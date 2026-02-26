UNIR y Santillana abren convocatoria de becas del 65% para más de 30 maestrías en Educación

En el marco del fortalecimiento del desarrollo profesional docente y en respuesta a la demanda de actualización constante, los profesores que resulten beneficiarios de las becas también recibirán acceso a formación complementaria gratuita de corta duración, dirigida a actualizar competencias prácticas y a potenciar su desempeño educativo. A partir de marzo de 2026, los beneficiados podrán iniciar sus estudios en cualquiera de las 31 maestrías oficiales que la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) pone a disposición de la comunidad en alianza con Santillana Perú. La oferta busca atender necesidades formativas actuales y mejorar las perspectivas laborales de los educadores peruanos, según informó UNIR a través de su convocatoria oficial.

El acuerdo entre UNIR y Santillana Perú establece una convocatoria dirigida a miembros de la Comunidad Santillana y a docentes en ejercicio en el país, conforme detalló la información publicada por la universidad. Las cinco becas contempladas cubrirán el 65% del valor total de la matrícula en cualquiera de los programas de posgrado ofertados, todos de carácter virtual y con reconocimiento internacional. El plazo para presentar postulaciones quedará abierto hasta el 9 de febrero de 2026 y los estudios podrán comenzar en marzo del mismo año, con posibilidad de iniciar más tarde dependiendo del programa elegido, indicó la universidad.

Según publicó UNIR, la selección permitirá a los docentes acceder a maestrías orientadas a las principales demandas del sector educativo. Entre las opciones figuran especializaciones como Neuropsicología y Educación; Tecnología Educativa y Competencias Digitales; Docencia Superior Universitaria; Liderazgo y Dirección de Centros Educativos; Innovación Educativa; Métodos de Investigación en Educación; Enseñanza de Inglés; Psicopedagogía; Dificultades de Aprendizaje y Atención a la Diversidad; así como Atención Temprana y Desarrollo Infantil. Todos los programas tienen una duración de un año académico y sus títulos son reconocibles por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU).

El proceso para optar por las becas, según consignó UNIR, exige que los aspirantes rellenen un formulario especializado y adjunten la documentación solicitada, además de realizar la reserva de una plaza en la maestría de su preferencia. Los requisitos contemplan ser miembro activo de la Comunidad Santillana o estar ejerciendo la docencia en Perú en el momento de la postulación, además de contar con nacionalidad o residencia en el país.

La universidad destaca que su metodología se apoya en un modelo flexible, centrado en el alumno y orientado a fortalecer tanto la empleabilidad como la compatibilidad entre los estudios de posgrado y las responsabilidades laborales o personales de los docentes. Según informó UNIR, su enfoque pone especial énfasis en la resolución de problemas concretos del entorno educativo y en dar respuestas a las necesidades actuales del sector y del mercado laboral, un aspecto destacado dentro de la convocatoria conjunta con Santillana Perú.

Tal como publicó la entidad académica, su modelo educativo recibe respaldos internacionales como la calificación de cinco estrellas en el sistema QS Stars en la categoría de educación virtual. Esto, según desglosa la convocatoria, garantiza un estándar de excelencia en los procesos de aprendizaje en línea y certifica la calidad europea de los títulos otorgados a los beneficiarios peruanos.

La alianza expone como objetivos principales la mejora de las condiciones profesionales de los docentes, la posibilidad de acceder a promociones dentro de la carrera magisterial y la obtención de mejores ingresos en el contexto de una formación permanente. De acuerdo con lo informado por UNIR, el acceso a estudios de posgrado reconocidos internacionalmente contribuirá a ampliar las oportunidades laborales de los egresados y a robustecer la calidad del sistema educativo nacional.

La información detallada sobre el proceso de postulación, los requisitos y las bases de la convocatoria permanece disponible en la página oficial de UNIR, según confirma la publicación institucional, lo que permite a los interesados consultar todos los pasos necesarios y acceder a asesoría informativa para completar sus solicitudes dentro de los plazos habilitados.

Con la apertura de esta nueva edición de becas, tanto UNIR como Santillana Perú reiteran su intención de brindar acceso a la formación superior a docentes peruanos, reforzando el sistema educativo del país y apostando por una herramienta que favorezca la movilidad profesional y la calidad en el aula. Según menciona la convocatoria, la modalidad 100% online de los estudios, junto con el reconocimiento nacional e internacional de sus títulos, representa una alternativa significativa para el avance profesional de los docentes en Perú.