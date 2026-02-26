El 'Volcán de Enmedio' registra un terremoto de magnitud 4.1 que fue sentido en Gran Canaria y Tenerife

La presencia de sismos en la región entre Gran Canaria y Tenerife ha sido registrada en diversas ocasiones; este fenómeno mantiene en alerta a los habitantes de las zonas más cercanas y a los organismos de monitoreo sísmico y volcánico de España. Según publicó el Instituto Geográfico Nacional y consignó Europa Press, el jueves 26 de febrero, alrededor de las 12:26 horas, el volcán submarino denominado 'Volcán de Enmedio' generó un terremoto de magnitud 4,1 mbLg, cuyo epicentro se localizó a diez kilómetros bajo la superficie marina.

Esta actividad sísmica fue perceptible en distintas zonas tanto de Gran Canaria como de Tenerife. El movimiento alcanzó una intensidad máxima de III, según la escala utilizada para medir la percepción subjetiva de los sismos. La información publicada por el Instituto Geográfico Nacional detalla que los núcleos donde se sintió con mayor fuerza se ubicaron en el noroeste y en las cumbres de Gran Canaria, así como en el sur, este y área metropolitana de Tenerife, lo que sugiere una distribución significativa del impacto en términos de percepción.

El Volcán de Enmedio, situado en el lecho marino entre las dos islas capitalinas, es un conocido punto de actividad sísmica en la región. Según consignó Europa Press, a pesar de que el epicentro del sismo se localizó en aguas profundas, la magnitud registrada, junto con la relativa cercanía a ambas islas, propició que el temblor fuese sentido por la población. Numerosas personas informaron haber percibido el temblor, sobre todo en zonas con mayor concentración demográfica y en áreas elevadas, lo que coincide con el patrón habitual de los sismos en la región, donde las vibraciones tienden a sentirse con mayor claridad en zonas menos urbanizadas o a mayor altitud.

De acuerdo con los reportes recogidos por Europa Press, la profundidad de diez kilómetros es característica de los sismos asociados con sistemas volcánicos submarinos como el 'Volcán de Enmedio'. Si bien las autoridades no informaron daños materiales ni personales, sí se reportó una amplia respuesta ciudadana a través de avisos y consultas a los servicios de emergencia, reflejando la preocupación que despiertan estos eventos en la población local.

El Instituto Geográfico Nacional, junto con otros organismos de vigilancia volcánica y sísmica, mantiene un programa constante de monitoreo en el entorno del 'Volcán de Enmedio' y de otras estructuras submarinas de la región canaria, con el objetivo de anticipar y analizar episodios de actividad sísmica que puedan implicar riesgos. Según mencionó Europa Press, este tipo de movimientos, aun cuando no ocasionan daños visibles, suelen estudiarse con detalle debido a su potencial para contribuir al conocimiento de la actividad geológica de un área con antecedentes volcánicos complejos.

Entre las zonas que experimentaron el temblor con mayor fuerza, se cuentan municipios ubicados en áreas montañosas y rurales de Gran Canaria; en Tenerife, la percepción abarcó desde el sur hasta el área metropolitana, reflejando la naturaleza amplia del fenómeno. Europa Press añadió que los parámetros registrados por los sensores sísmicos respaldan la información proporcionada por los ciudadanos, permitiendo así a las autoridades confirmar la magnitud y el alcance del evento.

El Volcán de Enmedio forma parte de un conjunto de estructuras volcánicas submarinas que han sido objeto de estudios científicos, pues su actividad es relevante tanto para el conocimiento geológico como para la prevención de riesgos naturales en las islas Canarias. Según reportó Europa Press, el monitoreo en esta zona incluye la recopilación de datos sísmicos y la cooperación entre diferentes instituciones para mantener informada a la población y facilitar la adopción de medidas preventivas si ocurriesen eventos mayores.

La experiencia reciente refuerza la importancia de los sistemas de comunicación y alerta entre el Instituto Geográfico Nacional y los ciudadanos. Tras el sismo, numerosos registros y mensajes permitieron a las autoridades obtener un panorama detallado sobre cómo y dónde se sintió el terremoto. Europa Press subrayó la colaboración entre los equipos técnicos y la ciudadanía para mejorar las evaluaciones sísmicas.

Las Canarias, y especialmente las áreas cercanas al 'Volcán de Enmedio', continúan bajo vigilancia sísmica. Europa Press reportó que se han mantenido reuniones técnicas para analizar los datos y estudiar posibles repercusiones o cambios en la actividad volcánica de la región marina entre Gran Canaria y Tenerife. Hasta el momento, los científicos consideran que el evento se inscribe dentro de la actividad sísmica normal del área, si bien recalcaron la necesidad de mantener el monitoreo activo para detectar cualquier variación significativa en los patrones geológicos.