(Crónica) El PSG sufre para avanzar a octavos y el Galatasaray remata con prórroga a la Juventus

Baris Alper Yilmaz protagonizó la definición entre Galatasaray y Juventus al participar en dos de los goles decisivos en la prórroga, lo que selló el boleto turco a octavos de final pese a la victoria italiana en Turín. Según detalló Europa Press, el desenlace de los 'playoffs' de la Liga de Campeones también dejó la clasificación del Paris Saint-Germain y la contundente remontada de la Atalanta ante el Borussia Dortmund.

De acuerdo a lo publicado por Europa Press, el Galatasaray avanzó a la siguiente fase gracias al resultado global, a pesar de que la Juventus forzó el tiempo extra con tres anotaciones en el partido de vuelta, una reacción impulsada por los goles de Manuel Locatelli de penal, Federico Gatti y Weston McKennie. El equipo bianconero, que había caído 5-2 en la ida, estuvo cerca de una hazaña en su estadio y su ventaja numérica, tras la expulsión de Lloyd Kelly, ofreció expectativa hasta la prórroga. Baris Alper Yilmaz intervino con una asistencia a Victor Osimhen y selló el 3-2 definitivo con un remate bajo al arco local, según consignó Europa Press.

En la misma jornada, en el Parque de los Príncipes, el PSG logró el pase tras igualar 2-2 frente al AS Mónaco, haciendo efectiva la diferencia lograda en el duelo previo. El medio Europa Press reportó que el club parisino vivió momentos de incertidumbre; Maghnes Akliouche adelantó al Mónaco al filo del descanso con un remate dentro del área. Las cosas se nivelaron tras la expulsión de Mamadou Coulibaly por doble amarilla en pocos minutos. A raíz de la superioridad numérica, Marquinhos remató un centro de Désiré Doué para firmar el empate. Posteriormente, Khvicha Kvaratskhelia aprovechó un rebote para poner al PSG arriba en el marcador. En la recta final, Jordan Teze anotó para el Mónaco tras aprovechar una jugada interior, lo que tensionó los minutos finales. Un envío a balón parado no fue conectado por poco dentro del área, manteniendo el empate hasta el final, indicó Europa Press.

La Atalanta protagonizó una remontada contra el Borussia Dortmund en Bérgamo para completar el cuadro de clasificados. Según Europa Press, el equipo italiano inició el partido con un gol de Gianluca Scamacca tras una jugada por izquierda que generó un despeje erróneo de la defensa rival. Davide Zappacosta amplió la ventaja al cierre de la primera parte con un disparo desde fuera del área que se desvió en un defensor y complicó al portero alemán. En la reanudación, Mario Pasalic conectó de cabeza para el 3-0. Aunque Karim Adeyemi descontó con un zurdazo curvado para el Dortmund, la Atalanta mantuvo el control. Un penalti cometido por Ramy Bensebaini sobre Nikola Krstovic, validado tras protestas, definió la eliminatoria. Lazar Samardzic ejecutó con fuerza la pena máxima, permitiendo a la 'Dea' superar los dieciseisavos y seguir adelante en el torneo, según publicó Europa Press.

La Juventus mostró determinación desde el primer tiempo con el tanto de Locatelli desde los once metros. A pesar de la expulsión de Kelly a poco de iniciar la segunda parte, el equipo mantuvo la presión ofensiva. Gatti amplió la ventaja y poco después Kenan Yildiz estuvo cerca de igualar la eliminatoria con un disparo que se estrelló en el poste. McKennie incrementó la cuenta con un cabezazo tras una jugada de tiro libre. En la prórroga, las incursiones ofensivas del Galatasaray fueron decisivas. Yilmaz asistió a Osimhen para marcar, y luego sentenció el marcador global con otro gol casi sobre el cierre, tras un pase preciso de Wilfried Singo, de acuerdo con los datos de Europa Press.

El PSG logró mantener su lugar en la competencia europea con una actuación marcada por altibajos, ya que la presión del Mónaco estuvo presente hasta el pitido final. Europa Press subrayó el impacto de la expulsión en el desarrollo del encuentro y la gestión de los minutos posteriores por parte de ambos equipos. La tensión no se disipó hasta el silbatazo definitivo, especialmente tras la última falta indirecta favorable al Mónaco cerca del área.

En la serie entre Atalanta y Borussia Dortmund, el conjunto italiano mostró efectividad en el ataque y el aprovechamiento de los errores defensivos alemanes. Europa Press puntualizó que la reacción del Dortmund se limitó al tanto de Adeyemi, ya que la Atalanta aseguró el avance con el penal convertido en el tramo final del duelo.

Europa Press remarcó la emoción en los encuentros y la capacidad de los equipos visitantes para resistir la presión o buscar la remontada. El pase a octavos de los tres conjuntos —PSG, Galatasaray y Atalanta— significó el cierre de eliminatorias caracterizadas por la paridad, las decisiones arbitrales controvertidas y la persistencia hasta el último minuto, conforme relató el medio.