Zelenski reivindica la "resistencia" de los ucranianos tras cuatro años desde la invasión rusa a gran escala

La declaración del presidente ucraniano Volodimir Zelenski, difundida este martes junto a un video grabado desde un búnker en la calle Bankova en Kiev, incluyó una referencia directa al inicio de la ofensiva rusa: “Hoy se cumplen exactamente cuatro años desde que Putin tomó Kiev en tres días. Y esto dice mucho de nuestra resistencia, de cómo Ucrania ha luchado durante todo este tiempo”, afirmó. En este mensaje, el mandatario resaltó la manera en la que la población de Ucrania encaró la invasión a gran escala ordenada por el presidente ruso Vladimir Putin y la respuesta colectiva ante el intento de someter al país, señalando que “Putin no doblegó a los ucranianos, no ganó esta guerra”.

Según publicó el medio de noticias a partir del discurso de Zelenski, el líder ucraniano destinó su intervención a destacar el coraje y la perseverancia de millones de ciudadanos desde el 24 de febrero de 2022, fecha en la que comenzó la ofensiva. “Gran coraje, trabajo duro, perseverancia y el largo camino enfrentado por millones de connacionales”, enumeró Zelenski en su declaración a través de la plataforma Telegram, al referirse a los valores que han sustentado la defensa nacional desde el inicio de la invasión.

Tal como consignó la fuente, el presidente expresó que Ucrania tiene “todo el derecho a decir: defendimos nuestra independencia, no perdimos nuestra condición de Estado”. Aseguró que los objetivos rusos no se cumplieron; “Putin no logró sus objetivos. No doblegó a los ucranianos, no ganó esta guerra. Preservamos Ucrania y haremos todo lo posible por lograr la paz y la justicia”, puntualizó el mandatario.

Volodimir Zelenski acompañó su mensaje de aniversario con un video en el que recordó episodios ocurridos al principio del conflicto. En las imágenes, grabadas desde el mismo espacio subterráneo de la sede presidencial donde se refugiaba durante los primeros ataques, Zelenski mencionó sus primeras conversaciones con líderes internacionales, incluido el presidente estadounidense Joe Biden, a quien solicitó apoyo militar. “No teníamos otra. Este es nuestro hogar. Todos comprendimos qué hacer. Nuestro pueblo no izó la bandera blanca, sino que defendió la azul y amarilla”, comentó en alusión a los colores nacionales.

En sus palabras, citadas por el medio, el presidente señaló que la decisión colectiva fue la de resistir a la invasión y defender el país: “Nuestro pueblo eligió la resistencia. Nuestros soldados se mantuvieron firmes, y los civiles protegieron las ciudades, protegieron nuestros pueblos, calles y patios (...) Y todos juntos señalaron el único camino correcto” para frenar el avance de Moscú.

El medio detalló que el dirigente ucraniano también repasó el llamamiento que hizo desde el inicio de la guerra no solo a líderes mundiales y a la comunidad internacional, sino también a millones de personas en todo el mundo. “Acompáñennos, apoyen a Ucrania”, evocó Zelenski, recordando la repercusión que tuvo ese llamado, al observarse banderas ucranianas desplegadas en plazas de Europa y otros continentes.

Al analizar la situación actual, Zelenski advirtió sobre la persistencia de la amenaza rusa. Subrayó que, aunque “no es suficiente, porque Rusia, por desgracia, no se detiene”, Ucrania demostró capacidades notables frente a Moscú. El mandatario indicó que el presidente ruso entendió que “no puede derrotar a Ucrania en el campo de batalla”, mientras la población atravesaba el “invierno más duro de la historia”, en referencia a los ataques recurrentes contra infraestructuras eléctricas.

De acuerdo con el reporte, Zelenski agradeció el apoyo brindado por los países aliados al sostener el esfuerzo defensivo del país. No obstante, insistió en que el orgullo fundamental corresponde a la ciudadanía ucraniana, a la que consideró “la fuerza que nos ha sostenido durante todos estos años”, después de “1.462 días de una guerra a gran escala, doce años desde el comienzo de la agresión rusa”.

En el balance realizado en el marco del cuarto aniversario del inicio de la invasión, el presidente remarcó la importancia de que Ucrania continúe con su lucha, con el objetivo de alcanzar la paz y recuperar la justicia y la autonomía nacional. El mensaje reiteró la voluntad del gobierno y de la población de no ceder ante la presión militar y política de Rusia, mientras el país entra en el quinto año de hostilidades, según reportó el medio.