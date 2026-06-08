Fujimori se perfila ganadora de la segunda vuelta de Perú con el 52% de los votos y más del 50% escrutado

La candidata del partido ultraderechista Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se consolida como ganadora de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, celebradas este domingo, con el 52,7% de los votos, de acuerdo con el escrutinio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que ya se ha completado en un 52,2%.

De este modo, Fujimori aventaja por un estrecho margen al candidato izquierdista de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, que cosecha hasta el momento el 42,2% de los sufragios, según el escrutinio oficial de la ONPE.

Las urnas se han mantenido abiertas entre las 7.00 y las 17.00 horas (14.00 y 00.00 horas en la España peninsular) habiéndose instalado 92.766 mesas de votación, según datos de las autoridades electorales. De ellas, 2.260 corresponden a la región de Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao, donde en la primera vuelta hubo graves problemas logísticos por el reparto de material.

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No obstante, de cara a esta segunda llamada a las urnas, el jefe del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, ha asegurado en rueda de prensa que "no ha habido fraude" en el proceso electoral y que "todo ha sido debidamente llevado".

"Negamos tajantemente cualquier narrativa de fraude o que busque desmerecer la legitimidad del proceso electoral que se ha desarrollado", ha defendido Burneo apelando, acto seguido, a la "responsabilidad" de las autoridades gubernamentales, organismos electorales, organizaciones políticas y a todos los ciudadanos.

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Más de 27 millones de peruanos han sido convocados a las urnas en un proceso para el cual numerosas embajadas y consulados se han mantenido en funcionamiento fuera del territorio nacional, dado que son 1.210.813 las personas residentes en el extranjero las que están en el censo pudiendo ejercer su derecho a sufragar.