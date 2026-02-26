Pablo Alborán y Juan Sesma presumen de su amor durante su escapada romántica a Lisboa: "Hasta las trancas"

"Todo muy bien. Yo siempre estoy feliz" confesaba hace unos días Pablo Alborán con una gran sonrisa en las que eran sus primeras palabras después de que el modelo Juan Sesma confirmase su relación, después de meses de rumores, publicando en redes sociales sus primeras imágenes juntos y dirigiéndose al cantante como "mi novio", coincidiendo con la fiesta de su 27 cumpleaños.

Una historia de amor que está tan consolidada que el malagueño ha dejado a un lado el hermetismo con el que siempre ha llevado su vida sentimental para presumir del gran momento que está viviendo al lado de su chico, gritando a los cuatro vientos que está enamorado y que quiere que todo el mundo lo sepa. Y qué mejor manera que compartiendo con sus seguidores las instantáneas más especiales de su última escapada en pareja a Lisboa, unas minivacaciones con las que se han despedido antes de que el artista ponga rumbo a Chile para arrancar -el próximo 28 de febrero- su gira mundial 'Global Tour KM0'.

Dando un importante paso al frente, Alborán ha publicado un carrusel de fotografías resumiendo su viaje con Juan a la capital portuguesa. Paseos de la mano por sus empedradas calles, sus preciosos atardeceres, paradas en restaurantes tranquilos, una copa de vino para dos, o sus famosos dulces de Belém, incluyendo además un selfie d ambos frente a un espejo derrochando complicidad. "Lisboa siempre será Lisboa" ha titulado su post más íntimo y personal hasta la fecha en su perfil de Instagram.

También Sesma ha querido presumir de su amor con el cantante de 'Solamente tú' compartiendo en sus redes las mejores postales de su escapada en pareja. "Hasta las trancas" ha reconocido haciendo referencia a lo enamorado que está de Pablo. "¿A la es eso? A, una tienda de sardinas enlatadas ¿Y ya habéis comido muchos pastelitos?" ha añadido junto a varias instantáneas disfrutando de los lugares más turísticos de Lisboa, como la Plaza del Comerio, la ribera del Río Tajo a su paso por la ciudad, o sus famosos tranvías, siendo Alborán el absoluto protagonista de su publicación.