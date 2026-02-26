Agencias

Eva González se mantiene al margen de la relación entre Cayetano Rivera y Tamara Gorro

Eva González vive días muy especiales después de que la Junta haya anunciado que el próximo 28 de febrero recibirá la Medalla de Andalucía a la Proyección de Andalucía, un reconocimiento que la llena de orgullo y emoción. La presentadora, muy vinculada siempre a su tierra, ha descrito esta distinción como "mucho más que una medalla", un auténtico "abrazo de mi tierra" que hace que su corazón "late más verde y blanco que nunca".

En paralelo a esta buena noticia profesional, el foco también se ha puesto en su reacción a la nueva relación de su exmarido, Cayetano Rivera, con Tamara Gorro, un romance que habría comenzado hace unos meses y que ya les ha llevado incluso a viajar juntos a Dubái. Lejos de entrar en ese terreno, Eva prefiere mantenerse completamente al margen y no alimentar el revuelo mediático.

Además, la presentadora era preguntada por la relación entre el padre de su hijo y la influencer y optaba por la discreción absoluta. Con una sonrisa educada, evitaba valorar el noviazgo y se limitaba a zanjar el asunto con un escueto "muchas gracias", dejando claro que no va a opinar sobre la vida sentimental de Cayetano ni a convertirse en protagonista de esta historia.

Muy distinta es la actitud de Eva cuando se le pregunta por la Medalla de Andalucía que recogerá el Día de Andalucía en el Teatro de la Maestranza. La sevillana ha compartido en redes y en declaraciones públicas que recibe este reconocimiento "con el corazón en la mano", sin encontrar "palabras suficientes" para explicar lo que significa para ella que su tierra la premie por llevar el nombre de Andalucía allá donde va.

