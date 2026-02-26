El Celta de Vigo derriba al PAOK de Salónica y confirma su pase a octavos de final

Miguel Román ingresó en el terreno de juego tras el descanso y ese movimiento aportó mayor solidez al centro del campo del Celta de Vigo, lo que permitió al equipo controlar el ritmo del partido y transformar su dominio en ocasiones claras. Según informó la agencia Europa Press, esa mejora en el juego colectivo, junto a una mayor profundidad en ataque, fue determinante para sellar la clasificación ante el PAOK FC. El equipo gallego venció por 1-0 y avanzó a los octavos de final de la Liga Europa, gracias también al 1-2 obtenido en el partido de ida disputado en Salónica, Grecia.

Desde el inicio en el estadio Abanca Balaídos, Williot Swedberg cobró relevancia en las filas del Celta. No obstante, la primera oportunidad relevante del encuentro llegó con un cabezazo de Borja Iglesias, quien no logró acertar a portería en el minuto 21. De acuerdo con Europa Press, Matías Vecino dispuso después de una ocasión aún más clara cuando, tras un pase de Iago Aspas, remató con la pierna derecha dentro del área, aunque el disparo se fue cruzado y a media altura, lejos del arco defendido por Antonis Tsiftsis.

La formación dirigida por Claudio Giráldez se mantuvo activa en el ataque durante la primera parte, especialmente a través de acciones de Iago Aspas y Sergio Carreira, pero no consiguió plasmar esa iniciativa en goles. La entrada de Miguel Román por Ilaix Moriba en la segunda mitad resultó clave para la organización táctica de los celestes, facilitando la circulación del balón y mejorando la presión sobre el conjunto heleno.

El único gol del partido llegó en el minuto 63 como resultado de una combinación elaborada por el costado izquierdo. Carreira condujo el balón por esa banda y tocó para Borja Iglesias, apodado 'el Panda', quien facilitó la jugada con un pase en la frontal del área, prácticamente de espuela, hacia Swedberg. El atacante controló el balón con el pie izquierdo dentro del área y, rápidamente, ejecutó un remate raso cruzado con el pie derecho, lo que dejó sin opciones al portero Tsiftsis, informó Europa Press.

Poco después, Aspas estuvo cerca de aumentar la diferencia con un disparo lejano que fue interceptado por un defensa rival. El PAOK, aquejado por numerosas ausencias en su plantilla y la falta de alternativas desde el banquillo, no mostró capacidad ofensiva suficiente para inquietar al cuadro vigués ni para buscar un empate que revirtiera la eliminatoria, según consignó Europa Press.

La apuesta de Giráldez por Jones El Abdellaoui otorgó más dinamismo al ataque local durante los minutos finales del encuentro. El Abdellaoui protagonizó una acción ofensiva ya en tiempo añadido, en la que su disparo con la zurda se marchó desviado. Esa jugada no impidió la celebración tanto en la grada como entre los futbolistas, quienes al final del choque compartieron la satisfacción por haber superado la serie y asegurado el pase a los octavos de final de la Liga Europa.

Con el resultado global de 3-1 a favor del conjunto vigués, el Celta avanza en una competición europea donde mantiene expectativas de seguir progresando. Los hinchas del equipo se mostraron entusiastas ante el desempeño del colectivo en la serie, especialmente por la capacidad de superar un cruce que, según Europa Press, exigió despliegue táctico y esfuerzo físico. Este avance representa un nuevo hito para el club, que aspira a continuar su camino en el certamen continental.