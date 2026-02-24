Patricia Aymà gana el Premio Princesa de Girona CreaEmpresa en un acto presidido por la Reina Letizia en Huesca

El jurado destacó que la persona ganadora transformó una visión científica en una realidad industrial escalable y demostró que la transición hacia materiales biodegradables representa no solo una necesidad ética, sino también un modelo de negocio factible. En este contexto se anunció la distinción de Patricia Aymà Maldonado con el Premio Princesa de Girona CreaEmpresa 2026, en un acto celebrado este martes 24 de febrero en el Palacio de Congresos de Huesca. Según publicó el medio, la ceremonia contó con la presencia de la Reina Letizia y se desarrolló en el marco del Princesa de Girona CongresFest, que forma parte central del Tour del Talento 2026 en su parada en la capital oscense.

De acuerdo con la información difundida, Patricia Aymà Maldonado es biotecnóloga, así como cofundadora y directora de tecnología de Benviro, una compañía pionera en la fabricación de bioplásticos biodegradables generados a partir de residuos orgánicos mediante procesos biotecnológicos. Su trayectoria resalta por impulsar alternativas a los microplásticos y por establecer un modelo empresarial que transforma los desafíos ecológicos en aplicaciones industriales viables. Bajo su dirección, Benviro ha evolucionado del entorno de laboratorio a la producción industrial, operando ya con una planta en Murcia y colaborando con más de veinte grandes empresas, abordando sectores como alimentación, cosmética y embalaje. El modelo circular impulsado por Aymà permite transformar subproductos industriales en nuevos materiales y evitar la generación de microplásticos, detalló el medio.

Según informó la fuente, el jurado, presidido por la directora general de Meta en España y Portugal, Irene Cano, e integrado por distintos expertos y anteriores galardonados, valoró especialmente que Aymà se atreviera a abordar un desafío ambiental de alcance global, destacando su “liderazgo para usar la ciencia a fin de rediseñar los materiales del futuro” así como su entusiasmo por impulsar el interés social y profesional en la biotecnología y fomentar vocaciones STEM entre los jóvenes. El panel reconoció además su capacidad para crear un modelo sostenible desde el punto de vista técnico y económico. En palabras del jurado recogidas por el medio, su trabajo confirma que “la transición hacia materiales biodegradables no es solo un imperativo ético, sino un modelo de negocio viable y disruptivo”.

Durante el evento, en una sala repleta de estudiantes, Patricia Aymà compartió su emoción al recibir la noticia y explicó el propósito de su proyecto. Tras disculparse por la emoción del momento, manifestó que “detrás de este proyecto hay mucho esfuerzo y un gran sueño: dar respuesta a un problema que nos afecta a todos, el impacto de los microplásticos. Tenemos una alternativa, nos están escuchando y estamos empezando a cambiar el mundo desde España. Lo hacemos con valores muy claros: disciplina, sacrificio, trabajo bien hecho y, sobre todo, siendo buenas personas”. Agregó palabras de agradecimiento a sus socios y resaltó la importancia de defender la ciencia y apoyar el liderazgo de las mujeres. Declaró: “La vida son emociones. Y hoy sentimos emoción, responsabilidad y compromiso”.

La científica catalana se formó en Biotecnología en la Universidad Autónoma de Barcelona y luego realizó un máster en Ingeniería Ambiental en la Universidad de Barcelona. Su vínculo con el mundo de las bacterias apareció en la infancia cuando sufrió sucesivas infecciones respiratorias; años más tarde, este contacto inicial la condujo a descubrir el potencial de estos microorganismos aplicados a la industria, según detalló el medio. A día de hoy, lidera un equipo multidisciplinar con más de treinta personas y mantiene una labor activa acercando la biotecnología a la sociedad, promoviendo no solo la innovación, sino también la regulación orientada hacia materiales genuinamente sostenibles. Su propósito fundamental consiste en usar la ciencia para rediseñar los materiales del futuro y mostrar que la revolución de los bioplásticos puede originarse en España con proyección internacional.

Además del reconocimiento a Patricia Aymà, la edición 2026 del Premio Princesa de Girona CreaEmpresa contó con finalistas como Beatriz de los Mozos Velasco, fundadora de una marca de moda sostenible que ha apostado por la internacionalización de la artesanía española; Elena Martínez Martínez, oceanógrafa y cofundadora de una firma enfocada en la transformación de residuos marinos en bioproductos; Carla Maté Goldar, biomédica al frente de una empresa que desarrolla terapias para prevenir la ceguera vinculada a enfermedades oculares; y Natalia Rodríguez Núñez-Milara, ingeniera de telecomunicación que lidera un laboratorio de innovación en inteligencia artificial con aplicaciones sociales. Según consignó el medio, todas estas profesionales promueven una nueva visión emprendedora femenina, y comparten el objetivo de convertir el conocimiento especializado en soluciones empresariales, desde la economía circular y la investigación biomédica hasta la inteligencia artificial.

El Premio Princesa de Girona CreaEmpresa 2026 será entregado el 14 de julio en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Mientras tanto, el Tour del Talento continuará durante toda la semana en Huesca, hasta el 27 de febrero, según reportó el medio. Este evento, organizado por la Fundación Princesa de Girona con la colaboración de múltiples instituciones y empresas como Microsoft, Fundación Banco Sabadell y Amazon Web Services, tiene como propósito fomentar la inspiración, el desarrollo de habilidades, el bienestar emocional, la ciencia y la innovación entre jóvenes. Desde su creación, el Tour congregó a más de 100.000 participantes, quienes han podido fortalecer competencias como liderazgo, trabajo en equipo y gestión emocional, así como ampliar su red de contactos y potenciar su perfil emprendedor.