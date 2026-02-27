Afganistán asegura haber atacado "instalaciones militares" cerca de la capital de Pakistán

El ataque aéreo ejecutado por la Fuerza Aérea afgana en respuesta a las incursiones de Pakistán dejó, según cifras del gobierno en Kabul, más de 50 militares paquistaníes muertos a lo largo de la Línea Durand, la frontera de 2.640 kilómetros que separa a ambos países. Islamabad, por su parte, sostiene que sus bombardeos mataron a más de 130 presuntos talibán en nuevas hostilidades que se suman a una reciente oleada de violencia entre Afganistán y Pakistán. Según consignó el medio que recogió la información oficial, esta escalada sigue a operaciones militares y ataques recíprocos en varios puntos estratégicos y urbanos.

Las autoridades talibán que controlan Afganistán desde agosto de 2021 informaron el viernes sobre el inicio de una serie de bombardeos en territorio paquistaní, alcanzando puntos cercanos a la capital Islamabad. De acuerdo con el reporte publicado por el medio, el Ministerio de Defensa afgano detalló que los ataques, lanzados a las 11 de la mañana (hora local), se dirigieron contra campamentos militares en Faizabad, instalaciones en Noushera, posiciones en Jamrud y objetivos en Abbottabad. Kabul afirmó que la ofensiva aérea se dirigió a bases militares, centros de mando y otras infraestructuras consideradas estratégicas, y aclaró que estos movimientos constituyeron una represalia por las incursiones previas de tropas paquistaníes en localidades afganas, incluyendo Kabul, Kandahar y Paktia.

El gobierno paquistaní, a través del ministro de Información Ataulá Tarar, ofreció detalles sobre la reacción a los ataques aéreos. Según la información divulgada por el mismo medio, Tarar explicó que los sistemas antidron paquistaníes lograron interceptar y derribar todos los drones enviados hacia Abbottabad, Suabi y Noushera, y precisó que no se registraron daños a personas. El funcionario añadió que estos hechos, según Pakistán, ponen en evidencia los lazos directos entre las autoridades talibán en Afganistán y organizaciones terroristas que operan en territorio paquistaní.

La tensión incrementó tras la declaración oficial de Islamabad sobre el inicio de una "guerra abierta" contra los talibán afganos. Esta postura se anunció después de una jornada de intensos ataques aéreos procedentes de Afganistán, que desencadenaron acciones militares paquistaníes bajo la operación denominada "Ira de la Verdad." Según lo reportado, Islamabad sostuvo que los objetivos de sus operativos incluyeron tanto la capital afgana como ciudades como Kandahar, señalando que las bajas entre los grupos armados superaron el centenar.

El trasfondo inmediato de la confrontación incluye la denuncia presentada por autoridades afganas ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre bombardeos previos de Pakistán en suelo afgano, que según Kabul ocasionaron la muerte de más de diez civiles. Islamabad argumentó que sus ataques tuvieron como objetivo campamentos y refugios vinculados al grupo Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) y a la organización Estado Islámico en Afganistán. De acuerdo con Pakistán, la operación constituyó una respuesta a recientes atentados suicidas registrados en su territorio.

El incremento de ataques en la frontera se da en un contexto de acusaciones mutuas respecto al apoyo o la tolerancia de actividades armadas en la región. Según reportes del medio, Pakistán ha señalado de forma reiterada la presencia de elementos del TTP en Afganistán, mientras que el gobierno afgano mantiene que las operaciones militares paquistaníes han afectado a civiles y vulneran la soberanía nacional.

Ambos países mantienen una relación marcada por desconfianzas históricas en torno al control de grupos armados a lo largo de la Línea Durand. En este sentido, el Ministerio afgano de Defensa reiteró en su comunicación difundida en redes sociales que los más recientes bombardeos constituyen una respuesta a lo que consideran violaciones de su espacio aéreo y ataques contra localidades afganas. Islamabad, por su parte, insiste en que las acciones emprendidas buscan neutralizar amenazas terroristas que afectan la estabilidad regional.

Las operaciones militares, tanto de Afganistán como de Pakistán, se desarrollaron en paralelo a declaraciones cruzadas en medios de comunicación y espacios internacionales. El reporte indica que la escalada de violencia se produce apenas días después de que Afganistán solicitase la intervención del Consejo de Seguridad de la ONU, mientras Islamabad defiende la legitimidad de sus acciones como respuesta a atentados que atribuye a grupos asentados en territorio afgano.

Las localidades afectadas por los ataques abarcan áreas de importante presencia militar y relevancia estratégica para ambas naciones. Faizabad, Noushera, Jamrud y Abbottabad figuran entre los puntos precisados en el comunicado afgano, mientras que las ciudades afganas señaladas por Islamabad incluyen Kabul y Kandahar, epicentros de actividad tanto militar como civil. La zona fronteriza de la Línea Durand, a lo largo de sus 2.640 kilómetros, ha sido epicentro de recurrentes enfrentamientos y movimientos armados en el marco de la compleja situación de seguridad que atraviesa la región.

Las hostilidades recientes configuran un nuevo episodio en la difícil relación entre Afganistán y Pakistán, caracterizada por la disputa sobre la ruta y actividades de grupos militantes, y por la permanencia de la inestabilidad en torno a una de las fronteras más extensas y volátiles de Asia Central.