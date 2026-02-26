Claudio Giráldez destaca el "arraigo descomunal" con su afición tras pasar a octavos de final

Durante sus declaraciones posteriores al partido, Claudio Giráldez comparó el desempeño reciente de su equipo con el de encuentros anteriores y destacó que, a diferencia del partido de ida, percibió una actitud más ambiciosa en sus jugadores y una mejora progresiva conforme avanzó el segundo duelo ante el PAOK FC. Con esta perspectiva, Giráldez expuso que el Celta de Vigo logró este jueves avanzar a los octavos de final de la Europa League tras imponerse 1-0 en casa, resultado que el entrenador consideró acorde con las expectativas y el planteamiento previsto por su cuerpo técnico.

Tal como publicó el medio Movistar Plus+, el entrenador del conjunto vigués subrayó la conexión “descomunal” entre jugadores y afición. Giráldez manifestó que sus futbolistas encuentran motivación en cada oportunidad que tienen de jugar en el estadio Abanca Balaídos, matizando que esa relación con el público se ha convertido en un motor fundamental para el equipo. Además, el técnico valoró el hecho de haber alcanzado el objetivo inmediato del club, que era ubicarse entre los dieciséis mejores de la competición continental.

De acuerdo con las apreciaciones transmitidas por Movistar Plus+, Giráldez analizó el desarrollo táctico del encuentro, reconociendo la previsibilidad del planteamiento griego: “ellos cerrados, esperando que nos equivocásemos, intentando llegar vivos a los minutos finales para que la tensión del marcador y el tiempo nos afectaran”. En esa línea, el técnico resaltó que los gallegos no concedieron jugadas decisivas a su rival, logrando mantener el control y robusteciendo el aspecto defensivo durante los momentos más críticos del partido.

El gol que decantó la eliminatoria fue obra de Williot Swedberg, quien permitió al equipo celeste afrontar los minutos finales del partido con mayor tranquilidad. Giráldez expresó a Movistar Plus+ que ese tanto sirvió para “poner tierra de por medio”, facilitando una gestión del cierre del encuentro basada en la seguridad defensiva y la transición adecuada, elementos que considera esenciales para sellar el pase a la siguiente ronda.

Según detalló el medio, el entrenador del Celta hizo hincapié en la seriedad mostrada por sus futbolistas, remarcando que el equipo tuvo oportunidades para ampliar la diferencia y que supieron controlar las acciones ofensivas del adversario. Advirtió, además, que en la primera parte surgieron algunos desajustes que derivaron en la concesión de faltas, pero enfatizó que en términos generales el balance del juego fue satisfactorio para el conjunto local.

Para Giráldez, la trascendencia del momento que atraviesa el club se vincula tanto al crecimiento institucional como al impulso que deriva de la juventud de la plantilla y de la fase de reconstrucción del club. El propio entrenador expresó a Movistar Plus+: “Estamos en un sitio que no nos corresponde, en el que no deberíamos estar por un poco la juventud de nuestros jugadores y por la reconstrucción del club. Creo que somos un club en crecimiento y estamos viviendo un momento muy bonito en el que hay un arraigo descomunal. Yo nunca lo había vivido aquí en Balaídos y llevo toda mi vida viniendo”.

En sus declaraciones recogidas por Movistar Plus+, Giráldez calificó de “natural” la conexión existente entre los jugadores y la afición, y destacó que ello marca la diferencia en los partidos con mayor carga emocional. Añadió que la identidad gallega presente en el estadio se refleja en noches memorables que permanecen en la memoria de todos los involucrados.

Ante la inminencia del sorteo de octavos de final, el entrenador fue consultado acerca de una preferencia entre el Olympique Lyonnais y el Aston Villa como próximos rivales. “Me da un poco igual. Los dos van a ser muy difíciles. Han sido los mejores equipos en la fase de grupos. Llegan más frescos que nosotros porque han tenido descanso en esta ronda. A partir de ahora, todo va a ser mucho más complicado cada vez y tenemos que asumir ese reto y disfrutar de estar en octavos y soñar con estar en cuartos. Es lo que tenemos que pensar”, señaló de manera tajante.

El medio Movistar Plus+ recogió también la reflexión de Giráldez sobre su conocimiento de los posibles contrincantes, reconociendo que, aunque ha observado a ambos equipos desde la perspectiva de un aficionado, no ha profundizado aún en su análisis. “Bastante tenemos con todos los partidos que tenemos. Hemos tenido una carga de partidos importantes en este momento. A partir del sorteo, nos centraremos en el que nos toque”, sostuvo, aludiendo al exigente calendario de su equipo.

Además, Giráldez reconoció la dificultad que supondrían tanto el Aston Villa, cuya plantilla y entrenador Unai Emery conoce, como el Olympique de Lyon, rival que también identifica como potencial fuente de complicaciones sobre el terreno de juego. “Me da igual uno que otro, sinceramente”, reiteró el técnico gallego cuando la prensa le preguntó sobre sus preferencias.

El medio Movistar Plus+ insistió en la idea de que el escenario europeo representa una oportunidad de crecimiento institucional para el Celta. Giráldez reafirmó que el club afronta un momento relevante, marcado por la aspiración de alcanzar nuevas metas deportivas y por el entusiasmo generado tras la victoria frente al PAOK FC.

En el transcurso de la zona mixta, Giráldez expresó satisfacción por el rendimiento de sus jugadores y el estado físico del plantel, apuntalando el esfuerzo colectivo como una de las fortalezas clave de la plantilla actual. El entrenador del Celta aseguró a Movistar Plus+ que la afición y el plantel compartieron un ambiente especial durante el duelo ante el PAOK FC, subrayando que la energía de Balaídos continúa inspirando tanto a los futbolistas como a quienes siguen de cerca el proceso de reconstrucción deportiva del club.