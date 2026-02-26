Agencias

(Crónica) El PSG sufre para avanzar a octavos y el Galatasaray remata con prórroga a la Juventus

El conjunto parisino consiguió la clasificación gracias al resultado global, mientras los turcos resistieron hasta el tiempo extra frente al club italiano, que forzó la definición con goles en la segunda mitad y la prórroga

Guardar

Baris Alper Yilmaz protagonizó la definición entre Galatasaray y Juventus al participar en dos de los goles decisivos en la prórroga, lo que selló el boleto turco a octavos de final pese a la victoria italiana en Turín. Según detalló Europa Press, el desenlace de los 'playoffs' de la Liga de Campeones también dejó la clasificación del Paris Saint-Germain y la contundente remontada de la Atalanta ante el Borussia Dortmund.

De acuerdo a lo publicado por Europa Press, el Galatasaray avanzó a la siguiente fase gracias al resultado global, a pesar de que la Juventus forzó el tiempo extra con tres anotaciones en el partido de vuelta, una reacción impulsada por los goles de Manuel Locatelli de penal, Federico Gatti y Weston McKennie. El equipo bianconero, que había caído 5-2 en la ida, estuvo cerca de una hazaña en su estadio y su ventaja numérica, tras la expulsión de Lloyd Kelly, ofreció expectativa hasta la prórroga. Baris Alper Yilmaz intervino con una asistencia a Victor Osimhen y selló el 3-2 definitivo con un remate bajo al arco local, según consignó Europa Press.

En la misma jornada, en el Parque de los Príncipes, el PSG logró el pase tras igualar 2-2 frente al AS Mónaco, haciendo efectiva la diferencia lograda en el duelo previo. El medio Europa Press reportó que el club parisino vivió momentos de incertidumbre; Maghnes Akliouche adelantó al Mónaco al filo del descanso con un remate dentro del área. Las cosas se nivelaron tras la expulsión de Mamadou Coulibaly por doble amarilla en pocos minutos. A raíz de la superioridad numérica, Marquinhos remató un centro de Désiré Doué para firmar el empate. Posteriormente, Khvicha Kvaratskhelia aprovechó un rebote para poner al PSG arriba en el marcador. En la recta final, Jordan Teze anotó para el Mónaco tras aprovechar una jugada interior, lo que tensionó los minutos finales. Un envío a balón parado no fue conectado por poco dentro del área, manteniendo el empate hasta el final, indicó Europa Press.

La Atalanta protagonizó una remontada contra el Borussia Dortmund en Bérgamo para completar el cuadro de clasificados. Según Europa Press, el equipo italiano inició el partido con un gol de Gianluca Scamacca tras una jugada por izquierda que generó un despeje erróneo de la defensa rival. Davide Zappacosta amplió la ventaja al cierre de la primera parte con un disparo desde fuera del área que se desvió en un defensor y complicó al portero alemán. En la reanudación, Mario Pasalic conectó de cabeza para el 3-0. Aunque Karim Adeyemi descontó con un zurdazo curvado para el Dortmund, la Atalanta mantuvo el control. Un penalti cometido por Ramy Bensebaini sobre Nikola Krstovic, validado tras protestas, definió la eliminatoria. Lazar Samardzic ejecutó con fuerza la pena máxima, permitiendo a la 'Dea' superar los dieciseisavos y seguir adelante en el torneo, según publicó Europa Press.

La Juventus mostró determinación desde el primer tiempo con el tanto de Locatelli desde los once metros. A pesar de la expulsión de Kelly a poco de iniciar la segunda parte, el equipo mantuvo la presión ofensiva. Gatti amplió la ventaja y poco después Kenan Yildiz estuvo cerca de igualar la eliminatoria con un disparo que se estrelló en el poste. McKennie incrementó la cuenta con un cabezazo tras una jugada de tiro libre. En la prórroga, las incursiones ofensivas del Galatasaray fueron decisivas. Yilmaz asistió a Osimhen para marcar, y luego sentenció el marcador global con otro gol casi sobre el cierre, tras un pase preciso de Wilfried Singo, de acuerdo con los datos de Europa Press.

El PSG logró mantener su lugar en la competencia europea con una actuación marcada por altibajos, ya que la presión del Mónaco estuvo presente hasta el pitido final. Europa Press subrayó el impacto de la expulsión en el desarrollo del encuentro y la gestión de los minutos posteriores por parte de ambos equipos. La tensión no se disipó hasta el silbatazo definitivo, especialmente tras la última falta indirecta favorable al Mónaco cerca del área.

En la serie entre Atalanta y Borussia Dortmund, el conjunto italiano mostró efectividad en el ataque y el aprovechamiento de los errores defensivos alemanes. Europa Press puntualizó que la reacción del Dortmund se limitó al tanto de Adeyemi, ya que la Atalanta aseguró el avance con el penal convertido en el tramo final del duelo.

Europa Press remarcó la emoción en los encuentros y la capacidad de los equipos visitantes para resistir la presión o buscar la remontada. El pase a octavos de los tres conjuntos —PSG, Galatasaray y Atalanta— significó el cierre de eliminatorias caracterizadas por la paridad, las decisiones arbitrales controvertidas y la persistencia hasta el último minuto, conforme relató el medio.

Temas Relacionados

Liga de CampeonesParis Saint-GermainGalatasarayJuventusItaliaBérgamoFútbolOctavos de finalBorussia DortmundAtalantaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Cuba anuncia la muerte de cuatro tripulantes de una embarcación estadounidense

Las autoridades de la isla reportaron que tras un enfrentamiento armado con Guardafronteras cerca de Villa Clara, varias personas resultaron heridas y un comandante cubano sufrió lesiones, mientras desde Florida exigen esclarecer las circunstancias del incidente

Cuba anuncia la muerte de

Dimiten el fiscal general y el Defensor del Pueblo de Venezuela

El jefe del Ministerio Público y el titular de la Defensoría presentaron su renuncia ante el Parlamento, que designó reemplazos provisionales entre convulsión política y cuestionamientos internacionales, horas después de la aprobación de una ley de amnistía clave

Dimiten el fiscal general y

Luis Enrique: "El Barça se convierte en un clásico, y Guardiola con el Real Madrid"

El estratega del PSG, al analizar el próximo sorteo de la Champions, destacó la dificultad de los posibles rivales y aseguró que afrontar un cruce frente al club azulgrana tendría un significado emocional único por su historia personal

Luis Enrique: "El Barça se

Thibaut Courtois: "Me alegra que 'Vini' siga bailando porque significa que mete goles"

Tras el triunfo ante el Benfica en la Liga de Campeones, el guardameta del club blanco elogió la capacidad de Vinícius Jr. para marcar en partidos decisivos y analizó aspectos tácticos clave de la victoria madridista según declaró a Movistar Plus+

Thibaut Courtois: "Me alegra que

Arbeloa: "A lo de Mbappé le podemos llamar lesión, espero que pueda volver en pocos días o semanas"

Álvaro Arbeloa aseguró que el delantero francés enfrenta molestias en la rodilla y el cuerpo médico ha recomendado su reposo total, con el objetivo de que regrese recuperado y sin limitaciones para los próximos compromisos del Real Madrid

Arbeloa: "A lo de Mbappé