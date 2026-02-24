Telefónica pierde 4.318 millones en 2025 por ERE y Latinoamérica, pero sube un 1,5% ingresos a 35.120 millones

El anuncio del dividendo en efectivo de 0,30 euros por acción, con la mitad de este importe pendiente de abonarse en junio, se mantiene a pesar de las pérdidas atribuidas a Telefónica en 2025. Según informó este martes la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía reportó unas pérdidas netas atribuidas de 4.318 millones de euros debido a partidas extraordinarias, principalmente las reestructuraciones laborales y la salida de activos en América Latina.

De acuerdo con los datos difundidos por Telefónica y consignados este martes por el regulador bursátil español, la mayor parte de estas pérdidas procede de dos factores concretos: el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) realizado por la empresa, que implicó un coste de 2.049 millones de euros, y las desinversiones en la región latinoamericana, cuantificadas en 2.269 millones de euros. Estos ajustes han impactado de forma significativa en los resultados finales del ejercicio.

No obstante, la situación cambia si se excluyen los resultados de Hispanoamérica del cálculo. Según detalló la propia firma, el beneficio neto ajustado sin contar la región latinoamericana alcanzó los 2.122 millones de euros, una cifra que representa una disminución del 7,9 % respecto al año anterior, cuando el beneficio se situó en 2.304 millones de euros. Telefónica remarcó que, pese a este retroceso en la cifra ajustada, los ingresos totales del grupo experimentaron un aumento del 1,5 %, llegando a 35.120 millones de euros.

El medio que preside Marc Murtra subrayó, según los datos remitidos a la CNMV, que el mercado español arrojó un comportamiento destacado dentro del grupo. En territorio nacional, la empresa cerró su mejor ejercicio desde 2008 por lograr incrementos simultáneos en ingresos, resultado bruto de explotación (Ebitda) y caja. Telefónica informó que el volumen de ingresos en España ascendió a 13.012 millones de euros, suponiendo un incremento del 1,7 % respecto al año anterior. Además, el Ebitda nacional alcanzó 4.691 millones de euros, un 1,1 % más que en el ejercicio previo, y la generación de caja llegó a 2.525 millones de euros, un 2,3 % superior.

En cuanto a la deuda financiera neta del grupo, la teleco española notificó una reducción de aproximadamente 1.400 millones de euros durante 2025, lo que sitúa este indicador en 26.824 millones de euros al cierre del año, según publicó la CNMV en la comparecencia de resultados. Telefónica enfatizó que la mejora del apalancamiento y la fortaleza de la generación de caja permitieron afrontar los desembolsos excepcionales de reestructuración y el ajuste por las operaciones en la región latinoamericana.

Las cifras reportadas implican que, pese a los elementos extraordinarios que marcaron el año fiscal, la compañía mantiene su política de retribución al accionista. Telefónica ratificó un dividendo en efectivo de 0,30 euros por acción, como parte de su compromiso con sus inversores, y detalló que aún quedan pendientes de pago 0,15 euros por título, programados para junio. El enfoque en la rentabilidad y la disciplina financiera sigue estando presente en el discurso corporativo, según detalló el comunicado remitido al regulador.

En líneas generales, la operadora de telecomunicaciones informó a la CNMV que los ajustes extraordinarios, derivados principalmente del ERE y la reestructuración de negocios en Hispanoamérica, explican la pérdida neta global, mitigada en parte por la tendencia positiva de las operaciones en España y la reducción del endeudamiento del grupo.