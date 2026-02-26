Thibaut Courtois: "Me alegra que 'Vini' siga bailando porque significa que mete goles"

Thibaut Courtois recordó su etapa en el Chelsea al analizar la técnica utilizada en una intervención clave frente al Benfica. Relató a Movistar Plus+ que en ese tipo de jugadas aplica el método conocido como ‘sweep the leg’, un movimiento que aprendió durante su paso por el club inglés y que, según relató, está muy ligado a su infancia gracias a la afición al voleibol de sus padres. Tras su destacada actuación en el encuentro, el guardameta del Real Madrid abordó tanto cuestiones tácticas como individuales tras asegurar el pase de su equipo a los octavos de final de la Liga de Campeones.

Según publicó el medio Movistar Plus+, Courtois expresó su satisfacción por los goles de Vinícius Jr., afirmando: “Me alegra que 'Vini' baile, que siga bailando, porque significa que mete goles”. El portero consideró esencial el aporte del delantero brasileño en partidos decisivos, como ocurrió en la victoria 2-1 del Real Madrid ante el SL Benfica en el estadio Santiago Bernabéu, resultado que selló la clasificación del conjunto blanco a la siguiente fase del torneo europeo.

A lo largo de la entrevista, Courtois también detalló un momento específico del partido donde su reacción rápida resultó determinante. Explicó cuánto influye su experiencia previa en otros deportes: “Pasa entre las piernas y yo creo que estoy bien abajo, listo para parar. Creo que es un poco los genes de mis padres, que han jugado al voleibol, y yo de pequeño jugaba al voleibol”. El medio Movistar Plus+ recogió sus palabras, en las que señaló que la técnica le permite llegar con mayor velocidad hacia abajo, siempre quitando la pierna para bloquear el remate, maniobra que ha integrado a su repertorio profesional tras su etapa en el Chelsea.

En su análisis táctico, Courtois mencionó la ausencia de Prestianni y cómo esto influyó en el planteamiento ofensivo del Benfica, lo que derivó en una mayor concentración de jugadores por el centro y generó dudas en la defensa del Real Madrid sobre las marcas a seguir. “Ríos estaba más del medio y ahí nos creaba problemas en quién seguía a quién porque se movían mucho. El lateral estaba alto y ahí había espacio que no logramos tapar bien. Por eso creo que viene el primer gol también”, argumentó el portero belga, citado por Movistar Plus+.

El propio guardameta relató que tras el gol encajado, el equipo reaccionó de forma positiva y consiguió igualar rápidamente el marcador, aspecto que consideró fundamental para la dinámica del partido. Courtois destacó la importancia de la reacción: “Creo que luego hemos mejorado, hemos metido el empate rápido y eso era importante”, en declaraciones reproducidas por Movistar Plus+.

Al referirse al rendimiento defensivo del equipo, Courtois reconoció la exigencia de la Liga de Campeones, donde es habitual que los rivales generen ocasiones de peligro. A pesar de esto, consideró que el Real Madrid ha demostrado una línea de continuidad en las últimas semanas, aunque admite la necesidad de ajustar ciertos aspectos: “Fiables creo que sí somos. Es Champions League, es normal que te creen ocasiones y hay que ajustar quizás algunas cosas, eso seguro”, manifestó el portero de la selección belga.

Respecto al desarrollo del encuentro, el portero indicó que el equipo experimentó dificultades en la primera parte, ligadas a la poca fluidez y rapidez con el balón, y evaluó que el Real Madrid debe trabajar en mejorar la circulación y la precisión en los pases: “Tenemos que ir más de lado a lado, con bloques así de bajos tenemos que moverles más y, si tardamos mucho en dar el pase, el rival se acomoda muy rápido. Yo creo que ahí es donde tenemos que jugar más rápido”, recogió Movistar Plus+ sobre las indicaciones que el entrenador transmitió durante el descanso.

En el segundo tiempo, el equipo mostró una mejoría, aunque Courtois fue autocrítico al considerar que aún no se está alcanzando el nivel óptimo en el juego colectivo: “Todavía no creo que estemos jugando genial, pero ganar ahora es lo que importa”, afirmó el arquero en la zona mixta.

Al abordar el próximo rival en octavos de final, Courtois señaló que el sorteo determinará si el Real Madrid enfrentará al Sporting de Portugal o al Manchester City. Relató a Movistar Plus+ que no se enfrenta al Sporting desde su etapa en el Chelsea, en 2015, y calificó al conjunto lisboeta como un adversario de cuidado que está cumpliendo una buena temporada en la Liga de Portugal. No obstante, el portero subrayó la frecuencia con la que su club se ha medido al Manchester City en los últimos años, indicando: “Llevamos muchos años contra el City. Es como el partido soñado de la lotería, pero a ver si por una vez no cae así”.

El partido ante el Benfica, disputado en el Santiago Bernabéu, implicó un reto en el que el Real Madrid debió adaptarse a las variaciones tácticas del rival y recurrir al aporte individual de jugadores como Vinícius Jr. y del propio Courtois, cuyas intervenciones resultaron decisivas. Según el reporte de Movistar Plus+, las reflexiones del portero belga evidenciaron tanto la autocrítica como el enfoque en seguir perfeccionando el rendimiento colectivo con vistas a la fase eliminatoria de la máxima competición continental de clubes.