Durante una intervención previa a la siguiente ronda de conversaciones a tres bandas cuyo lugar aún no se ha definido, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, destacó que los servicios de inteligencia rusos han elaborado informes que apuntan a una supuesta colaboración activa entre Reino Unido y Francia para transferir componentes, equipos y tecnologías vinculados a armas nucleares a Ucrania de forma secreta. Según consignó la agencia estatal TASS, el funcionario ruso consideró que esta hipótesis constituye un elemento que el Gobierno ruso no puede dejar de lado y que será planteado en la próxima reunión trilateral.

Tal como informó la agencia TASS, Peskov subrayó que los gobiernos de Londres y París estarían involucrados, según los informes del Servicio de Inteligencia ruso, en maniobras clandestinas orientadas a reforzar las capacidades militares de Ucrania a través de la entrega de material nuclear y sistemas de lanzamiento relacionados. Sin embargo, tanto Reino Unido como Francia niegan la validez de estas acusaciones, tal como reportó el medio ruso. Los socios occidentales de Ucrania han rechazado reiteradamente cualquier intención o plan que implique la transferencia de armas nucleares, según recoge la misma fuente.

La preocupación rusa se suma a un contexto de crecientes tensiones y cruce de declaraciones entre Moscú y las naciones occidentales en torno a temas de seguridad global y la guerra en Ucrania. Según publicó TASS, el propio presidente de Rusia, Vladimir Putin, abordó esta cuestión el día anterior, declarando que los adversarios de Rusia no descartan el uso de ningún recurso para intentar doblegar a su país, incluidas las armas nucleares. Putin calificó de “enemigo” a quienes, según su visión, impulsan estos movimientos.

El problema de la presunta transferencia de capacidades nucleares hacia Ucrania formará parte de la agenda de una próxima mesa de diálogo a la que asistirán representantes de Estados Unidos. El Kremlin confirmó que pretende aportar estos señalamientos a la discusión que mantendrán las tres partes en el mes de marzo, aunque no se ha establecido aún la sede de la reunión. Según reportó la agencia TASS, se espera que la delegación rusa exponga sus preocupaciones y busque respuestas oficiales ante los informes secretos recogidos por sus agencias de inteligencia.

Este tipo de acusaciones incrementa la presión diplomática entre Moscú y los países occidentales, elevando el nivel de alerta sobre los posibles escenarios en el conflicto ucraniano. A lo largo de los últimos meses, Rusia ha advertido de manera reiterada sobre los riesgos que considera asociados al apoyo armamentístico occidental a Ucrania, mientras que los gobiernos de Europa occidental niegan cualquier vinculación con armamento nuclear en ese contexto, según consignó el medio ruso.

De acuerdo con la información facilitada por los portavoces del Kremlin y recogida por la agencia estatal TASS, la inteligencia rusa sostiene que las transferencias mencionadas no se corresponden únicamente a tecnología o bienes materiales, sino que incluyen también sistemas asociados al lanzamiento de armas nucleares. Aunque no se ofrecieron pruebas documentales abiertas al público, el Gobierno ruso mantiene que estos datos sustentan la necesidad de abordar el tema en el foro multilateral previsto.

Tal como detalló TASS, la próxima cita trilateral se producirá en medio de una escalada de acusaciones cruzadas y anuncios sobre estrategias militares, en la que Moscú busca interlocución directa con Estados Unidos para exponer su versión sobre las presuntas intenciones de París y Londres. El encuentro debería servir para clarificar las posiciones de cada país respecto a la proliferación de armas de destrucción masiva en el contexto del conflicto de Ucrania.

La inclusión de este tema en la futura agenda bilateral, luego transformada en trilateral, revela el peso que Rusia otorga a la amenaza nuclear en el actual escenario estratégico, según interpretan fuentes gubernamentales rusas citadas por TASS. Mientras tanto, los aliados occidentales de Ucrania reiteran que sus políticas se rigen por los acuerdos internacionales sobre no proliferación y que actúan dentro de los límites exigidos por los tratados existentes, conforme a lo recogido por la agencia rusa.