Motorola muestra un adelanto de su modelo plegable Razr Fold antes del MWC

El innovador modelo Razr Fold incorpora un sistema de cámara con tres sensores Sony, cada uno con resolución de 50 megapíxeles, y propone una transición de diseño al formato tipo libro, alejándose del diseño tipo concha característico de sus predecesores. Según informó Motorola a través de la red social X y según consignó Europa Press, la presentación completa del dispositivo está agendada para el 2 de marzo durante la Mobile World Congress 2026, que se celebrará en Barcelona.

De acuerdo con el medio Europa Press, Motorola ya había mostrado en primicia el Razr Fold durante la pasada edición de la feria CES 2026 en Las Vegas, donde se destacó la evolución del formato del dispositivo. Este cambio transforma al Razr Fold en el primer smartphone de la marca en adoptar un diseño tipo libro. El nuevo modelo incorpora una pantalla exterior de 16,76 centímetros (6,6 pulgadas) y una interior que, al desplegarse completamente, alcanza los 20,57 centímetros (8,1 pulgadas) con resolución 2K.

El anuncio más reciente se realizó a través de un post publicado en X, donde Motorola acompañó la noticia con el mensaje: "Más allá de la vista previa, en cada detalle. 2 de marzo de 2026", y un video en el que se observa el Razr Fold abriéndose de manera continua. Esta comunicación oficial generó expectativas respecto a la cobertura internacional que tendrá el lanzamiento y a la estrategia visual empleada para mostrar el funcionamiento dinámico del dispositivo antes de su revelación completa.

El modelo presentado introduce especificaciones técnicas que buscan competir con otros dispositivos plegables actualmente en el mercado. Según detalló Europa Press, el Razr Fold apuesta fuerte por la calidad de sus cámaras y por las dimensiones de sus pantallas, con el objetivo de posicionarse como un referente en la gama de teléfonos inteligentes plegables. La integración de tres módulos Sony de alta resolución responde a una demanda creciente de mejores capacidades fotográficas en dispositivos móviles.

Europa Press recordó que los modelos previos de la línea Razr se distinguieron por su formato de tipo concha, por lo que la adopción del formato tipo libro representa un cambio significativo en la estrategia de diseño de Motorola. Esta decisión sitúa al Razr Fold en un segmento donde otras marcas también están compitiendo con dispositivos de tamaño similar al de una tableta cuando están desplegados.

En los adelantos realizados en las redes sociales, Motorola ha puesto especial atención en destacar tanto la apariencia exterior del teléfono como su funcionalidad, haciendo énfasis en los aspectos novedosos del Razr Fold respecto a la experiencia de usuario y la calidad de imagen. Según publicó Europa Press, el video compartido permitió a los usuarios ver el mecanismo de apertura del dispositivo, reforzando el mensaje de innovación que la compañía pretende transmitir en la previa al evento del Mobile World Congress.

Entre las características confirmadas se encuentran la pantalla secundaria de 6,6 pulgadas, útil para consultar notificaciones y acceder a funciones rápidas sin necesidad de desplegar el terminal, y la pantalla principal de 8,1 pulgadas y resolución 2K, dirigida a satisfacer necesidades de visualización de contenido, productividad y uso multimedia avanzado.

La estrategia de adelantar imágenes y videos del dispositivo antes de su lanzamiento durante la feria en Barcelona apunta a captar la atención del público y de los medios, según analizó Europa Press. La Mobile World Congress, considerada uno de los escenarios principales para la introducción de tecnologías móviles, servirá este año como plataforma para el debut oficial del Razr Fold y sus nuevas funciones.

La empresa espera que la combinación de diseño, tecnología de pantalla y capacidad fotográfica facilite la adopción del nuevo dispositivo tanto entre usuarios tradicionales de la marca como entre aquellos que buscan alternativas a otros modelos de teléfonos plegables existentes. Según reportó Europa Press, el evento del 2 de marzo se perfila como la oportunidad para conocer todos los detalles técnicos y funcionales que diferenciarán al Razr Fold en el mercado internacional.