gustaría “conocerla fuera”, prefiere dejar claro que “el amor no se busca”, en respuesta a la dinámica de la relación dentro del concurso, según publicó el medio.

Frente a esta postura, Cristina Piaget fue tajante. Según consignó el medio, la modelo afirmó: “Me queda claro que no tiene interés, porque las cosas se sienten y no se tienen tantas dudas. Quiero una persona que me quiera tal y como soy, no voy a cambiar por él”, dejando constancia de su molestia y decepción por la situación. Las palabras de Piaget marcaron el fin de las especulaciones sobre un posible futuro sentimental entre ambos.

La presencia de Mónica Hoyos y su reacción durante la emisión incidieron en el desarrollo de la conversación y en la claridad con la que Lozano decidió abordar sus sentimientos hacia la modelo. El ambiente en la casa y la presión mediática sobre la posible nueva pareja aumentaron la expectación, mientras el público esperaba ver si la historia se transformaba en un romance televisivo, según relató el medio.

A lo largo del concurso, múltiples interacciones entre ambos protagonistas habían alentado rumores y especulaciones. Sin embargo, el desenlace se presentó ante la audiencia en una conversación que, lejos de la idealización romántica, mostró dudas, diferencias y la decisión de evitar una relación fuera del reality, como informó el medio.

El episodio subrayó tanto las expectativas generadas en torno a personajes públicos en programas de telerrealidad como la capacidad de los protagonistas de zanjar o alimentar narrativas sentimentales que trascienden la pantalla. Las palabras de Lozano, sumadas a la respuesta contundente de Piaget, dirigen la atención hacia el cierre de una posible relación y el impacto de la exposición pública en decisiones personales, según reportó el medio.