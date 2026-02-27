Alejandra Rubio "recomienda" a Mar Flores que lea su libro: "Yo no obligo a nadie"

Alejandra Rubio afirmó que quienes se interesen por su próximo libro, “Si decido arriesgarme”, podrán elegir libremente leerlo, y subrayó que su mensaje se dirige tanto a seguidores como a detractores, según informó el medio. Estas declaraciones surgen en el contexto de su inminente debut literario y en medio de la expectación generada por la publicación, planificada para mayo, así como por las reacciones en su entorno familiar.

De acuerdo con la información difundida, Rubio evitó emitir comentarios directos respecto a la actitud de Mar Flores, quien respondió de forma indiferente ante el lanzamiento de la novela de la hija de Terelu Campos. La modelo, ex pareja de Carlo Costanzia di Costigliole y abuela de Carlo Jr., expresó de forma tajante ante la prensa que no haría declaraciones sobre asuntos familiares. En sus propias palabras, reportó el medio: “He dicho que no voy a hablar nada de la familia. Lo que tenga que decir, lo diré en privado”, reflejando un posicionamiento firme ante los medios que han seguido la serie de desencuentros en su círculo familiar.

El anuncio de la novela por parte de Alejandra Rubio se produjo tras diversas polémicas que involucran a miembros de la familia mediática. A pesar de las restricciones de Flores respecto a hacer comentarios públicos, Rubio señaló que tanto su pareja, Carlo, como su madre, Terelu, han manifestado abiertamente su apoyo y orgullo por el nuevo proyecto. Sin embargo, evitó confirmar si Mar Flores ha felicitado o contactado a propósito del libro.

Al ser consultada sobre si regalaría ejemplares de su novela a otros familiares, entre ellos su tía Carmen Borrego o su primo José María Almoguera, Alejandra Rubio descartó esa opción y respondió, según consignó el medio, con humor: “hombre, escúchame, que lo compren que me ha costado mucho”. Este comentario pone de manifiesto su intención de que incluso los más cercanos adquieran el libro por cuenta propia.

Con la presentación de la novela en puerta, Rubio también aclaró que no ha definido aún la lista de invitados para el evento de lanzamiento. El medio detalló que la decisión sobre incluir a Mar Flores o a Carlo Costanzia di Costigliole no está tomada, en parte debido a recientes tensiones familiares, como la presencia de su suegro en el cumpleaños de Terelu Campos, hecho que generó repercusiones mediáticas.

En cuanto a las relaciones familiares, Rubio aseguró que su objetivo es mantenerse fuera de las disputas públicas. Mencionó que “no hay guerra por nuestra parte”, haciendo referencia a su vínculo con Laura Matamoros, aunque estableció una diferencia en la situación con Diego Matamoros y subrayó que la demanda de Carlo Costanzia sigue adelante.

Consultada sobre cómo enfrenta la exposición mediática y la entrevista programada para la noche de su novio en el programa "¡De Viernes!", Alejandra Rubio sostuvo mostrarse "tranquilísima” y argumentó que su pareja “sabe muy bien defenderse y contar la verdad”, según recogió el mismo medio.

La autora resumió su postura al recomendar en público la lectura de su novela, enfatizando: “Mi libro que lo lea quien se lo quiera leer. Yo no obligo a nadie a leerse nada. Le recomiendo porque les va a gustar”. Insistió en que este mensaje no apunta exclusivamente a Mar Flores, sino que abarca a la totalidad de su audiencia, incluidas personas críticas dentro y fuera del entorno familiar.

La combinación de su debut literario y la gestión pública de las relaciones con figuras reconocidas como Mar Flores y otras personas de su familia ha mantenido la atención del público y los medios, según lo reportado. Con la presentación de “Si decido arriesgarme” prevista para mayo y la expectativa mediática que rodea tanto la novela como las posibles reacciones de su entorno, el nuevo paso de Alejandra Rubio sigue generando repercusión en el ámbito editorial y del espectáculo.