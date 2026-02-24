Nueva fase del proyecto Xenoma Galicia: 5.000 muestras de ADN para hallar predisposición a enfermedades como el cáncer

El objetivo futuro de recopilar hasta 400.000 muestras de ADN sitúa el proyecto Xenoma Galicia como una apuesta de gran escala en medicina personalizada, lo que lo colocaría entre los estudios poblacionales de referencia a nivel internacional. Según detalló el medio, Reino Unido lidera actualmente con 500.000 muestras analizadas, pero alcanzar cifras cercanas en una población de 2,7 millones como la gallega supondría una dimensión inédita dentro de España y un avance destacado en el ámbito de la genómica clínica. La recogida de muestras tiene como meta identificar predisposición genética a enfermedades como el cáncer, facilitando estrategias de prevención y diagnóstico anticipado.

De acuerdo con lo publicado por el medio, el proyecto Xenoma Galicia ha iniciado una nueva fase en el área sanitaria de Santiago e Barbanza, donde más de 800 personas fueron citadas de manera aleatoria para la obtención de muestras sanguíneas. Los participantes firman previamente un consentimiento informado a través de la aplicación del Sergas antes de acudir al Hospital Clínico. El propósito inmediato es analizar el ADN de 5.000 personas en toda Galicia, enfocado en la investigación sobre la predisposición a varios tipos de cáncer, incluyendo mama, ovario y colorrectal, así como a la hipercolesterolemia y otras afecciones hereditarias.

Según informó el medio, Antonio Gómez Caamaño, conselleiro de Sanidade, y Ángel Carracedo, director ejecutivo de la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, supervisaron el inicio de la toma de muestras de esta nueva fase. Carracedo destacó que, además de constituir la iniciativa científica más relevante en la historia sanitaria gallega, el proyecto funciona como un programa de cribado para anticipar riesgos de patologías hereditarias. Este enfoque permite avanzar hacia una medicina personalizada más eficiente, adaptando las estrategias de prevención a las características genéticas de cada individuo.

Tal como consignó el medio, la participación en este estudio es completamente voluntaria, aunque depende de una invitación previa enviada por el departamento sanitario de la Xunta de Galicia. Una vez seleccionados, los participantes reciben una invitación por SMS junto con información detallada sobre el programa y las instrucciones para gestionar su cita mediante la aplicación Sergas Móvil. Las citas se organizan de lunes a jueves en horario de tarde, ofreciendo flexibilidad a los participantes. El personal sanitario encargado del procedimiento informa a los donantes y realiza la extracción de sangre sin necesidad de ayuno previo.

El medio precisó que, en el área sanitaria de Santiago e Barbanza, se han habilitado un total de 828 citas para la toma de muestras: 703 se concentran en Santiago y 125 en Barbanza. Esta etapa sigue a una fase inicial en la que ya se analizaron 2.000 muestras biológicas de sangre y saliva. Dichos estudios previos permitieron identificar 24 variantes genéticas relacionadas con riesgos de enfermedades hereditarias en la población gallega, demostrando el valor científico y asistencial del proyecto.

Carracedo resaltó la importancia de la implicación ciudadana y el compromiso del equipo de investigación, señalando que muchos participantes se desplazan desde localidades alejadas por interés en la ciencia y la salud pública. En palabras de Carracedo, esta actitud solidaria evidencia la valoración que la sociedad gallega otorga al progreso científico y su contribución directa al desarrollo de la innovación médica regional.

El titular de Sanidade subrayó el carácter pionero de la iniciativa, considerando que sus resultados serán determinantes para el avance en medicina preventiva y personalizada. En este sentido, animó a quienes reciban la invitación a sumarse voluntariamente al proyecto, considerando el potencial impacto que puede tener en la detección precoz y gestión de enfermedades con base genética.

De acuerdo con el medio, la estrategia contempla un enfoque de futuro en la salud pública gallega, adelantando intervenciones preventivas antes de que los síntomas o enfermedades se manifiesten. Aunque la detección de una mutación genética indica una predisposición mayor y no una certeza de desarrollo de la patología, el cribado permite personalizar la vigilancia médica y los hábitos sanitarios de las personas identificadas como en riesgo.

Según detalló el medio, además de sus implicaciones en salud, la iniciativa puede aportar avances en sectores estratégicos como el farmacéutico y el biotecnológico a través del desarrollo de tratamientos y terapias más específicos basados en el perfil genético de la población gallega.

El proceso de selección aleatoria para la participación se realiza por fases, contactando sucesivamente a nuevos grupos y expandiendo progresivamente el alcance del estudio. En cada ronda, la información sobre los pasos y los derechos de los participantes se facilita mediante canales digitales oficiales, garantizando transparencia y accesibilidad en el procedimiento.

El medio recordó que el impulso de Xenoma Galicia se enmarca dentro de una tendencia internacional hacia la medicina genómica y personalizada, modalidad que busca anticipar y abordar las vulnerabilidades de salud desde una perspectiva preventiva, reduciendo complicaciones y optimizando recursos sanitarios.

El proyecto también cuenta con la colaboración de instituciones y centros hospitalarios gallegos, integrando recursos tecnológicos y humanos especializados en biología molecular, análisis clínicos y asesoría genética, con la meta de consolidar una red regional de excelencia en medicina personalizada.

Según puntualizó el medio, la recogida de muestras no implica condiciones especiales, como el ayuno, y se desarrolla bajo estrictas medidas de seguridad y confidencialidad, con el fin de proteger los datos personales y la privacidad de los participantes en todas las etapas.

El análisis pormenorizado y el almacenamiento a largo plazo de las muestras permitirá, en próximas fases, ampliar el conocimiento sobre las variantes genéticas presentes en Galicia y sus implicaciones clínicas, contribuyendo tanto a la prevención individual como al diseño de estrategias de salud pública adaptadas a necesidades locales.

El medio confirmó que la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, responsable científica de la iniciativa, coordina los análisis moleculares y la gestión ética y administrativa de los datos, asegurando la validez y aplicabilidad de los resultados para el beneficio clínico y científico de la comunidad gallega.