OCDE recomienda a México aplicar una consolidación fiscal "constante y gradual" para garantizar sostenibilidad

El informe reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) destaca la alta dependencia de México respecto a la economía estadounidense, señalando que más del 80% de las exportaciones mexicanas tienen como destino Estados Unidos. En este contexto, las posibles modificaciones en las políticas comerciales de ese país pueden generar impactos significativos en sectores clave como la industria automotriz, debido a la profunda integración de ambas economías. Este nivel de exposición motiva recomendaciones específicas sobre la política fiscal mexicana, sumadas a los retos derivados de factores internos y externos que afronta el entorno económico nacional.

De acuerdo con el último ‘Estudio Económico de la OCDE sobre México’, publicado por el organismo internacional, se sugiere que el país adopte una estrategia de consolidación fiscal “constante y gradual” con el objetivo de garantizar la sostenibilidad y reconstruir los márgenes fiscales tras registrar un déficit presupuestario del 5,7% del Producto Interno Bruto al cierre de 2024. Esta recomendación busca resguardar los recursos destinados a la inversión en áreas consideradas estratégicas, incrementar la eficacia presupuestaria y proteger el crecimiento ante eventuales desafíos económicos.

El secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, expresó que México posee una sólida trayectoria en el mantenimiento de finanzas públicas responsables, si bien señaló la necesidad de continuar reforzando la consolidación fiscal y elevar la eficiencia del gasto público. Según detalló la OCDE, estas acciones resultan fundamentales para proteger el margen fiscal orientado a inversiones clave, entre las que mencionó la educación y la digitalización.

En concreto, el reporte del organismo aconseja al país mejorar la planeación y la priorización del gasto, así como establecer un marco fiscal de mediano plazo más robusto y adoptar un uso más sistemático de las revisiones de gasto. Estas medidas buscan optimizar tanto la asignación como la utilización de los recursos públicos, factores que la OCDE considera esenciales para avanzar hacia una sostenibilidad presupuestaria duradera.

Respecto a las proyecciones macroeconómicas, la organización ajustó sus previsiones para los próximos años, anticipando que el producto interno bruto de México aumentará un 0,7% en 2025, para después acelerarse hasta 1,4% en 2026 y 1,7% en 2027. En cuanto al comportamiento de los precios, la OCDE estima que la inflación bajará a 3,6% en 2026 y a 3,2% en 2027, ubicándose cerca de la meta central del banco central mexicano, Banxico, que mantiene un objetivo del 3%.

La OCDE también aborda la cuestión de los aranceles impuestos por Estados Unidos, situación relevante considerando la importancia del comercio exterior para México. Según reporta el organismo, tanto México como Canadá quedaron fuera del alcance del arancel global del 10% anunciado por el gobierno estadounidense, gracias a lo estipulado en el tratado comercial entre los tres países, conocido como T-MEC.

En el ámbito laboral, el informe subraya que la informalidad laboral se mantiene elevada, con poco más de la mitad de la población ocupada fuera del mercado formal. La OCDE sugiere que esta situación está estrechamente vinculada al bajo nivel educativo de parte de la fuerza laboral mexicana. Por ello, la organización recomienda intensificar el desarrollo de competencias y reforzar el vínculo entre la formación educativa y las necesidades del mercado de trabajo para reducir la informalidad y mejorar las oportunidades laborales.

De acuerdo con el estudio, el diseño de políticas públicas orientadas a perfeccionar la educación y vincularla a los sectores productivos facilitaría la inserción laboral formal y contribuiría a la modernización de la economía mexicana. Al mismo tiempo, una mejor focalización del gasto y la recaudación optimizada permitirían liberar recursos hacia inversiones cruciales, lo cual es visto por la OCDE como un factor clave para sostener el crecimiento económico a mediano y largo plazo.

El medio informa que, dentro del actual contexto internacional, las recomendaciones de la OCDE giran en torno a fortalecer la resiliencia económica de México mediante marcos fiscales robustos y una administración eficiente del presupuesto. Estas acciones, según detalla el estudio, ayudarían a afrontar los riesgos asociados tanto a los cambios en la economía global como a la evolución de las condiciones internas, asegurando que el país cuente con los recursos necesarios para enfrentar futuras contingencias económicas o financieras.