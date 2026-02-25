Agencias

Alejandra Rubio vuelve a sorprender y se estrena como escritora... ¡Lanza su primera novela!

La hija de Terelu Campos anuncia en redes sociales la preventa de su primer libro, una novela donde los secretos, la pasión y la traición marcan el argumento, despertando especulaciones sobre posibles paralelismos con episodios recientes de su vida personal

Guardar

Ulises, un personaje descrito en la sinopsis como alguien que acaba de salir de prisión y cuyo pasado genera suspicacia, protagoniza la trama central de la primera novela de Alejandra Rubio. En el contexto de recientes tensiones personales y familiares que involucran a Rubio, este lanzamiento literario ha generado especulaciones sobre posibles similitudes entre episodios de su vida y los de los personajes del libro. Según reportó el medio, Rubio anunció en redes sociales la preventa de su libro titulado ‘Si decido arriesgarme’, despertando el interés de sus seguidores y del público por las conexiones entre la ficción y su entorno personal.

La noticia del debut como escritora de Alejandra Rubio se produce en un momento marcado por desacuerdos y enfrentamientos con su pareja Carlo Costanzia y Laura Matamoros, según publicó el medio. La hija de Terelu Campos eligió las redes sociales como canal para comunicar que su novela ya está disponible en preventa y compartió fragmentos sobre la gestación de este proyecto. En sus declaraciones, Rubio expresó: “No podía esperar más para contaros que HE ESCRITO MI PRIMERA NOVELA!!?? Sabéis lo apasionada que soy de la lectura y esto ha sido un sueño para mí! Han pasado dos años desde que empecé este proyecto con @editorialplaneta @esencia_ed y no puedo estar más agradecida por todo el proceso y el cariño que le hemos puesto”, recogió el medio.

La novela, que aborda temáticas como relaciones amorosas complejas, la traición y el amor incondicional, verá la luz el 13 de mayo, detalló el medio. Rubio también aprovechó el anuncio público para reconocer la labor de sus editoras Esther y Val, así como la implicación de Carla, a quienes agradeció el apoyo recibido durante la creación del libro. Según consignó el medio, la autora calificó el libro como “un trozo de mí” e indicó su deseo de que los lectores puedan acceder pronto a la obra.

La sinopsis presentada por Editorial Planeta y reflejada en redes sociales de la autora permite anticipar el tono y las líneas argumentales de la novela. Ulises, uno de los protagonistas, emerge con un pasado del que nadie quiere hablar, y la atracción y los conflictos personales que rodean a este personaje parecen centrales para la historia. Al desvelarse estos detalles, algunos lectores y seguidores de Rubio han señalado posibles paralelismos entre la trama ficticia y situaciones reales que la autora ha vivido recientemente, según informó el medio.

Hasta la fecha, la autora había mantenido en reserva el desarrollo de este proyecto literario, que se consolidó a lo largo de dos años bajo el sello de Editorial Planeta y su colección Esencia. El medio reportó que la estrategia del anuncio en preventa a través de sus canales personales sirvió como adelanto exclusivo previo a la salida oficial del libro. Los lectores ya pueden adquirir la obra antes de la fecha oficial de publicación, algo que incrementa la expectativa hacia su lanzamiento.

Entre las temáticas centrales de ‘Si decido arriesgarme’ se encuentran el triángulo amoroso, los secretos familiares, la pasión y la lealtad, aspectos que, de acuerdo con la descripción de la novela y la comunicación realizada por Rubio y la editorial, sostienen el desarrollo de la trama. El retrato del personaje Ulises, presentado como atractivo y enigmático tras haber estado en prisión, suma elementos de misterio a la historia, señaló el medio.

Alejandra Rubio es conocida por su vida pública y por su presencia en distintos espacios mediáticos. El anuncio de su novela coincide con un momento de interés renovado sobre su vida privada y los vínculos familiares, aspecto que ha incrementado la atención sobre este libro. Según publicó el medio, la coincidencia entre la publicación literaria y la evolución de su exposición personal ha motivado debates sobre cuánto de la biografía de la autora puede estar reflejado en la ficción presentada.

La autora compartió su entusiasmo y satisfacción con el proceso de creación del libro en palabras publicadas por el medio: “Este libro es un trozo de mí y estoy deseando que podáis leerlo”. Las primeras impresiones de los futuros lectores, así como el desempeño de la novela tras su lanzamiento, han sido objeto de debate en redes sociales y foros, según constató el medio.

De acuerdo con la información disponible, la novela ‘Si decido arriesgarme’ representa una nueva faceta profesional para Alejandra Rubio, orientada hacia la narrativa y la literatura, en paralelo a su ya conocida presencia pública en otros ámbitos. La reacción ante el debut literario de Rubio y su repercusión en el ámbito cultural y mediático serán observadas de cerca al acercarse la fecha oficial de publicación.

Temas Relacionados

Alejandra RubioNovelaSi decido arriesgarmeEditorial PlanetaEsenciaTerelu CamposCarlo CostanziaLaura MatamorosLiteraturaEspañaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Los Reyes reciben un regalo muy original en su encuentro con los deportistas de los Juegos Olímpicos de Invierno

Don Felipe y doña Letizia protagonizan un acto especial junto a destacados representantes del deporte nacional, compartiendo con ellos una jornada marcada por la entrega de un obsequio simbólico de parte de la delegación olímpica española

Los Reyes reciben un regalo

Primera reacción de Eugenia Silva tras su inesperada separación de Alfonso de Borbón

Después de conocerse la ruptura, la modelo fue vista en Madrid mostrando tranquilidad y sin declarar ante la prensa, manteniendo reserva sobre la situación y dejando sin aclarar las razones que llevaron al final de la relación

Primera reacción de Eugenia Silva

Álvaro García presume de felicidad en su segunda oportunidad con Gloria Camila y se desmarca de Manuel Cortés

Tras celebrar el cumpleaños de Gloria en Madrid, el cantante comparte sentirse ilusionado y satisfecho con esta renovada etapa sentimental, asegura que no guarda resentimientos, evita controversias y prioriza el bienestar junto a su pareja y entorno cercano

Álvaro García presume de felicidad

Sonsoles Ónega se emociona hasta las lágrimas en la presentación de su nueva novela 'Llevará tu nombre'

Arropada por colegas y seguidores en Madrid, la autora confesó entre lágrimas: “Nunca imaginé que aquello que escribía llevaría mi nombre”, reflejando la emoción y el vértigo de una nueva etapa literaria impulsada por historias femeninas

Sonsoles Ónega se emociona hasta

Álex González y Carla Virgós, más unidos que nunca en su día a día en Madrid: compras, deporte y su nuevo hogar

Captados disfrutando juntos de nuevos hábitos, ambos se dejan ver compartiendo actividades cotidianas, recorridos por su futura residencia y momentos de ocio, reflejando así la solidez y cercanía que han alcanzado en este período reciente

Álex González y Carla Virgós,