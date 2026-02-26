Barça, Real Madrid y Atlético conocen este viernes rivales en octavos y su camino hasta la final

El desempeño en las rondas previas, incluido el avance directo del Barcelona a los octavos de final sin pasar por la repesca, define desde este viernes el rumbo de los representantes españoles en la Champions League. Tal como detalló el medio Europa Press, la UEFA realiza en su sede de Nyon, Suiza, el sorteo que determinará los cruces de octavos de final y el itinerario que trazarán FC Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid hasta la final prevista para el 30 de mayo en Budapest, Hungría. La ceremonia, programada para las 12:00 horas, marcará los posibles enfrentamientos históricos frente a campeones ingleses y al Paris Saint-Germain.

Según informó Europa Press, el FC Barcelona llega a esta instancia como único equipo español que esquivó los playoffs de repesca, tras finalizar entre los ocho mejores de la fase de grupos. Real Madrid y Atlético de Madrid, por su parte, aseguraron su pase a octavos tras imponerse con dificultades a SL Benfica y Club Brujas, respectivamente. El sorteo en Nyon no solo definirá los rivales, sino también el orden de los escenarios y el potencial trayecto hasta la última instancia de la máxima competición europea.

FC Barcelona, bajo la dirección de Hansi Flick, conocerá este viernes si se enfrentará al Paris Saint-Germain, vigente campeón, o al Newcastle, escuadra inglesa que ya fue derrotada por los catalanes en la fase de grupos. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, el PSG llega tras conquistar el título continental la temporada pasada con un fútbol dominante y haber superado este año una reñida eliminatoria frente al AS Monaco por un global de 5-4. Actualmente, el PSG lidera la Ligue 1 con solo dos puntos de margen sobre el Lens y, en Champions, suma seis victorias frente a las cinco de los azulgranas, mientras que cuatro duelos entre ambos terminaron igualados.

El recuerdo más reciente entre Barcelona y PSG en la Champions se remonta a los cuartos de final de la campaña 2023-24, cuando el equipo francés se impuso 1-4 en el Spotify Camp Nou tras la expulsión de Ronald Araújo en la primera fase del partido, revirtiendo la eliminatoria a su favor. También permanece viva la remontada del Barcelona en 2016-17, cuando revirtieron un 4-0 adverso con un 6-1 memorable en los octavos de final, así como la victoria catalana en cuartos de la edición 2015 que culminó con la conquista del trofeo. Europa Press informa que, si los azulgranas se emparejan con el PSG, el siguiente cruce probable serían los cuartos de final contra Liverpool o Tottenham, y en una potencial semifinal asomarían rivales como Arsenal, Bayern de Múnich o el propio Real Madrid, evocando la posibilidad de dos clásicos seguidos en Champions, como en la temporada 2010-11.

En caso de un cruce con el Newcastle, al que el Barça ya le ganó 1-2 en la actual campaña europea y que ha caído en cuatro enfrentamientos previos, los catalanes se toparían en los cuartos de final con Liverpool, Tottenham o Atlético de Madrid, con la posibilidad de enfrentar en semifinales a Arsenal o Bayern. Solo una final frente al Real Madrid permitiría un duelo español si ambos superan a sus respectivos oponentes, según consignó Europa Press.

En el caso del Real Madrid, el club blanco, tras dejar en el camino al Benfica en una eliminatoria de tensión marcada por el incidente entre Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior, tiene asegurado un cruce de octavos con Sporting CP o Manchester City. Según informó Europa Press, los madrileños nunca disputaron una eliminación directa europea ante los portugueses, pero ganaron tres de los cuatro encuentros previos en fases de grupos, incluyendo una remontada en 2016. Si el sorteo los empareja con el Manchester City, sería el quinto año seguido con enfrentamiento entre ambos, reflejando una reciente rivalidad de alto voltaje en la Champions. Real Madrid eliminó al City en los play-offs del pasado curso, venciendo en penaltis en la 2023-24 antes de conquistar su decimoquinta copa. En la edición 2022-23, el City, que resultó campeón, eliminó a los blancos con un 4-0 en el Etihad Stadium.

Europa Press también señala que, según la lógica de cabezas de serie, el recorrido del Real Madrid pasaría en cuartos por Arsenal o Bayern, dejando a Liverpool, Chelsea, PSG o FC Barcelona como potenciales rivales en una hipotética semifinal.

Respecto al Atlético de Madrid, el equipo rojiblanco obtuvo su boleto a octavos tras superar al Club Brujas, condicionado por un triplete de Alexander Sorloth y una intervención salvadora en el segundo duelo después del empate a tres en la ida. De acuerdo a Europa Press, el Atleti se mide en octavos con Liverpool o Tottenham. En la memoria reciente, el último cruce con el Liverpool en Anfield terminó con victoria para los ‘reds’ por 3-2, aunque el club dirigido por Diego Pablo Simeone dejó huella con el triunfo por 2-3 en marzo de 2020, eliminando en la prórroga al vigente campeón gracias a dos goles de Marcos Llorente y uno de Álvaro Morata. En el historial, ambos equipos han jugado en nueve ocasiones, con cuatro triunfos del Liverpool, tres del Atlético y dos igualdades.

El enfrentamiento con el Tottenham remite a la final de la Recopa de Europa de 1963, donde los londinenses vencieron por 5-1. En un potencial avance a cuartos, el Atlético tendría como rivales a FC Barcelona o Chelsea, mientras que una semifinal enfrentaría a los de Simeone con Arsenal, Bayern o Manchester City. El Real Madrid solo podría ser adversario en la final.

El esquema establecido por UEFA determina que el Barcelona, al avanzar como equipo entre los ocho primeros, contará con el beneficio de cerrar su eliminatoria de octavos en el Spotify Camp Nou. Atlético de Madrid y Real Madrid, por el contrario, jugarán el partido de ida en casa. En sucesivas rondas, la ventaja de disputar el duelo de vuelta en el propio estadio corresponderá al equipo con mejor clasificación en la fase de liga, aunque este privilegio se transfiere a quien logre eliminar a un club con mejor coeficiente, según explicó Europa Press.

El sorteo en Nyon arrojará las primeras claves de una fase a eliminación directa con trayectorias posibles hacia enfrentamientos con campeones recientes como PSG o clubes ingleses con extenso palmarés europeo, abriendo la expectativa en el fútbol español sobre la posibilidad de remontadas históricas, duelos inéditos y la ruta hacia un título que se definirá en Budapest.