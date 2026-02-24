Un atentado con explosivo en el noreste de Moscú deja un policía muerto y otros dos hospitalizados

La identidad del agente que perdió la vida en el atentado ha sido confirmada por el Ministerio del Interior ruso: se trata del teniente superior de Policía Denis Bratushchenko, de 34 años y con casi siete años de servicio en el cuerpo. Bratushchenko deja una esposa y dos hijos menores, según detalló la portavoz oficial del ministerio, Irina Volk, quien también comunicó que la familia recibirá acompañamiento institucional ante esta pérdida. La noticia principal es el ataque con explosivo perpetrado la madrugada del martes cerca de la plaza de la estación de tren de Savelovski, en el Distrito Noreste de Moscú, el cual resultó en la muerte de un agente y hospitalización de dos más, mientras el responsable falleció en el lugar.

Según publicó el medio, el artefacto explotó cerca de la medianoche, cuando un individuo no identificado se acercó a patrulleros de tránsito que se encontraban en servicio a bordo de su vehículo oficial. La Dirección General para Moscú del Ministerio del Interior reportó que los hechos ocurrieron a las 00:05, hora local, en las inmediaciones de la mencionada estación ferroviaria. El detonante del dispositivo aún no ha sido identificado, y las pesquisas buscan establecer el tipo de explosivo utilizado y su posible origen.

De acuerdo con la información difundida por la Dirección General y recogida por la prensa, inicialmente se pensó que el atacante había conseguido huir tras el atentado. Sin embargo, una actualización posterior aclaró que el presunto autor murió en el acto como consecuencia de la explosión que provocó. Además del fallecimiento de Bratushchenko, dos agentes de tráfico sufrieron heridas que motivaron su traslado inmediato a centros hospitalarios, donde permanecen bajo observación médica.

Tal como informó el Ministerio del Interior, un extenso equipo policial se desplegó de inmediato en el lugar de los hechos, coordinando labores con otros organismos de seguridad para asegurar la zona y recabar pruebas. La portavoz ministerial, Irina Volk, precisó mediante un comunicado que se han abierto diligencias penales bajo cargos de atentado contra la vida de un agente del orden y de adquisición, transferencia, venta, almacenamiento, transporte, envío o porte ilegal de sustancias o artefactos explosivos.

El medio también consignó que la investigación en curso pretende determinar la identidad plena del atacante, los mecanismos que facilitaron la obtención del explosivo y posibles vínculos con otras personas u organizaciones. Elementos de las fuerzas del orden han procedido a levantar testimonio de testigos presenciales y a revisar grabaciones de cámaras de seguridad en la zona para esclarecer el contexto previo al ataque.

Según detalló la portavoz Volk en su mensaje oficial, la dirección y el personal del Ministerio del Interior transmitieron condolencias formales a la familia del agente fallecido y aseguraron que tanto los deudos como los policías heridos recibirán asistencia integral. El comunicado subrayó la continuidad de las tareas investigativas y expresó el compromiso de las autoridades para esclarecer por completo el ataque y sus motivaciones.

Los hechos se produjeron en un área urbana de alta afluencia, lo que generó la movilización de unidades de emergencia y un control policial reforzado tanto en la zona cercana a la estación Savelovski como en puntos estratégicos de la capital. Según informaron las autoridades a la prensa, se implementaron filtros adicionales de seguridad y verificaciones en inmediaciones de instalaciones de transporte y sedes policiales, mientras avanzan las diligencias judiciales.

Poco después del atentado, fuentes oficiales reseñadas por los medios advirtieron que la fiscalía y equipos antiexplosivos permanecen en el sitio recopilando pruebas para precisar los detalles técnicos del aparato utilizado y reconstruir la secuencia de los hechos. La investigación apunta a determinar si el atacante actuó solo o con apoyo externo, así como sus posibles motivaciones.

El balance hasta el momento comprende la muerte del agente Bratushchenko, dos policías hospitalizados y el deceso del perpetrador no identificado. El caso ha originado una causa penal calificada por el Ministerio del Interior como prioritaria, y las autoridades han reiterado el llamado a la población para colaborar con información relevante mientras prosiguen las indagatorias.

Según informó el medio que cubrió los acontecimientos, el episodio representa uno de los sucesos recientes más graves contra fuerzas policiales en la ciudad, y la reacción institucional se ha enfocado tanto en la investigación judicial como en el respaldo a las víctimas y sus familias. Las pesquisas abiertas buscan entregar resultados en el corto plazo ante la gravedad de los hechos ocurridos en las primeras horas del martes.