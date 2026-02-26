Agencias

El Celta de Vigo derriba al PAOK de Salónica y confirma su pase a octavos de final

Con un gol de Williot Swedberg y una sólida actuación colectiva en Balaídos, el conjunto gallego eliminó al equipo griego y avanzó en la Liga Europa, desatando la celebración de su afición tras una serie muy disputada

Guardar

Miguel Román ingresó en el terreno de juego tras el descanso y ese movimiento aportó mayor solidez al centro del campo del Celta de Vigo, lo que permitió al equipo controlar el ritmo del partido y transformar su dominio en ocasiones claras. Según informó la agencia Europa Press, esa mejora en el juego colectivo, junto a una mayor profundidad en ataque, fue determinante para sellar la clasificación ante el PAOK FC. El equipo gallego venció por 1-0 y avanzó a los octavos de final de la Liga Europa, gracias también al 1-2 obtenido en el partido de ida disputado en Salónica, Grecia.

Desde el inicio en el estadio Abanca Balaídos, Williot Swedberg cobró relevancia en las filas del Celta. No obstante, la primera oportunidad relevante del encuentro llegó con un cabezazo de Borja Iglesias, quien no logró acertar a portería en el minuto 21. De acuerdo con Europa Press, Matías Vecino dispuso después de una ocasión aún más clara cuando, tras un pase de Iago Aspas, remató con la pierna derecha dentro del área, aunque el disparo se fue cruzado y a media altura, lejos del arco defendido por Antonis Tsiftsis.

La formación dirigida por Claudio Giráldez se mantuvo activa en el ataque durante la primera parte, especialmente a través de acciones de Iago Aspas y Sergio Carreira, pero no consiguió plasmar esa iniciativa en goles. La entrada de Miguel Román por Ilaix Moriba en la segunda mitad resultó clave para la organización táctica de los celestes, facilitando la circulación del balón y mejorando la presión sobre el conjunto heleno.

El único gol del partido llegó en el minuto 63 como resultado de una combinación elaborada por el costado izquierdo. Carreira condujo el balón por esa banda y tocó para Borja Iglesias, apodado 'el Panda', quien facilitó la jugada con un pase en la frontal del área, prácticamente de espuela, hacia Swedberg. El atacante controló el balón con el pie izquierdo dentro del área y, rápidamente, ejecutó un remate raso cruzado con el pie derecho, lo que dejó sin opciones al portero Tsiftsis, informó Europa Press.

Poco después, Aspas estuvo cerca de aumentar la diferencia con un disparo lejano que fue interceptado por un defensa rival. El PAOK, aquejado por numerosas ausencias en su plantilla y la falta de alternativas desde el banquillo, no mostró capacidad ofensiva suficiente para inquietar al cuadro vigués ni para buscar un empate que revirtiera la eliminatoria, según consignó Europa Press.

La apuesta de Giráldez por Jones El Abdellaoui otorgó más dinamismo al ataque local durante los minutos finales del encuentro. El Abdellaoui protagonizó una acción ofensiva ya en tiempo añadido, en la que su disparo con la zurda se marchó desviado. Esa jugada no impidió la celebración tanto en la grada como entre los futbolistas, quienes al final del choque compartieron la satisfacción por haber superado la serie y asegurado el pase a los octavos de final de la Liga Europa.

Con el resultado global de 3-1 a favor del conjunto vigués, el Celta avanza en una competición europea donde mantiene expectativas de seguir progresando. Los hinchas del equipo se mostraron entusiastas ante el desempeño del colectivo en la serie, especialmente por la capacidad de superar un cruce que, según Europa Press, exigió despliegue táctico y esfuerzo físico. Este avance representa un nuevo hito para el club, que aspira a continuar su camino en el certamen continental.

Temas Relacionados

RC Celta de VigoLiga EuropaPAOK FCClaudio GiráldezSalónicaAbanca BalaídosFútbolOctavos de finalWilliot SwedbergIago AspasEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El Ministerio de Defensa británico investiga si Epstein utilizó bases aéreas de las Fuerzas Armadas

El gobierno de Reino Unido busca esclarecer la posible conexión entre vuelos de Jeffrey Epstein y aeródromos militares, tras denuncias de abusos, presiones políticas y la aparición de nuevos testimonios que involucran figuras públicas británicas en la red criminal

El Ministerio de Defensa británico

La española Bouzas sigue su mala racha en Mérida con una dura derrota

Jéssica Bouzas cayó frente a Magdalena Frech en el certamen de Mérida, acumulando seis tropiezos en solo ocho partidos del año y dejando a Cristina Bucsa como la única representante local en los cuartos de final

La española Bouzas sigue su

Guterres pide a Pakistán y Afganistán que resuelvan sus diferencias mediante la diplomacia

Guterres pide a Pakistán y

Crónica del Real Madrid - Bayern Múnich, 93-70

Con una actuación implacable, el conjunto dirigido por Sergio Scariolo se impuso por amplia diferencia al equipo alemán, afianzando su posición entre los primeros puestos y dejando atrás el revés sufrido recientemente en la final copera

Crónica del Real Madrid -

Dimite en bloque cinco miembros del Comité Ejecutivo Provincial de VOX provocando la salida de Antelo

Cinco integrantes del órgano dirigente de Vox Murcia han decidido abandonar sus cargos debido a desacuerdos con el liderazgo de José Ángel Antelo, lo que facilita la intervención directa desde la cúpula nacional para atender una crisis interna creciente

Dimite en bloque cinco miembros