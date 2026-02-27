Bill Clinton asegura que no tenía conocimiento de los delitos sexuales de Epstein: "No vi nada ni hice nada malo"

Durante su intervención ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, Bill Clinton planteó que la atención sobre el caso Epstein ha desviado el enfoque de las verdaderas víctimas, mujeres y niñas que, según sus palabras, "merecen justicia y curar sus heridas". Añadió que estas personas "llevan esperando demasiado tiempo" y subrayó su deseo de que la búsqueda de la verdad y la justicia predomine sobre los intereses partidistas. La intervención del expresidente de Estados Unidos se centró tanto en rechazar cualquier implicación personal en los hechos vinculados a Jeffrey Epstein como en criticar la dirección y motivaciones de la investigación legislativa.

Según detalló el medio Europa Press, Clinton sostuvo de forma reiterada que nunca tuvo conocimiento de los delitos sexuales que se imputan al fallecido empresario Jeffrey Epstein y que su vínculo con él se limitó a unos pocos encuentros. El exmandatario norteamericano declaró explícitamente: "No tenía ni idea de los crímenes que Epstein estaba cometiendo", matizando que las imágenes de archivo donde se les ve juntos no implican complicidad ni testimonio de actividades ilegales por parte suya.

Durante la comparecencia realizada en Chappaqua, estado de Nueva York —la localidad de residencia de la familia Clinton—, Bill Clinton cuestionó la decisión de los legisladores de citar a su esposa, Hillary Clinton, para prestar declaración ante la comisión el día anterior. Clinton manifestó su descontento con esta medida y afirmó de forma categórica: "Me voy a poner serio. Ustedes han obligado a Hillary a comparecer, cuando no tuvo que ver nada, nada, con Jeffrey Epstein. Ni siquiera recuerda haberlo conocido. Ustedes pueden citar a diez personas o a diez mil, pero citarla a ella estuvo mal", consignó el medio Europa Press.

En respuesta a los cuestionamientos sobre las fotos difundidas recientemente en relación al caso, Clinton indicó que existen dos aspectos clave que deben prevalecer ante las interpretaciones: "Sé lo que vi y, sobre todo, lo que no vi. Sé lo que hice y, sobre todo, lo que no hice. No vi nada ni hice nada malo", enfatizó el exmandatario, de acuerdo con lo publicado por Europa Press.

Respecto al período en el que mantuvo contacto con Epstein, el expresidente norteamericano explicó que estos encuentros ocurrieron años antes de que salieran a la luz las acusaciones judiciales contra el empresario, quien fue declarado culpable de delitos sexuales en 2008. "Solo estamos aquí porque (Epstein) lo ocultó a todos tan bien durante tanto tiempo. Y para cuando salió a la luz con su declaración de culpabilidad en 2008, hacía tiempo que había dejado de relacionarme con él", relató Clinton ante la comisión, según consignó Europa Press.

A lo largo de la comparecencia, Clinton aprovechó para remarcar que comparecer como expresidente de Estados Unidos es una prueba del principio de igualdad ante la ley: "Nadie, ni los presidentes, están por encima de la ley". Esta declaración fue interpretada por distintos representantes como una crítica dirigida a la actual administración republicana presidida por Donald Trump. Clinton insistió en que la investigación debería enfocar sus esfuerzos en otorgar justicia a quienes han sufrido directamente por las acciones de Epstein.

En cuanto a su disposición para responder las preguntas de la comisión, Clinton indicó: "Como estoy bajo juramento, no voy a mentir y a decir que espero con interés sus preguntas, pero estoy dispuesto a responderlas lo mejor que pueda, de acuerdo con los hechos tal como los conozco: los legítimos, los lógicos e incluso los descabellados", de acuerdo con la cobertura de Europa Press.

El exmandatario manejó durante su comparecencia los elementos de acusación y la controversia en torno a su posible vínculo o conocimiento de la trama de explotación de menores, reiterando el carácter limitado de su relación con Jeffrey Epstein. Destacó que nunca presenció ni participó de situaciones ilícitas y que cualquier relación quedó interrumpida mucho antes de que se hicieran públicas las investigaciones y posteriores revelaciones en torno al empresario.

La comparecencia de los Clinton ante la comisión ha provocado debates sobre el uso político del caso y el alcance real de la investigación, conforme a lo que reportó Europa Press. Bill Clinton cerró su intervención apelando a no distraer la atención de las necesidades de justicia para las víctimas en favor de lo que él calificó como espectáculo partidista.