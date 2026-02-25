Trump alaba los esfuerzos de Rubio para acabar con la guerra en Gaza, que sigue "a un nivel muy bajo"

Donald Trump destacó el regreso de los rehenes a Estados Unidos y la reducción de combates en la Franja de Gaza en su discurso ante el Congreso, attributing estos resultados a la actividad diplomática impulsada por el secretario de Estado, Marco Rubio. Según publicó la agencia Europa Press, el presidente estadounidense puso énfasis en la negociación del alto el fuego alcanzado entre Israel y Hamás y la posterior liberación de todos los rehenes, vivos y fallecidos, mediante acuerdos gestionados por su administración tras el inicio de su nuevo mandato en enero de 2025.

El mandatario agradeció públicamente la labor de Rubio, quien recibió una ovación de los diputados republicanos presentes en la sala. De acuerdo con Europa Press, Trump calificó a Rubio como un “gran secretario de Estado” y extendió su reconocimiento al enviado especial Steve Witkoff y al exasesor de la Casa Blanca, Jared Kushner, por su participación en las gestiones diplomáticas. Trump destacó que la devolución de la totalidad de los rehenes a manos de Hamás supuso superar una situación que muchos consideraban inalcanzable. Según agregó el presidente ante el Congreso: “Dije que esos últimos 20 iban a ser difíciles, pero los recuperamos”.

Durante su exposición, Trump volvió a atribuirse el fin de “ocho guerras” desde su retorno a la Casa Blanca, incluyendo la reducción de la violencia en la región de Gaza. El jefe de Estado estadounidense calificó el actual estado del conflicto como “a un nivel muy bajo”, asegurando que “el final está prácticamente ahí”.

En paralelo a las afirmaciones de la Casa Blanca, Europa Press recogió las cifras actualizadas por el Ministerio de Sanidad gazatí, bajo administración de Hamás, que reportó un total de 615 muertos y 1.658 heridos por ataques israelíes desde el 10 de octubre del año pasado, fecha en la que entró en vigor el alto el fuego negociado por Estados Unidos. El mismo ministerio señaló la recuperación de 726 cadáveres en las zonas abandonadas por las tropas de Israel, indicándose que un 53% del territorio del enclave palestino está actualmente ocupado dentro de la llamada “línea amarilla”.

Según consignó Europa Press, los datos oficiales de la autoridad sanitaria de Gaza también contabilizan, desde el inicio de la ofensiva israelí en represalia por los atentados del 7 de octubre de 2023, un total de 72.073 fallecidos y 171.756 personas heridas. Los portavoces del ministerio insistieron en que persisten víctimas tanto bajo los escombros como en espacios abiertos a los que los equipos de Protección Civil y ambulancias no han logrado llegar hasta el momento.

La intervención de Trump en la sesión conjunta del Congreso no solo giró en torno a los acuerdos logrados para el regreso de los rehenes y la situación en Medio Oriente, sino que, según relató Europa Press, hizo especial hincapié en la gestión internacional de Rubio y en los éxitos diplomáticos alcanzados desde el inicio de su nueva administración. Las expresiones de agradecimiento del presidente derivaron en una ovación entre los legisladores de su partido, reforzando el respaldo político a la actual conducción del Departamento de Estado.

Europa Press detalló que la tregua en Gaza, impulsada bajo mediación estadounidense, no ha impedido que continúen los enfrentamientos y que se produzca un elevado número de víctimas civiles. El Ministerio de Sanidad gazatí remarcó que aún no es posible elaborar un balance completo de víctimas, debido a que muchos cuerpos permanecen atrapados bajo edificios colapsados o esparcidos en calles inaccesibles.

La presencia de figuras clave del Gobierno, como el secretario Rubio, el enviado especial Witkoff y el exasesor Kushner, fue mencionada por Trump en su discurso. El mandatario subrayó el carácter extraordinario del acuerdo para la liberación de rehenes, enfatizando la dificultad de recuperar a las últimas personas privadas de libertad.

La operación militar israelí, desatada tras los ataques perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023, provocó una de las mayores crisis humanitarias recientes en el enclave palestino, según los balances recogidos por Europa Press. La prensa internacional señaló que el control de la “línea amarilla” por parte de las fuerzas israelíes abarca más de la mitad del territorio de Gaza, con amplias zonas devastadas y limitado acceso para los servicios de emergencia.

El discurso de Trump se produce en un contexto en el que las negociaciones diplomáticas continúan y la situación humanitaria en Gaza sigue siendo tema central en la agenda internacional. Según la información difundida por Europa Press, tanto la diplomacia estadounidense como organizaciones humanitarias en la región siguen pendientes de la evolución de los acuerdos alcanzados y del acceso a las áreas más afectadas por el conflicto.