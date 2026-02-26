La carrera, la protagonista del nuevo reloj Huawei Watch GT Runner 2

El deportista keniano Eliud Kipchoge figura como embajador global del nuevo Huawei Watch GT Runner 2, según informó el medio Europa Press. A través de la suscripción Huawei Health MultiPass, los usuarios pueden acceder a Kotcha, una herramienta utilizada por el equipo de Kipchoge para el seguimiento y optimización del entrenamiento. El respaldo del atleta vincula el dispositivo con metodologías profesionales y promueve la integración de asesoría de expertos en la experiencia que ofrece el producto.

El medio Europa Press detalló que, tras cuatro años desde el primer lanzamiento de su serie profesional GT Runner, Huawei ha presentado una actualización centrada principalmente en corredores y atletas de alto rendimiento. El Huawei Watch GT Runner 2 incorpora avances significativos en precisión, resistencia y diseño ligero, con un peso total de 43,5 gramos incluyendo la correa y 34,5 gramos sin ella; el cuerpo principal pesa 7,55 gramos. Este bajo peso se consigue mediante una aleación de titanio de grado aeroespacial y un cristal Kunlun de desarrollo propio en su segunda versión, características que refuerzan la robustez y la comodidad en el uso prolongado.

Para mejorar la geolocalización, la compañía ha desarrollado una arquitectura con antena flotante 3D ubicada en el exterior de la carcasa, aislando la antena de otros componentes. Según Europa Press, esta innovación incrementa el rendimiento de la geolocalización en un 50 por ciento respecto al modelo Huawei Watch GT 6, eleva la precisión del posicionamiento en un 20 por ciento y optimiza los datos de distancia y ritmo en un 10 por ciento.

El dispositivo integra un conjunto amplio de métricas adaptadas a corredores. Recoge frecuencia cardiaca continua, frecuencia en reposo, variabilidad de la frecuencia cardiaca (VFC) y saturación periférica de oxígeno (SpO2), junto a electrometrías habituales relacionadas con arritmias y el monitoreo del sueño, según reportó Europa Press. Esta recopilación de datos se realiza gracias al TrueSense System, que combina sensores integrados con algoritmos de nueva generación para ofrecer un seguimiento antes, durante y después de las actividades físicas.

Entre las métricas avanzadas incluidas, el reloj permite monitorizar la potencia de carrera, que mide la velocidad de consumo energético durante el ejercicio, y el umbral de lactato mediante un algoritmo desarrollado junto a la Universidad del Deporte de Pekín. Esta función detecta la acumulación de lactato en sangre, relacionada con el inicio de la fatiga física durante entrenamientos intensos. Además, el reloj distingue entre trabajo aeróbico y anaeróbico, evalúa el estado de entrenamiento diario y proporciona pautas dinámicas de recuperación, permitiendo a los deportistas gestionar de forma eficiente los períodos de descanso entre sesiones intensas.

Huawei ha colaborado con corredores para el desarrollo de métricas multiescenario, como el Índice de Capacidad de Carrera (RAI) y el VO2 Máx, que calcula el volumen máximo de oxígeno absorbido y utilizado por el organismo. El diseño facilita el uso del dispositivo durante la carrera, con botones accesibles y opciones para importar y exportar datos, lo que facilita la sincronización con aplicaciones de otros ecosistemas de entrenamiento.

El análisis posterior a la carrera se complementa con recomendaciones de entrenamiento, incluyendo planes científicos personalizados adaptados a los objetivos del usuario. Un entrenador de carrera potenciado con inteligencia artificial (AI Coach 2.0) elabora sugerencias específicas para la preparación y evaluación de cada sesión, facilitando el ajuste y seguimiento continuo de la progresión del deportista, según informó Europa Press.

Entre las funciones adicionales destaca el ‘Modo maratón’. Esta opción permite a los corredores gestionar tanto la preparación como la ejecución de una carrera específica. Durante la competencia, el reloj ofrece notificaciones sobre distancias recorridas y paradas de abastecimiento, además de realizar pronósticos sobre el rendimiento en base al estado físico en tiempo real. Las distancias están preconfiguradas en 5, 10, 21 y 42 kilómetros, con posibilidad de ajuste manual, y la selección de carreras oficiales para adaptar el plan de entrenamiento. Toda la información relevante se sincroniza automáticamente con el calendario del usuario.

El dispositivo incluye una batería de 540mAh, capaz de ofrecer hasta 14 días de uso en condiciones estándar y hasta 32 horas con el GPS activado en entrenamientos al aire libre, equivalentes según Huawei a completar alrededor de cinco maratones sin recargar. Además, soporta exposición al polvo y al agua, resistiendo inmersiones de hasta cuarenta metros en la práctica de buceo libre. Presenta funcionalidades de llamadas vía bluetooth mediante micrófonos y altavoces integrados, así como tecnología NFC para pagos electrónicos.

Según consignó Europa Press, el reloj se lanza al mercado por 399 euros y llega en tres combinaciones de color: Dawn Orange (con blanco, naranja y morado), Dusk Blue (con negro y azul) y Midnight Black (completamente negro). Cada unidad se entrega con una correa de nailon tejido y una segunda correa incluida en la caja. Esta variedad busca adaptarse a las preferencias estéticas y funcionales de los usuarios deportivos.

El Huawei Watch GT Runner 2 se orienta a quienes requieren seguimiento exhaustivo, precisión mejorada y métricas avanzadas para optimizar el entrenamiento profesional en disciplinas de carrera, integrando tecnología de última generación y asistencia de expertos internacionales, según publicó Europa Press.