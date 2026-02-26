Francia descarta las acusaciones de Rusia sobre el supuesto suministro de una bomba nuclear a Ucrania

Las autoridades de Francia han descartado este jueves la posibilidad de estar tratando de dotar a Ucrania de una "bomba nuclear o sucia", tal y como ha asegurado esta semana el Servicio de Inteligencia Extranjera de Rusia (SVR), que afirma que Londres y París estarían trabajando "activamente" en ello.

La portavoz del Ministerio de las Fuerzas Armadas de Francia, Olivia Penichou, ha indicado que estas acusaciones "son completamente falsas", según un comunicado remitido a Europa Press. Así, ha recalcado que Francia "siempre ha cumplido y seguirá cumpliendo sus compromisos internacionales, en particular los relacionados con el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares".

"Esta declaración infundada del SVR fue recogida por varios medios de propaganda rusos y también por algunas agencias de noticias extranjeras", recoge el texto, que alerta de que Rusia "recurre con frecuencia a la desinformación para fomentar un clima de desconfianza hacia las acciones de Francia y sus socios en apoyo de Ucrania". "Este nuevo intento es un ejemplo perfecto de ello", ha aseverado.

La Inteligencia rusa indicó el martes en un comunicado que contaba con información que apunta a que Francia y Reino Unido habrían reconocido que la situación actual en Ucrania "no permite lograr su muy deseada victoria sobre Rusia". Asimismo, establecía que "las élites británicas y francesas no están preparadas para aceptar una derrota".

"Creen que Ucrania debe ser equipada con 'Wunderwaffe' --un término que significa 'arma maravillosa' y que fue empleado por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial a las armas entregadas a su Ejército--", señaló entonces el SVR, antes de afirmar que París y Londres creen que Kiev se beneficiaría en las negociaciones si se produce la entrega de este tipo de armas.