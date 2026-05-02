Gloria Camila se vuelca en su amor, Álvaro García, ajena a todos sus frentes abiertos

Gloria Camila bien podría ser el ejemplo de que segundas partes sí son buenas, al menos en lo que a su relación con su pareja, el cantante Álvaro García se refiere. Tras un tiempo separados decidieron darle una nueva oportunidad a su amor y parece que todo va viento en popa y que nada puede con lo que sienten. Los dos han apostado por su historia y no van a dejar que las opiniones y las declaraciones de terceros influyan en lo que están viviendo.

La hija de Ortega Cano y el artista gaditano están enamorados, son felices juntos y viven al día. Por eso aprovechan cada momento que pueden para estar juntos y haciendo lo que cualquier pareja anónima hace en su vida cotidiana. Así hace unos días Álvaro acudía a recoger a Gloria a la salida del trabajo y la colaboradora prefería guardar silencio cuando se le preguntaba por todos los frentes que tiene abiertos.

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No quiso responder cuando se le preguntó por su relación con su sobrina, Rocío Flores. Tampoco aclaró si ha dado un paso adelante y ha tomado acciones legales tras las declaraciones que hizo su ahora examigo Manuel Cortés y mucho menos ha querido pronunciarse después de los comentarios de Ana María Aldón sobre el baile de José Ortega Cano en la Iglesia del padre Ángel durante el concierto solidario de Glenda Gaby, que una vez más no dejaron indiferente a nadie.