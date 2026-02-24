María Pompo sobre la prueba de paternidad de Papín: "Hemos zanjado el tema por el bien familiar"

La familia ha decidido dar por terminado uno de los temas más comentados tras el lanzamiento de la docuserie. Según informó El Hormiguero, María Pombo explicó públicamente que la controversia generada en torno a la prueba de paternidad realizada a Papín y Gabriela se resolvió pensando en la tranquilidad y el bienestar de todos los miembros de la familia.

Durante su intervención en el programa El Hormiguero, recogida por El Hormiguero, María Pombo y su esposo Pablo Castellano abordaron las diferentes cuestiones surgidas tras el estreno de la quinta temporada de la serie documental 'Pombo'. El medio detalló que tanto el proceso de rodaje como los detalles personales de la convivencia familiar se trataron con apertura en la entrevista, donde la influencer expresó que “hemos zanjado el tema por el bien familiar”, en referencia al test de paternidad que involucra a Papín y Gabriela. La protagonista fundamentó que la decisión buscó frenar el aumento especulativo y las dudas externas sobre la identidad familiar, por lo que prefirieron cerrar definitivamente esa discusión en público.

De acuerdo con El Hormiguero, uno de los focos del diálogo en plató giró en torno al modo en que la naturalidad y la cotidianeidad de la familia Pombo se retratan en la serie, algo en lo que María Pombo insistió. La influencer afirmó que el equipo de rodaje actúa casi como una extensión de su propio entorno familiar, lo cual permitió que se mostraran los “colores reales” de todos los integrantes en los nuevos episodios. Además, explicó que Gabriela siempre fue tratada como una hermana más, ya que nació en la casa de los Pombo por ser hija de la cuidadora del hogar, aclarando así el contexto en torno a su incorporación y disipando los rumores persistentes en redes y medios digitales.

El programa también abordó los planes futuros de la pareja. Según publicó El Hormiguero, María Pombo comunicó sus deseos de mudarse temporalmente a Miami, y comentó con humor que antes creía que debía convencer a Pablo Castellano para este cambio, aunque ahora percibe que las dudas surgen más por su parte. El motivo principal detrás de la incertidumbre es la organización familiar, ya que tienen tres hijos y mudarse representaría una decisión compleja para todos.

El Hormiguero relató que durante la entrevista, la pareja compartió anécdotas personales; entre ellas, la experiencia de Pablo Castellano al cruzar la aduana estadounidense por primera vez, donde relató que un malentendido idiomático le hizo pensar que le pedían dinero cuando, en realidad, la pregunta era qué haría al día siguiente. Detalles como estos formaron parte de la conversación distendida en el plató, en la que también comentaron una apuesta doméstica respecto al orden de los apellidos de sus hijos, quienes llevan el apellido Castellano-Pombo.

Según consignó El Hormiguero, Pablo Castellano explicó que el motivo de la decisión se debió a una apuesta y que realmente no le dio importancia a perder y que no discutió la elección, mientras que María confesó, sin reservas, que le gusta debatir estos detalles. Durante el diálogo, ambos reflexionaron sobre su dinámica familiar: María reconoció que le cuesta pedir disculpas y Pablo admitió que suele ser el primero en disculparse y que, si fuera posible, preferiría que todo quedara registrado “como un VAR en casa”, en referencia al videoarbitraje del fútbol.

Reporte El Hormiguero que en cuanto a la vida cotidiana, la llegada de la tercera hija, Mariana, ha cambiado los patrones de sueño en la casa. María Pombo aclaró que, pese a tratarse de un bebé, es la menor quien duerme mejor en la actualidad. El verdadero reto se relaciona con la atención y el cuidado de los otros dos hijos. Contó que la convivencia entre todos los miembros resulta compleja, en especial por las discusiones habituales entre las hermanas Pombo, muchas de las cuales tienen origen en cuestiones relacionadas con los cuñados.

El medio relató que Pablo Castellano aseguró que su suegro es su “mejor amigo”, y comentó que su modo de conversar y discutir difiere del de otros cuñados en la familia. María, señalando a su cuñado Álvaro, resaltó cómo los roles en las discusiones varían y cómo estas situaciones son recurrentes en el entorno familiar.

Durante la charla, ambos hablaron sobre las sesiones de terapia de pareja que han fortalecido su vínculo. María subrayó aspectos que valora de Pablo Castellano, destacando el cuidado genuino que él dispensa a sus seres queridos y su modo de establecer relaciones profundas y duraderas. Por su parte, Pablo resaltó la generosidad y capacidad de ayuda de María, señalando que ella le ha enseñado a comprender y empatizar mejor con los demás. También señalaron aspectos de la convivencia menos favorables, entre ellos el tono de voz de Pablo, que resulta molesto para María, y el carácter de María cuando no ha dormido o tiene hambre, aspecto que Pablo considera una dificultad.

El Hormiguero enfatizó que la familia Pombo ha optado por la transparencia mediática respecto a los aspectos más sensibles y polémicos de su historia, explicando abiertamente los motivos que los han llevado a cerrar ciertas polémicas y remarcando su sensibilidad ante el impacto que estos debates pueden tener dentro y fuera del entorno familiar. Además, la entrevista mostró cómo la pareja se adapta a la exposición constante derivada de su presencia en la serie documental y cómo equilibran las experiencias profesionales con la vida privada.