María Luisa Solá, la voz española de Susan Sarandon: "En esta ocasión sí que voy a ir a los Goya, aunque esté lesionada"

María Luisa Solá anunció que planea asistir a la próxima ceremonia de los Premios Goya en Barcelona a pesar de haberse fracturado un tobillo recientemente, lo que la obliga a desplazarse en silla de ruedas. La actriz de doblaje reconoció que este evento representa una oportunidad significativa, ya que su presencia coincide con el homenaje que recibirá Susan Sarandon, actriz a la que Solá ha puesto voz en España en una amplia trayectoria profesional. Según una entrevista recogida por Europa Press, Solá confirmó su asistencia y reveló la importancia emocional que supone para ella encontrarse con Sarandon en una ocasión tan relevante para la industria cinematográfica.

De acuerdo con información de Europa Press, Solá ha trabajado como la voz española de Susan Sarandon en un total de 68 películas, lo que representa una de las colaboraciones actorales más estables dentro del doblaje español. En la conversación con el citado medio, Solá explicó que, aunque asiste en silla de ruedas, siente una gran ilusión por la posibilidad de conectar personalmente con Sarandon, a quien considera "como una amiga que no ves desde hace tiempo". La relación profesional entre ambas intérpretes se ha consolidado durante décadas, abarcando producciones de amplio reconocimiento, tal y como detalló la propia Solá.

La gala de los Goya en su edición anterior hizo visible el trabajo de Solá cuando la actriz Sigourney Weaver, tras recibir el Goya Internacional, dedicó unas palabras a la actriz de doblaje durante su discurso. Weaver recordó ante el auditorio que su compañero Bill Murray le solía decir que su interpretación resultaba aún mejor en la versión española, gracias al trabajo de Solá. "La actriz que me dobla debería estar aquí arriba. María Luisa Solá me ha doblado en más de 30 películas, empezando con 'Alien'. María, espero que me estés viendo esta noche, porque te lo agradezco desde el fondo de mi corazón", declaró Weaver, según publicó Europa Press. Este gesto sirvió de reconocimiento público a la labor del doblaje en España.

Tal como reportó Europa Press, Solá ha expresado en varias ocasiones el deseo de que profesionales del doblaje sean reconocidos oficialmente con un premio Goya, proposición que por ahora no se ha concretado. A pesar de ello, afirma que su presencia en la gala servirá de representación para todo su sector, enfatizando la importancia del doblaje en la industria cinematográfica nacional.

Dentro de su trabajo con Susan Sarandon, Solá destacó algunos de los títulos más exigentes de la filmografía de la actriz estadounidense, como "El aceite de la vida" (1992) y "Pena de muerte" (1995). En la entrevista, Solá remarcó que la interpretación de Sarandon en "Pena de muerte" supuso un reto considerable, por la intensidad emocional que requería igualar en la versión española. Comentó que adaptarse a la calidad interpretativa de Sarandon demanda un esfuerzo adicional, subrayando el nivel de entrega y preparación necesarios para estos casos.

En cuanto a las razones que la motivan a asistir a la ceremonia, Solá explicó a Europa Press que la experiencia traslada una emoción especial, ya que no solo representa una ocasión de reencuentro con la actriz a la que ha doblado tantas veces, sino que también constituye una muestra de afecto y respaldo hacia la comunidad de dobladores. En palabras de la propia Solá, estar presente en la gala supone "estar allí como toda una profesión y eso ya es muy importante".

Referente a su ausencia en la edición pasada, Solá puntualizó que la invitación por parte de la Academia de Cine de España llegó con poca antelación, dificultando su presencia debido al contexto de huelga de tractores que complicó los desplazamientos hacia la ciudad de Sevilla. Según relató Europa Press, este año, a pesar de las dificultades personales por su lesión, Solá está determinada a no perderse el evento, dada la relevancia que tiene para ella compartir el momento con Sarandon.

Solá transmitió también su anhelo de mantener una conversación con Sarandon, expresándole la satisfacción que le provoca participar en sus proyectos y el aprecio que siente por la actriz, cuyo talento asegura disfrutar en cada nueva colaboración. Europa Press recogió que la dobladora insiste en la importancia del vínculo estable y prolongado que ha desarrollado con Sarandon, lo que otorga un carácter singular a su labor dentro de la industria.

La expectación ante la entrega del Goya Internacional a Susan Sarandon en Barcelona aumenta la proyección del trabajo de las actrices de doblaje en España, un ámbito profesional reiteradamente reivindicado por María Luisa Solá en sus declaraciones. Según destacó el medio, Solá no prevé subir al escenario junto a Sarandon, pero asegura que participará de la celebración con entusiasmo y satisfacción desde su lugar en la ceremonia.

La conexión personal y profesional entre María Luisa Solá y Susan Sarandon refleja el papel fundamental que desempeñan los actores de doblaje, quienes contribuyen de manera decisiva a la accesibilidad y difusión del cine internacional en España. La asistencia de Solá a los Goya de Barcelona, pese a su lesión, se convierte en un testimonio del compromiso y la pasión que define a quienes se dedican a esta disciplina artística, según publicó Europa Press.