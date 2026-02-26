Salesforce gana 6.332 millones en su año fiscal, un 20,3% más, y eleva el dividendo y el tamaño de la recompra

El consejo directivo de Salesforce aprobó una autorización para la recompra de acciones por un importe de 50.000 millones de dólares (42.460 millones de euros) y fijó un incremento del dividendo trimestral, medidas que reflejan la intención de la compañía de reforzar el retorno para sus accionistas en el próximo ejercicio. Según detalló la presidenta y directora financiera y de operaciones, Robin Washington, las acciones responden a la evolución positiva del negocio y al deseo de ofrecer “un valor significativo a los accionistas”, tal como informó el medio que difundió los resultados financieros de la compañía tecnológica.

De acuerdo con la información publicada, Salesforce cerró su ejercicio fiscal 2026, que concluyó en enero, con un beneficio neto de 7.457 millones de dólares (6.332 millones de euros), lo que representó un avance del 20,3% frente al periodo anterior. La facturación total alcanzó 41.525 millones de dólares (35.263 millones de euros), lo que supuso un crecimiento interanual del 9,6%. El desglose de los ingresos muestra que las áreas de suscripciones y los servicios de atención al cliente tuvieron un comportamiento destacado, aportando 39.388 millones de dólares (33.448 millones de euros), cifra que representa un incremento del 10,4%. En contraste, los servicios profesionales generaron 2.137 millones de dólares (1.815 millones de euros), con una caída del 3,6% respecto al año anterior.

Salesforce asumió en el ejercicio unos gastos totales de 33.194 millones de dólares (28.188 millones de euros), cifra que incluyó costes relacionados con la actividad operativa, investigación y desarrollo, ventas y administración, lo que supuso un incremento del 8,2% frente al ejercicio anterior, según reportó la fuente original.

El último trimestre del año fiscal arrojó resultados positivos para la compañía, con unas ganancias de 1.943 millones de dólares (1.650 millones de euros) y una facturación de 11.201 millones de dólares (9.512 millones de euros), lo que supuso incrementos del 13,8% y el 12,1% en cada caso, destacó el medio citado. El presidente y consejero delegado de Salesforce, Marc Benioff, declaró: “Hemos cerrado un trimestre increíble y terminado un año fiscal 2026 de récord [...] Hemos reconstituido Salesforce como el sistema operativo de la empresa agencial, reuniendo a personas y agentes en una plataforma de confianza”.

Respecto al reparto de beneficios, la multinacional estadounidense incrementó en un 5,8% el dividendo trimestral, que pasará a ser de 0,44 dólares (0,37 euros) por acción. Al mismo tiempo, la nueva autorización para recomprar títulos por hasta 50.000 millones de dólares sustituirá el programa anterior, según publicó la fuente.

Las previsiones de Salesforce para el primer trimestre del próximo ejercicio establecen que los ingresos oscilarán entre 11.030 y 11.080 millones de dólares (9.367 y 9.409 millones de euros). El beneficio por acción esperado se sitúa entre 1,77 y 1,79 dólares (1,50 y 1,52 euros). En cuanto a las proyecciones para el conjunto del año fiscal, la compañía anticipa que los ingresos alcanzarán un rango de entre 45.800 y 46.200 millones de dólares (38.893 y 39.233 millones de euros). Dentro de esa previsión, la rentabilidad por acción se ubicaría entre 7,85 y 7,93 dólares (6,67 y 6,73 euros), según consignó el medio de referencia.

La sólida evolución en las áreas de suscripción y soporte constituyó el eje principal del crecimiento, mientras que los servicios profesionales experimentaron una ligera contracción. El contexto de control de costes y el aumento relativo de los gastos no impidieron que la multinacional estadounidense lograra nuevas marcas históricas de beneficio y facturación, según la información difundida por la fuente señalada.

La dirección de Salesforce enfatizó su estrategia orientada a consolidar la plataforma de la compañía como centro operacional para la gestión de relaciones con clientes. Según la declaración de Marc Benioff, la empresa se ha concentrado en la integración de personas y tecnología bajo una infraestructura de confianza, aspecto que, según el ejecutivo, refuerza la posición competitiva de Salesforce en el sector tecnológico global.

En el plano financiero, la empresa situó la rentabilidad y la retribución al accionista entre sus prioridades, como demuestra la subida del dividendo y la ampliación del programa de recompra de acciones. De acuerdo con la cobertura de la fuente, las perspectivas de Salesforce para el ejercicio siguiente continúan apoyadas en el desarrollo de sus áreas principales de negocio, la optimización de costes y una política financiera orientada a maximizar el valor para los accionistas.