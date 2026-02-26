Agencias

Mar Flores se pronuncia sobre la nueva novela de Alejandra Rubio

La modelo evita pronunciarse sobre la reciente publicación literaria de la madre de su nieto y recalca que cualquier comentario familiar será exclusivamente privado, mientras su entorno atraviesa conflictos personales y mediáticos de alta exposición

Durante la jornada en la que se celebró el quince cumpleaños de sus hijos menores, Bruno y Darío, Mar Flores asistió en solitario a la Gala del 20 aniversario de la Fundación Aladina. En un contexto marcado por las recientes tensiones familiares de alta exposición mediática, la modelo fue requerida por la prensa al término del evento para pronunciarse frente a la nueva etapa profesional de Alejandra Rubio, madre de su nieto, quien acaba de publicar su primera novela titulada “Si decido arriesgarme”. Según consignó el medio que cubrió el acontecimiento, Mar Flores reiteró su decisión de mantenerse al margen de asuntos familiares en el ámbito público.

Tal como publicó el medio, la participación de Mar Flores en la gala coincidió con dificultades personales que atraviesa su familia, especialmente los recientes conflictos donde se ven implicados tanto su hijo Carlo Costanzia como su sobrina Laura Matamoros. El entorno cercano a Flores se ha visto expuesto a una atención mediática constante durante los últimos días, lo que según expertos en el seguimiento del ámbito del corazón, ha motivado la actitud reservada que la modelo manifestó ante los micrófonos.

De acuerdo con lo reportado, la pregunta central dirigida a Mar Flores hacía referencia a la incursión literaria de Alejandra Rubio, nueva autora en el mercado editorial español con la obra “Si decido arriesgarme”. Ante la insistencia de los periodistas por obtener una valoración sobre este lanzamiento, Flores se mantuvo firme: “He dicho que no voy a hablar nada de la familia. Lo que tenga que decir, lo diré en privado”, afirmó, estableciendo de forma clara un límite en cuanto a sus declaraciones sobre su círculo familiar inmediato.

El medio destacó que Flores optó por la discreción no solo respecto al debut literario de Rubio, sino también en relación a los inminentes movimientos mediáticos de su hijo Carlo Costanzia, quien próximamente tenía prevista una entrevista en el programa ‘De Viernes’. En ese espacio televisivo, Costanzia abordaría su postura sobre los hechos ocurridos con su prima Laura Matamoros y su hermano Diego, involucrados en un proceso judicial de curso reciente.

La situación de la familia, según publicó la fuente, se ha tornado especialmente compleja en los últimos meses, sumando episodios de litigios y declaraciones públicas que han captado la atención de distintos medios de comunicación. En medio de ese contexto, la posición de Mar Flores ha sido la de cumplir rigurosamente con su agenda profesional y social, manteniendo en privado sus respuestas ante la promoción literaria de su nuera y los conflictos personales de sus allegados.

El entorno de Mar Flores se ha visto marcado por la repercusión de estos acontecimientos y la notable intención de evitar nuevos titulares sobre su vida privada. Al persistir los reporteros en buscar alguna reacción sobre la publicación de Alejandra Rubio y las próximas declaraciones de los implicados en el proceso judicial, la modelo mantuvo una postura reservada, repitiendo que cualquier comentario al respecto se comunicaría solo fuera del foco mediático. Según informó la fuente original, Flores reafirmó con sus palabras y actitud la voluntad de proteger la privacidad familiar a pesar de la alta demanda informativa.

En los pasillos de la gala, a la que Flores asistió sin acompañantes, la cobertura periodística se centró en la capacidad de la modelo de separar sus compromisos profesionales de la exposición mediática de los asuntos familiares. El medio subrayó que este distanciamiento viene enmarcado en decisiones previas donde Flores había anunciado que no se pronunciaría en adelante sobre controversias, lanzamientos u otros eventos ligados a su familia cercana, como medida para reducir la presión pública en torno a su vida privada.

Por todo ello, la reciente publicación literaria de Alejandra Rubio y las cuestiones judiciales en el seno familiar conviven con la presencia social y profesional de Mar Flores, quien—según distintas fuentes—se aleja, de forma consciente y reiterada, del debate público en temas relativos a su vida íntima, optando de manera sistemática por la confidencialidad y el trato reservado en cada intervención.

