Trece guionistas se forman en los Laboratorios del Audiovisual de Fundación SGAE 2026

La Fundación SGAE ha anunciado este jueves los 13 autores seleccionados para participar en sus Laboratorios de Creación Audiovisual 2026; seis para el de Escritura de Guion de Cine (en su 14ª edición) y siete para el de Creación de Series de Televisión (13ª edición).

El jurado ha estado integrado por los profesionales del sector audiovisual Miguel Ferrari, Liz Lobato, Sonia Martí, Alberto Morais, Paz Piñar y Pablo Valiente, y presidido por el cineasta Sigfrid Monleón, escogió, de entre un total de 313 proyectos presentados, a los seis creadores que participarán en el 14º Laboratorio de Escritura de Guion de Cine: Gema del Castillo (por Esperando a Murillo), Denise Despeyroux (por Criatura), Marta Herrero (por Dos hermanas), Nacho Ruipérez (por La mujer de hierro), Fernando Tato (por Baixamar) y Goizeder Urtasun (por Iris).

A través de esta iniciativa se pretende promover la escritura de textos originales, impulsar las experiencias colaborativas, el intercambio de ideas entre los creadores contemporáneos y brindarles soporte durante el proceso de creación.

Dirigidos a las socias y los socios de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), estos laboratorios ofrecerán a los seleccionados la posibilidad de desarrollar sus proyectos bajo la supervisión de dos reconocidos profesionales del sector: Sigfrid Monleón (director y guionista de largometrajes como La bicicleta o El cónsul de Sodoma) y Carmen Llano (guionista de series de televisión como Hospital Central, Acacias 38 o La Promesa).

Los guionistas se concentrarán en las labores de escritura de 12 proyectos audiovisuales (seis de guion de largometraje y seis de guion de series de televisión) entre febrero y junio de 2026. Durante el proceso se realizarán diversas reuniones de trabajo colectivo, tanto presenciales como online, entre los autores y autoras seleccionados y los tutores de cada laboratorio para la puesta en común de sus obras.

Además, la Fundación SGAE dotará a cada uno de los proyectos con una ayuda económica de 5.000 euros.

