Zelenski anuncia que las próximas conversaciones con EEUU y Rusia tendrán lugar en marzo en Abu Dabi

El proceso de negociaciones entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia experimentará un punto clave en marzo, cuando altos representantes de los tres países se reúnan en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, para abordar la búsqueda de un acuerdo que ponga fin a la guerra que por más de dos años ha impactado a Ucrania. Según informó Europa Press, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, precisó que el encuentro tendrá un formato trilateral y se centrará en avanzar en garantías de seguridad, decisiones económicas y estrategias para la reconstrucción del país.

De acuerdo con Europa Press, Zelenski dio a conocer la fecha y el lugar de la siguiente ronda de conversaciones tras mantener contacto con enviados del expresidente estadounidense Donald Trump, como Steve Witkoff y Jared Kushner. Estos representantes, tras dialogar con el secretario del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad ucraniano, Rustem Umerov, y el jefe de la delegación ucraniana, David Arajamia, manifestaron el respaldo de la administración estadounidense al proceso de búsqueda de la paz. "Estamos agradecidos al presidente estadounidense por sus esfuerzos personales para poner fin a esta guerra", expresó Zelenski, citado por el medio. Señaló también que existe una "mayor disposición de cara al siguiente formato, que será a tres bandas", y anticipó que el formato podría permitir el cierre de temas fundamentales en las negociaciones en curso.

La reunión de marzo cobra relevancia después de la reciente ronda de negociaciones realizada en Ginebra, donde las delegaciones de Ucrania y Estados Unidos se encontraron tanto en sesiones separadas como en formato trilateral con Suiza como facilitador. Según consignó Europa Press, tras estos encuentros, los representantes ucranianos y estadounidenses mantuvieron una conversación telefónica con Zelenski para analizar los avances alcanzados y delinear los siguientes pasos a seguir.

En la programación de la próxima reunión, Umerov explicó, en declaraciones recogidas por Europa Press, que los equipos involucrados continúan trabajando en la definición detallada de los parámetros de seguridad y las políticas económicas fundamentales. Además, se encuentran desarrollando las posiciones conjuntas que nutrirán los documentos base para futuros acuerdos orientados a la reconstrucción de Ucrania y al fomento de la inversión internacional en el país. Umerov especificó que el objetivo es que la próxima reunión sea "lo más sustancial posible", reforzando el deseo de las partes por concretar acuerdos duraderos.

Dentro del contexto internacional, Europa Press detalló el papel de Suiza como sede de las últimas negociaciones, agradeciendo el secretario ucraniano la disposición de este país para facilitar el diálogo y garantizar condiciones óptimas para el avance de las conversaciones. Zelenski también subrayó la importancia de que el formato propuesto permita la toma de decisiones directas al más alto nivel, especialmente por las características de los regímenes implicados. "Cuando tiene que ver con Rusia, un régimen tan personalista, esto resulta incluso más relevante", manifestó, según retoma Europa Press.

Estados Unidos ha reiterado su compromiso con la búsqueda de un camino viable para la paz, según refirieron tanto Zelenski como Umerov, quienes reconocieron el trabajo político realizado desde la administración de Donald Trump. "Quiero dar las gracias a Estados Unidos por su compromiso para hallar un camino que lleve a la paz", apuntó el mandatario ucraniano. El medio europeo indicó que el cierre de la última ronda de negociaciones en Ginebra incluyó el análisis de soluciones en dos formatos: consultas bilaterales con Estados Unidos y una sesión trilateral con Suiza, consolidando así los avances sobre la mesa.

Los responsables ucranianos adelantaron, siempre de acuerdo con Europa Press, que una de las prioridades para la cita de Abu Dabi será detallar aún más el documento de trabajo, especialmente en áreas clave como políticas de reconstrucción y planes de inversión. Las partes involucradas coinciden en la necesidad de concretar compromisos verificables que puedan traducirse en garantías de seguridad y beneficios económicos para Ucrania, así como sentar las bases para una eventual reunión entre líderes que adopte decisiones sobre asuntos fundamentales de la agenda internacional y de la estabilidad regional.

El enfoque de las próximas semanas, según el comunicado oficial ucraniano recogido por Europa Press, estará en ultimar los parámetros técnicos de los acuerdos y definir los marcos de colaboración que serán la base de cualquier entendimiento futuro. Todas las miradas permanecen puestas en el encuentro de Abu Dabi, donde se espera que participen delegaciones de alto nivel de Ucrania, Estados Unidos y Rusia, en busca de vías efectivas para reducir la escalada del conflicto y establecer los cimientos de una fase de reconstrucción posbélica.