Agencias

China celebra el acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán y espera la reapertura de Ormuz

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Pekín, 15 jun (EFE).- El Gobierno chino celebró este lunes el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán para poner fin a más de cien días de guerra y expresó su expectativa de que el estrecho de Ormuz pueda recuperar "cuanto antes" unas condiciones seguras y libres para la navegación.

En rueda de prensa, el portavoz de la Cancillería china Lin Jian también valoró los esfuerzos de mediación realizados por Pakistán en esta cuestión, al tiempo que subrayó que Pekín está dispuesto a trabajar con la comunidad internacional en favor del restablecimiento de la paz y la estabilidad en la región.

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Desde el inicio del conflicto el pasado 28 de febrero, China ha abogado por una solución negociada y ha hecho reiterados llamamientos al cese de hostilidades y al diálogo entre las partes. EFE

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Lunes, 15 de junio de 2026 (07.00 GMT)

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