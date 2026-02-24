Subir el SMI, reducir jornada y protocolos contra el acoso sexual en empresas, reivindicaciones de UGT y CCOO ante el 8M

De acuerdo con datos de la Encuesta Europea de Violencia de Género recogidos en 2022, el 28,4% de las mujeres que han trabajado alguna vez en su vida en Europa ha sido víctima de acoso sexual en el ámbito laboral, y el 4,6% experimentó estas situaciones en los 12 meses previos a la encuesta. Este panorama, consignado por los sindicatos UGT y CCOO en su manifiesto conjunto del Día Internacional de las Mujeres, motiva a ambas organizaciones a demandar a las empresas la implementación efectiva de protocolos específicos contra el acoso sexual y por razón de sexo en los espacios de trabajo.

En el mismo documento, publicado por UGT y CCOO y citado por diversos medios, ambas centrales sindicales expresaron su determinación de acelerar los avances hacia una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, con el foco puesto en la corresponsabilidad en el ámbito de los cuidados y la erradicación de las violencias machistas, especialmente en el entorno laboral. Tal como destacó el medio que difundió este comunicado, los sindicatos señalaron que, aunque actualmente hay una mayor presencia de mujeres en el empleo y más de 10,2 millones de trabajadoras afiliadas a la Seguridad Social, las cifras siguen mostrando importantes desigualdades.

UGT y CCOO remarcaron que la segregación ocupacional y sectorial persiste: nueve de cada diez mujeres empleadas lo están en el sector servicios. Este fenómeno es aún más significativo en el caso de las mujeres migrantes, lo que profundiza la brecha existente. Según detalló el manifiesto citado por los medios, una de las problemáticas más urgentes sigue siendo la falta de corresponsabilidad y de una red pública de cuidados integral, factores que inciden de manera directa en la brecha salarial entre hombres y mujeres.

El combate contra las distintas formas y manifestaciones de violencia machista aparece también entre las reivindicaciones principales de UGT y CCOO. Si bien los sindicatos reconocieron los esfuerzos normativos, las políticas y los recursos públicos enfocados en la prevención y la protección integral de las mujeres víctimas de violencia, advirtieron que estas acciones, aunque necesarias, resultan insuficientes y permiten margen de mejora, según recogen en su declaración.

De cara al 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, los sindicatos subrayaron una serie de prioridades orientadas a mejorar las condiciones laborales y sociales de las trabajadoras. Entre las principales medidas, demandan la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta alcanzar el 60% del salario medio, en línea con recomendaciones internacionales, así como la reducción de la jornada laboral semanal a un máximo de 37 horas y media, sin merma salarial.

Los sindicatos exigen también que todas las políticas públicas incorporen la perspectiva de género y que se refuercen las políticas activas de empleo en esa misma línea, según la información proporcionada por el comunicado conjunto al que hace referencia la prensa. Además, reclaman el cumplimiento íntegro de los planes de igualdad establecidos en la legislación vigente y piden activar el diálogo social para trasponer directivas europeas pendientes, como las referentes a la transparencia salarial y la lucha contra la violencia hacia las mujeres.

Otra de las demandas destacadas de UGT y CCOO se refiere a la configuración de una política integral de cuidados que incluya tanto medidas efectivas de corresponsabilidad como la dignificación y revalorización —en el plano social y económico— de los empleos vinculados a los servicios de atención y cuidados, áreas en las que se concentra gran parte de la mano de obra femenina. Según puntualizó la declaración publicada por ambos sindicatos, estas reformas traerían consigo una mejora directa de la equidad para las trabajadoras.

La garantía del derecho efectivo al aborto y el llamamiento a las fuerzas parlamentarias para que se protejan los avances alcanzados y no se retroceda en materia de igualdad de derechos forman también parte de las exigencias presentadas por UGT y CCOO en el contexto del Día Internacional de las Mujeres. Estas organizaciones pusieron el acento en la necesidad de que la protección de los derechos ya conquistados y la implementación de políticas expansivas permanezcan en el centro del debate legislativo y político.

El manifiesto sindical refleja una evaluación de los logros alcanzados y los retos que persisten, conforme a los datos y propuestas consignados en el texto al que hacen mención diversos medios. Entre los datos presentados, se subrayó la participación masiva de mujeres en el sistema laboral, así como la persistencia de brechas y discriminaciones, tanto salariales como de acceso al empleo. UGT y CCOO insistieron especialmente en la urgencia de una transformación estructural que aborde tanto la igualdad salarial como la protección frente a todas las formas de violencia en el entorno de trabajo y sociedad.

El comunicado difundido en conmemoración del 8 de marzo reitera el compromiso de los sindicatos con la igualdad de género, la mejora de los derechos laborales y la protección frente a la violencia machista. A ello suman la exigencia de que las empresas y administraciones adopten medidas concretas y contundentes que permitan avanzar hacia una equidad efectiva para todas las trabajadoras, manteniendo la vigilancia sobre el desarrollo y cumplimiento de las políticas ya aprobadas y proponiendo nuevas acciones de mejora en el marco del diálogo social y la legislación vigente.