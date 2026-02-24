La periodista afgana Khadija Amin estrena '¿Dónde están mis hijos?':"Agradezco al Gobierno español que me ayudó a salir"

Desde que supo que sus hijos vivían en Alemania con su padre y que las posibilidades de contacto eran cada vez más limitadas, la periodista afgana Khadija Amin enfoca sus esfuerzos en la obtención de la nacionalidad española con la esperanza de facilitar los trámites para reunirse con ellos. Según consignó el medio, Amin permanece en Madrid desde su llegada a España en 2021, donde fue recibida por la ministra de Defensa, Margarita Robles, tras huir de Afganistán en un contexto marcado por la toma de poder de los talibanes.

El medio detalló que la reportera estrenó el documental titulado '¿Dónde están mis hijos?', en el que relata la travesía de búsqueda de sus tres hijos después de haber sido declarada muerta oficialmente en su país de origen. En el encuentro con la prensa realizado en la capital española, Amin agradeció al Gobierno de España por la ayuda prestada en su salida de Afganistán y manifestó su reconocimiento por el papel desempeñado por representantes como la ministra Robles. Explicó que la autoridad española le ofreció cuatro plazas en un avión militar para evacuar tanto a sus hijos como a su exmarido, quien rechazó la oferta y cortó toda comunicación desde entonces.

Tal como publicó la fuente, Amin aseguró que las secuelas del exilio, la violencia experimentada y la imposibilidad de demostrar su maternidad han dificultado gravemente el reencuentro con sus hijos, quienes ya no desean hablar con ella. "Me permite hablar con ellos muy poco, la última vez que hablé con ellos me dijeron 'ya no queremos hablar contigo'. Mi hijo mayor me dijo 'mamá, por favor no nos llames porque nuestro padre nos cuida muy bien. Tú fuiste, tú nos abandonaste y ahora ya no quiero hablar contigo'", relató la periodista durante la presentación del documental. Refirió que interpreta estas palabras como influencia directa de su padre, señalando que anteriormente sus hijos expresaban el deseo de vivir a su lado y le preguntaban "¿mamá, dónde podemos ir a decir que queremos vivir contigo?".

De acuerdo con la crónica proporcionada, Amin presentó casos de violencia física, emocional y actualmente vicaria. Ha narrado cómo en el pasado denunció a su exmarido por malos tratos y consiguió divorciarse, aunque el acuerdo no recogía de forma fehaciente la existencia de los tres menores como hijos en custodia, lo que ha agravado su situación legal y familiar. Dentro del documental, disponible a partir del 26 de febrero en Movistar Plus+, se describe el seguimiento virtual que la periodista realizó para localizar a sus hijos en Kabul, utilizando herramientas como Google Maps, e identifica el colegio al que asistían.

El medio consignó también que algunas personas vinculadas al régimen talibán le ofrecieron la extracción de sus hijos a cambio de 20.000 euros, argumento que pone de manifiesto las dificultades y el riesgo de intentar su recuperación en una situación de exilio. Amin recalca que, a pesar de los traumas personales y las afectaciones psíquicas, continúa trabajando con otras mujeres afganas en situaciones similares, convencida de que su testimonio puede servir como carta audiovisual para sus propios hijos y como símbolo para millones de mujeres afganas que, en sus palabras, "están encarceladas en Afganistán".

Amin afirmó durante la rueda de prensa que en su país natal figura oficialmente como fallecida, lo que suma desafíos a los trámites internacionales y a la posibilidad de probar su identidad materna. Ha señalado que el régimen talibán ha eliminado derechos fundamentales de las mujeres, restringiendo por completo su movilidad, su seguridad jurídica e impidiéndoles acceder a medios de vida. Señaló que, según la nueva legislación afgana, el marido tiene permitido ejercer violencia física grave contra la esposa, mientras que "todas las mujeres en Afganistán se quedaron sin derechos".

El codirector del documental, presente en la conferencia de prensa y citado en la misma publicación, aseguró que el exmarido de Amin nunca ha mostrado intención de restablecer el contacto entre los niños y su madre, pese a conocer la existencia de la obra audiovisual. Por su parte, Amin subrayó el objetivo de mantener fortaleza para el futuro de los menores y la intención de que ellos comprendan que nunca cesó en su esfuerzo: "Quiero que vean cómo su madre sigue siendo una mujer fuerte, luchadora. Y que vean que no he luchado solo por ellos".

Según recordó el medio, durante el proceso de solicitud de la nacionalidad española —en trámite desde hace seis meses— Amin expresa la esperanza de que esta condición jurídica facilite los mecanismos para recuperar el contacto legal y físico con sus hijos, que se encuentran bajo la custodia exclusiva del padre. Explicó que la distancia física con Afganistán dificultaba el seguimiento de los menores, pero la posterior reubicación de la familia en Alemania, sumada a la negativa paterna de permitir comunicaciones, ha endurecido las barreras administrativas y emocionales.

La crónica de la experiencia de Amin —según publicó la fuente— ilustra la situación de muchas mujeres afganas que, tras denunciar malos tratos, se enfrentan a la marginación social, la ausencia de amparo legal y la pérdida de vínculos familiares. Narró que, en su familia afgana, es considerada una paria y que el contexto de represión hacia las mujeres dificulta no solo la reconstrucción personal, sino también la defensa de los derechos de los hijos.

El documental, con dos capítulos, ofrece un recorrido por el drama vivido, abordando desde la imposición institucional de desaparecidos —al declararla muerta— hasta la negociación con actores que ofrecen, mediante pago, la extracción ilegal de menores, pasando por la experiencia de reubicación en un contexto donde figuras femeninas en cargos de liderazgo, como la ministra Robles, representaban una realidad desconocida para la periodista. Amin señala que, si bien el testimonio audiovisual revive el dolor, también le brinda una oportunidad de sanar parcialmente y de proyectar esperanza a quienes atraviesan circunstancias análogas.

Según aportó el medio, Amin insiste en que el abandono de miles de mujeres afganas por parte de la comunidad internacional ha dejado a muchas en manos de los talibanes y que el proyecto audiovisual busca darles visibilidad. "Esta es una historia de millones de mujeres afganas que están encarceladas en Afganistán. Quiero que sea (este documental) para darle visibilidad a las niñas y mujeres. La comunidad internacional nos abandonó a manos de terroristas", declaró Amin, quien afirma que, pese a la distancia y las dificultades, continúan sus acciones de acompañamiento y apoyo desde España a quienes se han visto obligadas a huir de su país.