Más de 40 detenidos en el estado mexicano de Jalisco tras la violencia desatada por la muerte de 'El Mencho'

Las autoridades del estado mexicano de Jalisco han informado este lunes de la detención de 41 personas por su implicación en los disturbios desatados tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', en una operación militar este domingo.

La Fiscalía de Jalisco ha difundido este balance en un comunicado, precisando que 20 de los arrestados están acusados de participar en "hechos de violencia" mientras que el resto por "actos de saqueo y rapiña".

En este contexto, el gobernador Pablo Lemus ha anunciado en redes sociales el despliegue de otros 2.500 efectivos del Ejército en distintos puntos del estado de Jalisco "para apoyar en tareas de seguridad".

Asimismo, ha avanzado que las clases en "todos" los niveles educativos se reanudarán este miércoles, 25 de febrero, mientras que la actividad económica y comercial lo hará "en su totalidad a partir" de este martes. "Para esto, será clave continuar con el restablecimiento del servicio de transporte público y que mañana operará con normalidad", ha apuntado.

Lemus ha recalcado que "no tenemos reportes de incidencias nuevas" mientras las administraciones continúan "liberando todas las carreteras de Jalisco, retirando los vehículos siniestrados".

En el caso de Puerto Vallarta, ha defendido que se ha desplegado "suficiente personal" con vistas a asegurar la reanudación del transporte público, el abastecimiento de alimentos y servicios. "Seguimos trabajando para que este importante puerto regrese lo más pronto posible a la normalidad", ha aseverado, un día después de que los disturbios obligaran a distintas aerolíneas a suspender sus vuelos a la zona.

El gobernador de Jalisco ha adelantado que "de continuar como hasta ahora, mañana se planteará en la mesa estatal de seguridad levantar el código rojo", adoptado este domingo para coordinar el trabajo de todos los organismos de seguridad y emergencia en una "compleja" jornada.

Así, ha hecho un llamamiento a todos los componentes de la sociedad jalisciense a los que ha prometido que "es momento de recuperar nuestra ciudad y nuestro Estado".

