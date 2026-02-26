Barraquer firma un acuerdo con el Ministerio de Salud egipcio para mejorar la atención oftalmológica

El impulso dado por el presidente de Egipto ha incidido directamente en la consolidación y ampliación de la colaboración bilateral en materia de salud, según detalló el medio, al anunciarse la firma de un Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Salud y Población de Egipto y el Centro de Oftalmología Barraquer. Esta alianza establece un marco de cooperación para la mejora de la atención oftalmológica y de las prácticas quirúrgicas oculares destinadas a beneficiar tanto a la población egipcia como española.

Según consignó la fuente, el acuerdo prevé la asistencia en casos complejos de patologías visuales, tanto en hospitales egipcios como en Barcelona, facilitando la transferencia de conocimiento y la experiencia clínica acumulada por Barraquer. El enfoque de la iniciativa se centra en el desarrollo de servicios avanzados de diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades oculares y anomalías de la visión. Además, se implementarán mecanismos para compartir experiencias clínicas entre profesionales sanitarios de ambas naciones, junto con el intercambio de prácticas médicas consideradas de referencia en el sector.

Tal como reportó la fuente, la formación de profesionales ocupa un lugar destacado en el acuerdo. El memorando contempla acciones específicas para capacitar a médicos y técnicos en oftalmología, orientadas a reforzar sus competencias y actualizar los conocimientos conforme a los avances del campo. Este refuerzo de capacidades no solo persigue elevar la calidad de la atención sanitaria, sino que también contribuye a la sostenibilidad de los servicios oftalmológicos en ambos países.

Dentro de las estipulaciones, se hace referencia al impulso de proyectos conjuntos de investigación científica, que se llevarán a cabo en el marco de la legislación vigente en Egipto. Este punto tiene como objetivo fomentar el desarrollo de tratamientos innovadores, aprovechar tecnologías y equipamientos de último nivel que aporta la institución española, e incentivar la generación de nuevo conocimiento en el ámbito de la salud visual.

El acuerdo también abarca la programación de congresos científicos y la realización de talleres especializados dirigidos a profesionales y expertos del sector. Estas actividades buscan promover la actualización continua y el fortalecimiento de redes de colaboración a nivel internacional. De esta manera, se espera que la colaboración derive en la mejora constante de los procesos asistenciales e investigativos vinculados a la oftalmología.

En la formalización del memorando, el Instituto Conmemorativo de Investigaciones Oftalmológicas, dependiente de la Autoridad General de Hospitales e Institutos Docentes de Egipto, estuvo representado por Hazem Abdullah Al-Nashar, decano-director de la entidad. Por el Ministerio de Salud y Población egipcio, participó Khaled Abdel Ghaffar, viceprimer ministro y titular de la cartera. En cuanto al Centro de Oftalmología Barraquer, el documento estuvo a cargo del profesor Rafael I. Barraquer, presidente y director de la institución sanitaria española, según especificó la fuente.

La alianza establecida prevé la utilización de tecnologías avanzadas, además de la transferencia efectiva de conocimiento entre equipos multidisciplinares. El medio destacó que el intercambio profesional se orienta tanto a la atención clínica como a la actualización en procedimientos de referencia, elevando así los estándares de diagnóstico y tratamiento en contextos sanitarios muy diversos. Este enfoque colaborativo permite dar respuesta a los retos particulares que las enfermedades visuales representan en uno y otro país.

El memorando especifica que todas las actuaciones conjuntas se regirán por la normativa egipcia aplicable a la investigación y la práctica médica, garantizando la seguridad y la confidencialidad de los pacientes. Esta disposición apunta a asegurar que los procedimientos y proyectos propuestos se alineen con los estándares internacionales y las particularidades normativas de cada país.

El Centro de Oftalmología Barraquer es reconocido por sus capacidades tecnológicas y por su experiencia en casos clínicos de alta complejidad, recursos que serán transferidos al personal sanitario egipcio mediante la cooperación pactada. El medio relevó que tanto el desarrollo de servicios, como el intercambio de experiencias y la investigación conjunta, forman parte de una estrategia compartida para la modernización y el fortalecimiento de los sistemas sanitarios de ambos países.

La iniciativa también potencia la comunicación y la movilidad entre expertos de ambos territorios, favoreciendo el aprendizaje mutuo y el enriquecimiento de las prácticas clínicas. Según detalló la fuente, la organización de talleres y congresos científicos tiene la finalidad de consolidar una red de especialistas en oftalmología, que pueda abordar eficazmente los desafíos emergentes en el tratamiento de las enfermedades visuales y compartir resultados y metodologías de éxito clínico.